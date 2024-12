Posebno izdanje Nevere u prosincu na aukciji, početna cijena tek četvrtina prodajne

Jedan primjerak posebnog izdanja Rimac Nevere ovog mjeseca našao se na aukciji. Početna cijena je 700.000 dolara, što iznosi malo manje od četvrtine vrijednosti novog automobila. Čini se da ga je na aukciju postavila tvrtka koja ga nije uspjela prodati posljednjih mjeseci.

Aukcijska kuća Sotheby’s u prosincu će zainteresiranima ponuditi automobil Rimac Nevera Time Attack proizveden 2023. godine.

Prema informacijama portala CarAndDriver, cijena nove Nevere Time Attack iznosi tri milijuna dolara, odnosno 2,85 milijuna eura. Automobil koji će se prodavati na aukciji je proizveden 2023. godine, a prešao je tek 2912 kilometara. Početna cijena iznosit će tek 700.000 dolara, no to nije neuobičajeno, s obzirom da i drugi ponuđeni automobili često imaju relativno nisku početnu cijenu.

Kao lokacija automobila navodi se gradić Zionsville u Indiani. Čini se da se automobil prodaje već neko vrijeme. Na Internetu je moguće pronaći objavu tvrtke-prodavača luksuznih automobila Graham Rahal Performance iz kolovoza, kad su ga nudili zainteresiranim kupcima. Predstavljali su ga kao jedini Rimac Nevera Time Attack u SAD-u. S obzirom da je on i dalje na njihovom popisu automobila koji se prodaju, može se naslutiti kako su se na aukciju odlučili nakon što ga nisu uspjeli prodati regularnim putem.

Izvještaj tvrtke CARFAX koja bilježi kilometražu automobila; Screenshot: CARFAX

Rimac Nevere ne prodaju se lako

Prema izvještaju CARFAX-a, Graham Rahal Performance ponudio ga je na prodaju prvog kolovoza 2024. godine. Tada mu je na kilometar satu pisalo 1303 kilometara. U prvoj polovici studenog servisiran u Naples Motorsportsu kad je imao 2901 kilometar.

Globalna prodaja Rimac Nevera nije išla željenom brzinom, pa još nije ispunjen plan od 150 najavljenih primjeraka. U 2023. godini i do polovice 2024. godine Bugatti-Rimac je kontinuirano komunicirao o oko 50 prodanih primjeraka. Čini se da su priliku za povećanje prodaje vidjeli u izradi posebnih modela, pa su osim Time Attacka, do sada napravljena posebna izdanja Rimac Nevera 15th Anniversary Edition i Rimac Nevera R.

Uzrok lošije prodaje Nevere vjerojatno je to što se radi o relativno novoj marki, ali ni prodaja drugih električnih hiperautomobila ne ide u skladu s očekivanjima. Kako je direktor Bugatti-Rimca Mate Rimac to shvatio iz prve ruke, predlagao je da Bugatti Tourbillon ne bude električni automobil bude hibrid. Volkswagen grupa s kojom Rimac dijeli vlasništvo Bugatti-Rimca to je prihvatila što se pokazalo izvrsnim potezom. Osim što su komentari ljubitelja automobila na Internetu bili vrlo pozitivni, brzo je prodano svih 250 komada. Doduše, treba uzeti u obzir i da su prethodni Bugattiji izrađeni u više primjeraka. Napravljeno je 450 komada Bugatti Veyrona i 500 primjeraka Bugatti Chirona.

