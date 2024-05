Otkazana je aukcija za legendarni Graceland: Forbes objašnjava borbu oko imanja Elvisa Presleya

Kreditna tvrtka koja je tvrdila kako ima kolateral na legendarno imanje Elvisa Presleya, Graceland, i najavila ovršnu dražbu na nekretninu navodno je odustala od svojih potraživanja na vilu samo nekoliko sati nakon što je sudac u Tennesseeju privremeno zaustavio aukciju zbog “javnog interesa”, izvijestili su mediji u Memphisu.

Imanje Graceland, na kojemu je Elvis živio do svoje smrti 1977. godine, navedeno je u popisu za dražbu u obavijesti objavljenoj ranije ovog mjeseca. U obavijesti stoji kako će vila, kao i imanje od 5,6 hektara na kojemu se nalazi, biti prodana “onome tko ponudi najveću ponudu u gotovini”.

Glumica Riley Keough, jedna od troje živućih unuka velikog Elvisa, na obavijest je reagirala podnošenjem tužbe protiv kompanije koja navodno vodi aukciju, Naussany Investments & Private Lending. U sudskom dokumentu koje je dobio CNN Keough navodi kako tvrtka kaže da je njena majka Lisa Marie Presley, nekoć jedina nasljednica imanja njenog oca, vilu založila kao kolateral na kredit od 3,8 milijuna dolara prije nego je umrla, kao i da kredit nikada nije otplaćen.

Keoughina tužba navodi kako njena majka nikada nije posudila novac od tvrtke i nikada nije potpisala ugovor o nekretnini, kao i da bilježnik iz Floride, čije ime se nalazi na papirima, “nikada nije upoznao Lisu Marie Presley niti za nju ovjerio ikakav dokument,” izvijestio je CNN.

BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

U tužbi stoji kako su potpisi na dokumentima lažirani i kako tvrtka Naussany Investments, o kojoj se ne mogu pronaći nikakve informacije pretragom arhiva, nije pravi biznis.

Sudac je u srijedu pristao pauzirati prodaju Gracelanda, dijelom i zato jer se radi o jedinstvenoj, legendarnoj lokaciji s velikim značenjem za saveznu državu Tennessee. Kancelar okruga Shelby Joe Dae Jenkins prodaju je prozvao “pitanjem javnog interesa,” izvijestilo je nekoliko medija, dodavši kako bi se gubitak te nekretnine “mogao smatrati nepopravljivom štetom.” Nedugo nakon odluke suca, Naussany Investments je povukao sva potraživanja, prenose lokalni mediji.

Elvis Presley je imanje kupio 1957. godine, 18 godina nakon što je ono izgrađeno, za 100.000 dolara, stoji na službenim internetskim stranicama Gracelanda. U to vrijeme je imao 22 godine i radio je na svom drugom filmu, Loving You. Živio je u Gracelandu do svoje smrti 1977. godine, a tamo je i pokopan uz svoju kćerku Lisu Marie i nekoliko drugih članova obitelji. Gracelend je otvoren kao muzej 1982. godine. Lisa Marie Presley naslijedila je imanje 1993. godine kada je navršila 25. godina. Nakon što je prošle godine umrla, imanje su naslijedile njene tri kćeri: Keough i blizanke Harper i Finley Lockwood, 15-godišnjakinje. Danas arhive u Gracelandu predstavljaju službeni zapis o Presleyevom životu, a u njima se nalazi 50.000 fotografija, tisuće dokumenata i zbirka predmeta poput automobila, nagrada, instrumenata i drugih. Za Rolling Stone je 2020. godine upravitelj rekao kako imanje vrijedi između 400 i 500 milijuna dolara.

Svake godine muzej posjeti preko 600.000 posjetitelja, stoji na internetskim stranicama imanja, što Graceland čini drugom najposjećenijom kućom u SAD-u, nakon Bijele kuće.

Autor originalnog članka: Mary Whitfill Roeloffs, Forbes

Link: Graceland Auction Called Off – The Battle Over Elvis Presley’s Estate, Explained

(Prevela: Nataša Belančić)