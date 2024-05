Prosvjednici u SAD-u traže da sveučilišta prestanu ulagati u izraelske tvrtke: Evo zašto je to komplicirano

U valu prosvjeda na sveučilišnim kampusima diljem SAD-a studenti traže da njihovi fakulteti prestanu ulagati novac iz zaklada kompanijama povezanim s izraelskom vojskom. To je kontroverzna ideja koja bi mogla biti skupa i komplicirana zbog veličine i utjecaja nekih od tvrtki u pitanju, iako su fakulteti u prošlosti ponekad odlučili udaljiti se od industrija ili zemalja.

Zahtjevi prosvjednika nisu uniformni, ali većina ih želi da sveučilišne zaklade prekinu investirati u kompanije koje su, kako tvrde, povezane s ratom Izraela u Gazi. Neke od njih su izraelske tvrtke, a ponekad je riječ o tvrtkama koje imaju ugovor s obrambenom industrijom ili velikim američkim kompanijama koje posluju s Izraelom ili tamošnjom vladom. Među ovim posljednjima su i matična kompanija Googlea, Alphabet, kao i Microsoft i Amazon.

Sveučilišta najčešće objavljuju samo opće detalje o svojoj imovini. Na primjer Columbia – epicentar prosvjeda – nudi ograničene informacije o tome kako ulažu 13,6 milijardi dolara iz zaklade: iako prosvjednici naglašavaju investicije u Alphabet, Amazon i Microsoft, kao i fondove BlackRocka kojima se trguje na burzi, a koje drži zaklada vezana za sveučilište, sve to čini samo maleni dio imovine škole.

Potpuni odmak od velikih tvrtki poput Amazona i Alphabeta mogao bi se pokazati kompliciranim, budući da su mnoge od njih uključene u investicijske proizvode poput zajedničkih fondova ili ETF-ova – uključujući neke koji samo prate S&P 500 ili druge burzovne indekse.

Izdvajanje iz takvih invetsicijskih portfelja moglo bi rezultirati transakcijskim troškovima i drugim investicijskim penalima, kaže Todd Ely, profesor na sveučilištu Colorado-Denver. Iako su prosvjednici na sveučilištu Columbia tražili od škole da odustanu od ETF-ova, izbjegavanje velikih firmi poput BlackRocka koji upravljaju takvim fondovima također bi moglo dovesti do “viših troškova i ograničenih investicijskih opcija,” kaže Ely za Forbes.

BlackRock nudi zaštitu za neke biznise koji se bave civilnim i “kontroverznim oružjem”, ali oni ne uključuju velike tehnološke tvrtke poput Amazona i Googlea i možda se ne odnose na neke kompanije koje nemaju veze s obrambenom industrijom, a koje su prosvjednici također kritizirali zbog poslovanja na okupiranoj Zapadnoj obali, poput AirBnB-ja ili Caterpillara.

Koledž Union Theological Seminary prvi je povezan s Columbijom koji je najavio kako će krenuti u komplicirani proces prekidanja poslovanja s kompanijama koje, kako kaže, profitiraju od rata u Gazu, naglašava Ely. Union nije objavio detaljnu listu kompanija u pitanju, ali iz koledža je rečeno kako će svoje savjetnike uputiti na biznise koji “značajno i uporno ostvaruju korist od rata u Palestini koji možda nisu zahvaćeni postojećim zaštitama.” Union će potom svojim menadžerima narediti da se oslobode udjela u pomiješanim računima i uzajamnim fondovima, uključujući te tvrtke. Kažu kako će “pronaći drugi, alternativni način”, ako se to pokaže nemogućim.

Druga sveučilišta postigla su dogovore s prosvjednicima za istraživanje opcija prekida poslovanja u bliskoj budućnosti, ili barem obećavši da će poslušati njihove ideje, ali nisu se nužno obvezali da će izmijeniti svoje investicijske strategije. Northwestern je obećao da će podijeliti informacije o investicijama studentima koji ih zatraže, dok su administracije sveučilišta poput Harvarda ili Browna pristale da će se sastati s prosvjednicima i poslušati njihove prijedloge u zamjenu za prekid prosvjeda.

Ovakav interes dolazi nakon nekoliko tjedana prosvjeda na kampusima zbog rata u Gazi. Studenti na sveučilištu Columbia u prvi su masovni prosvjed krenuli u travnju. Predsjednica Minouche Shafik poduzela je korake za gašenje prosvjeda, pozvavši njujoršku policiju da rastjera prosvjednike, no oni su vrlo brzo postavili novu bazu, a slične su se pojavile i na drugim kampusima diljem zemlje. Iako su prosvjedi bili uglavnom mirni, zahtjevi prosvjednika da se prekine poslovanje s Izraelom privuklo je mnoge kontroverze, budući da su neki kritičari prosvjeda njihovu retoriku prozvali antisemitskom. U posljednjih nekoliko tjedana na kampusima je uhićeno na tisuće prosvjednika, a neki studenti su nastavili prosvjedovati tijekom ceremonija dodjele diploma.

Autor originalnog članka: Zachary Folk, Forbes

Link: College Protesters Want Divestment From Israel: Here’s Why That’s So Difficult

(Prevela: Nataša Belančić)