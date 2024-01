Muskov X otpustio 80 posto inženjera koji su radili na povjerenju i sigurnosti platforme

Čak polovica internih moderatora i trećina X-ovog globalnog tima za sigurnost i povjerenje dobili su otkaze nakon Muskovog preuzimanja platforme, kaže australski regulator za online sigurnost.

Nakon što je kupio Twitter i preimenovao ga u X, Elon Musk je otpustio 80 posto inženjera koji su radili na sigurnosti i povjerenju, a tvrtka je također otkaze podijelila trećini djelatnika za sigurnost i povjerenje koji nisu bili inženjeri, stoji u izvješću australskog regulatora za online sigurnost eSafety, objavljenom u srijedu.

Regulator je temeljem australskog zakona o online sigurnosti zahtijevao da X odgovori na pitanja što poduzima da njegovi korisnici budu sigurni. Muskova tvrtka je odgovorila kako su prije nego ju je on za 40 milijardi dolara kupio u listopadu 2022. godine, imali 279 inženjera koji su radili na globalnoj sigurnosti i povjerenju. Taj broj je do kraja svibnja prošle godine pao na 55, dok je tim za sigurnost i povjerenje koji je ranije brojao 4.062 djelatnika spao na 2.849. Tim koji se bavio moderiranjem sadržaja prepolovljen je – od 107 na 51 – iako su mnogi moderatori na X-u vanjski suradnici. Tvrtka je u listopadu 2022. imala 2.613 vanjskih suradnika za moderiranje, a taj broj je u svibnju 2023. iznosio 2.305.

Ta rezanja ostavila su traga, kaže eSafety i dodaje kako korisnici prijavljuju da je vrijeme odgovora na prijavljen govor mržnje na platformi od Muskovog preuzimanja produljeno za 20 posto. Pokušaji tvrtke da sankcioniraju direktne poruke s govorom mržnje usporeni su za 70 posto, kaže agencija.

Nakon što su raspustili vijeće za sigurnost i povjerenje koje je kompaniji pružalo vanjske savjete, X je regulatoru rekao kako nisu pokušali osnovati zamjensko tijelo. Također su potvrdili da nemaju zaposlenike kojima je jedini posao baviti se problemima govora mržnje na globalnoj razini, ni prije ni nakon Muskove akvizicije.

Stvaranje “savršene” oluje

X nije odgovorio na Forbesove upite za komentar na izvješće.

Čelnica eSafetyja Julie Inman Grant radila je na sigurnosti i povjerenju za Twitter između 2014. i 2016. godine, a ona za Forbes kaže kako se njen odjel odlučio fokusirati na X zbog porasta izvještaja o govoru mržnje na X-u nakon dolaska Muska. Također ju je uznemirio povratak korisničkih računa koji su ranije bili suspendirani zbog kršenja pravila o nasilnom ponašanju.

“Ako desetke tisuća opasnih vozača vratite na cestu, a ne uvedete nikakav nadzor ili restrikcije, stvarate savršenu oluju,” kaže ona.

Forbes je i ranije izvještavao o drastičnim rezovima u Twitterovom timu za povjerenje i sigurnost nakon dolaska Muska, kao i da se platforma još uvijek bori s problemima eksploatacije djece, iako je vlasnik ranije obećavao da će stranicu očistiti od ilegalnog sadržaja. Ipak, ovo je prvi put da podaci pokazuju razmjere rezova.

U prosincu je eSafety najavio kako će tužiti X zbog odbijanja da pruže informacije na zahtjev za detalje o tome kako se kompanija bori protiv seksualnog nasilja na djecom na internetu. X je ranije odbio platiti kaznu od 610.500 australskih dolara (373.600 eura) zbog nepružanja informacija. Ako sud odluči u korist vlade, X bi mogao dobiti mnogo veću kaznu, kaže Grant.

Dodaje kako bi sud mogao izdati maksimalnu kaznu od 782.000 australskih dolara (479.000 eura) dnevno za svaki dan koliko X nije slijedio pravila sve od ožujka 2023. godine, što znači da bi kazna potencijalno mogla iznositi stotine milijuna dolara.

Autor originalnog članka: Thomas Brewster, Forbes

Link: Musk’s X Fired 80% Of Engineers Working On Trust And Safety, Australian Government Says

(Prevela: Nataša Belančić)