Mercator odustao od preuzimanja slovenskog trgovačkog lanca Tuš

Mercator se na povlačenje iz poslao odlučio jer u roku od godinu dana nije uspio ishoditi odobrenje transakcije od nadležnog tijela za zaštitu tržišnog natjecanja.



Mercator i njegova vlasnica Fortenova u petak su obavijestili prodavatelje Engrotuša o odustajanju od kupnje Tuša, priopćio je izvršni direktor Tuš holdinga Andraž Tuš. Pojasnio je da je rok za produljenje ekskluzivnosti za kupnju 100-postotnog udjela Engrotuša istekao 15. studenog, javlja slovesnko Delo.



“Naglašavamo da su prodavatelji ispunili svoje ugovorne obveze i ispunili potrebne odgodne uvjete za izvršenje transakcije na vrijeme, no kupac unatoč tome nije ishodio odobrenje transakcije od strane nadležnog tijela za zaštitu tržišnog natjecanja. Zbog toga je, umjesto jednostranog produljenja roka, obavijestio prodavatelje da odustaje od ugovora”, poručuju.

Tuš je dodao da je vođenje postupka pred tijelom za zaštitu tržišnog natjecanja isključivo u domeni kupca, a sam postupak dodatno je opterećen paralelnim procesom okrupnjavanja vlasničke strukture Mercatora koji se odvijao pred Europskom komisijom. Postupak dobivanja suglasnosti za preuzimanje Engrotuša od Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja prešao je na europsku razinu, a zatim se ljeti, na zahtjev Fortenove, vratio u nadležnost AVK-a, koji još uvijek vodi proces. AVK još nije službeno obaviješten o odustajanju Mercatora od kupnje Engrotuša. Prema informacijama Dela, proces još nije toliko odmakao da bi Mercator ili Fortenova mogli dobiti signal hoće li im preuzimanje biti odobreno ili ne.



U Mercatoru su, na upit Dela, dali šturo objašnjenje o razlozima odustajanja od posla: “U vezi s odustajanjem od ugovora o kupnji Engrotuša, obavještavamo vas da ključni uvjeti iz ugovora nažalost neće biti ispunjeni. Zbog toga smo donijeli odluku o raskidu ugovora.”

Zabrinutost oko uvida u poslovanje Tuša

“Želimo istaknuti zabrinutost zbog činjenice da je kupac Poslovni sistem Mercator tijekom postupka dubinske analize i transakcije došao do ključnih informacija o Engrotušu koje bi eventualno mogle biti korištene kao konkurent Engrotušu. Stoga ćemo pratiti njihove aktivnosti i, ako bude potrebno, pokrenuti odgovarajuće postupke kojima ćemo zaštititi tvrtku Engrotuš“, rekao je Andraž Tuš nakon propasti prodaje slovenske trgovačke tvrtke. Dodao je kako partneri Engrotuša – Sklad Alfi i obitelj Tuš – ostaju opredijeljeni za dugoročni razvoj i uspješno poslovanje tvrtke, dok će daljnje aktivnosti biti usmjerene i na iznalaženje mogućnosti prodaje tvrtke ozbiljnijim kupcima.



Fortenova se povukla iz kupnje Tuša nekoliko mjeseci nakon što je većinski vlasnik prehrambeno-trgovačke grupacije postao hrvatski poduzetnik Pavao Vujnovac, koji je u rujnu u upravu Fortenove postavio Damira Spudića za glavnog financijskog direktora. Novi vlasnik navodno je vrlo aktivno uključen u operativno vođenje Fortenove te je stoga odlučio odustati od kupnje Tuša, iako će mu, prema neslužbenim informacijama, propasti depozit od pet milijuna eura. Cijela transakcija inače je bila vrijedna oko 30 milijuna eura.



U završnici procesa prodaje Tuša, osim Fortenove, za kupnju trgovačke tvrtke natjecao se i njemački trgovački lanac Rewe. Prema našim neslužbenim informacijama, za kupnju je i dalje zainteresirana jedna od većih europskih trgovačkih grupacija u čijem su vlasništvu i Billa trgovine.

Što za Mercator znači odustanak od posla?

Mercator je, među ostalim, bio zainteresiran za kupnju Engrotuša jer bi postao i vlasnik logističkog centra Tuševo u Celju od 30.000 četvornih metara, koji bi u kombinaciji s još jednom lokacijom mogao pokriti logističke potrebe. Fabris Peruško, prvi čovjek hrvatske grupe Fortenova, u razgovoru za Jutarnji list najavio je prije nekog vremena da računaju na ovaj Tušev centar.



Kako smo izvijestili, Mercator time više ne bi imao potrebu graditi logistički centar u ljubljanskom BTC-u, koji bi trebao zamijeniti sadašnjih šest centara na različitim lokacijama diljem Slovenije te pridonijeti smanjenju logističkih troškova i povećanju učinkovitosti. Sada bi to, prema našim neslužbenim informacijama, moglo ponovno postati aktualno, tim više što su uspjeli dobiti većinu dozvola za projekt. Mercator ne komentira slučaj. Podsjećamo, investicija u centar u BTC-u od 80.000 četvornih metara prvotno je procijenjena na oko 100 milijuna eura i trebala je biti gotova do 2021. godine, no u međuvremenu je sve znatno poskupjelo.