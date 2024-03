Ruski špijunski brod Ivan Khurs prati ukrajinske radare i projektile. Već godinu dana traje lov na njega

Tijekom Hladnog rata, špijunski brodovi sovjetske mornarice šuljali su se oko obala SAD-a i njegovih saveznica, detektirajući i klasificirajući vojne radare i druge sustave svojim osjetljivim elektronskim prijemnicima.

Danas su te brodove AGI (eng. auxiliary, general intelligence) zamijenili mnogo sofisticiraniji obavještajni brodovi. Jedan od njih je i Ivan Khurs, koji plovi s crnomorskom flotom ruske mornarice.

Već gotovo godinu dana, ukrajinska vojska pomorskim dronovima i projektilima lovi 4-tonski brod i njegovu posadu. Čini se kako su u nedjelju napokon uspjeli pogoditi i oštetiti brod krstarećom raketom na doku u Sevastopolju. U istom napadu oštetili su i tri desantna broda.

Prije deset mjeseci, prošlog svibnja, pomorski dronovi ukrajinske mornarice lovili su Ivana Khursa nekih 120 kilometara sjeveroistočno od Bospora, na zapadu Crnog mora.

“Dron je morao ploviti preko 500 kilometara u ekstremno teškoj operaciji,” rekao je službeni izvor ukrajinskom mediju Pravda. “Početak misije odgođen je zbog lošeg vremena, budući da se stalno rušila veza.”

Kada se dron približio i eksplodirao, nije oštetio Ivana Khursa. Plovilo je uskoro primijećeno na povratku u Sevastopolj.

Očito je zašto su Ukrajinci nastavili pokušavati. Ivan Khurs opremljen je radarskim prijemnicima i drugom opremom za elektronsko prisluškivanje koji mu omogućavaju da locira ukrajinske radare i projektile, pogotovo one razmještene po obali Crnog mora, one koji su rušili ruske zrakoplove iznad mora i ruske brodove u moru.

Ukrajinci su uništili ili oštetili oko desetak brodova crnomorske flote, kojih je prije rata bilo preko trideset. Rusi sve više napora ulažu u pokušaje sprječavanja daljnih udara, što uključuje i mapiranje ukrajinskih obalnih snaga.

Ukrajinci to žele spriječiti i nastaviti napadati mornaricu, zbog čega moraju potopiti brod Ivan Khurs.

Nejasno je koliko teško je plovilo oštećeno u nedjeljnom napadu. Satelitske snimke prikazuju tragove gorenja na krmi. Ne zna se je li plovilo još uvijek funkcionalno ili ne.

U svakom slučaju, Ivan Khurs još pluta, što znači da postoje veliki izgledi da će Ukrajinci pokušati ponovno.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: Russia’s ‘Ivan Khurs’ Spy Ship Keeps Tabs On Ukrainian Radars And Missiles. No Wonder The Ukrainians Have Been Hunting The Ship For A Year

(Prevela: Nataša Belančić)