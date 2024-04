Čime se bavi najbogatiji mladi milijarder M. Mateschitz, nasljednik poduzetnika hrvatskih korijena

Među najmlađim milijarderima s nove Forbesove liste najviše se obogatio nasljednik Red Bulla Mark Mateschitz. S bogatstvom procijenjenim na 39,6 milijardi dolara zauzeo je prvo mjesto u kategoriji mladih milijardera, a u posljednjih godinu dana bogatstvo mu je naraslo za dodatnih 4,9 milijardi dolara

Tridesetjednogodišnji nasljednik Dietricha Mateschitza, suosnivača tvrtke Red Bull, daleko je najbogatiji mladi milijarder. Austrijanac Mark Mateschitz je i lani s imetkom od 34,7 milijardi dolara predvodio Forbesovu listu najmlađih milijardera i to s deseterostruko većim bogatstvom od prvog sljedećeg na listi, lani je to bio tada devetnaestogodišnji Clemente Del Vecchio, jedan od nasljednika poznatog proizvođača naočala EssilorLuxottice.

I ove je godine mladi Mateschitz, koji je naslijedio 49 posto Red Bulla, prestigao sve mlade milijardere, uglavnom nasljednike. S 39,6 milijardi dolara, s lakoćom je ostavio za sobom 4,7 milijardi dolara “teškog” drugoplasiranog Leonarda Mariu Del Vecchio.

Na najnovijoj listi se našao taj dvadesetosmogodišnji strateški direktor EssilorLuxottice. On je, napomenimo, tek jedan od šestero polubraće i sestara koji su uz suprugu bogatog poduzetnika naslijedili 12,5 posto udjela u dioničarskom društvu Delfin iz Luksemburga, koji je vlasnik gotovo trećine EssilorLuxottice. Baš kao i Dietrich Mateschitz, i suosnivač te tvrtke Talijan Leonardo Del Vecchio preminuo je 2022. godine.

Dietrich Mateschitz, Foto: KTM

Krajem prošle godine Mark Mateschitz dobio je prvu dividendu otkako je naslijedio očevu tvrtku. Isplaćeno mu je, prema pisanju Bloomberga, 615 milijuna dolara. Do očeve smrti Mark je radio u Red Bullu kao direktor za organske proizvode. Nakon smrti oca podnio je ostavku zbog uvjerenja kako “ne bi trebao istovremeno biti i zaposlenik i dioničar kompanije.”

Red Bull je prošle godine ostvario 11,6 milijardi dolara prihoda i prodao 12,1 milijardu limenki svog popularnog pića – dovoljno da svaka osoba na svijetu “dobije krila” s 1,5 pića, piše Forbes. Taj proizvođač energetskih pića kojeg su 1984. godine osnovali Dietrich Mateschitz i tajlandski biznismen Chaleo Yoovidhya

O privatnom životu mladog nasljednika ne zna se puno, ne pojavljuje se često u medijima. Iako je odrastao u obilju, suradnici za njega kažu kako je prizeman čovjek koji vrlo dobro poznaje posao kojim se bavi. Njegov je otac bio poznat po svojoj samozatajnosti. Podatke o privatnom životu davao je na kapaljku, a godinama nije ni govorio o svom jedincu Marku. Čini se kako je njegov nasljednik osim imetka naslijedio i takve navike.

Odrastajući Mark je nosio prezime svoje majke – Gerhardter. Pohađao je Sveučilište primijenjenih znanosti u Salzburgu, a s ocem je dijelio strast prema Formuli 1 te ih se često moglo vidjeti zajedno na utrkama. Navršivši 18 godina Mark se zaposlio u Red Bullu. Napredovao je s godinama, a uz to je imao i vlastite poduzetničke pothvate. Osnovao je 2018. godine svoju tvrtku za proizvodnju sokova, vode i piva Thalheimer Heilwasser. Uz to, ima udio i u nekretninskom biznisu.

Red Bull je sponzor brojnim ekstremnim sportovima, a posjeduje i nekoliko sportskih timova, uključujući F1 Red Bull Racing, MLS New York Red Bulls, nogometni klub Leipzig i hokejaški tim EC Red Bull Salzburg.

Godinama se šaputalo kako je srce mladog milijardera, kojeg se proglašavalo najpoželjnijim neženjom, osvojila Victoria Swarovski, nasljednica carstva kristala Swarovski. Prema pisanju njemačkog Bilda, par gradi luksuznu vilu u španjolskom raju slavnih Marbelli.

Dietrich Mateschitz bio je poznat po svojoj slabosti na lijepe nekretnine. Tijekom godina nakupovao se dvoraca i vila u austrijskim Alpama, a u njegovu su posjedu i imanja u ekskluzivnom londonskom Knightsbridgeu te otok Laucala, kraj Fidžija, koji je kupio od obitelji Forbes za sedam milijuna funti. Prije svoje smrti sedamdesetosmogodišnji poduzetnik živio je u Fuschl am Seeu na periferiji Salzburga.

O suosnivaču Red Bulla u Hrvatskoj se rado piše s obzirom na to da je taj austrijski multimilijarder bio hrvatskih korijena. Povezuje ga se sa selom Matešići u blizini Zadra, no čini se kako su ti obiteljski korijeni malo stariji, s obzirom na to kako se navodi da mu je majka iz Štajerske, a otac iz okolice Maribora.