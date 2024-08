Stručnjakinja analizira zakon o zgradama: Ne, stanovi neće biti dostupniji onima koji ih trebaju

“Kriza u njemačkom građevinskom sektoru prelila se na Austriju i Italiju, no Hrvatska nije sljedeća na redu. Toga se ne trebamo bojati jer smo u zaista velikom financijskom zamahu potaknutom povlačenjem velikih sredstava iz Europske unije. Naš građevinski sektor je nikad snažniji, a opet nedovoljno velik za obujam poslova koji bi se u Hrvatskoj mogli realizirati. Dok se ne iskoristi omotnica iz EU iz koje smo kroz NPOO povukli velika sredstva, a to bi moglo biti do 2026. ili 2027. godine, o krizi u hrvatskoj građevini i nekretninama nema riječi.”

Vedrana Likan, Colliers

Foto: Sanjin Kaštelan