Najmlađi milijarderi na svijetu 2024. godine: Ima i onih koji su bogatstvo stekli vlastitim radom

Postati milijarder rijedak je uspjeh, pogotovo u mladoj dobi. Prosječni milijarder ima 66 godina, a najstariji čak 102. Ipak, nekoliko odabranih sretnika obogatilo se u vrlo mladoj dobi.

Ove godine, 25 najmlađih milijardera na Forbesovom popisu imaju 33 ili manje godina. Zajedno njihovo bogatstvo iznosi 110 milijardi dolara. Nekoliko njih samo je zaradilo svoje bogatstvo, Poput 33-godišnjeg osnivača Snapa Evana Spiegela, osnivača Gymsharka, 31-godišnjeg Bena Francisa, i osnivača tvrtke Oculus VR, Palmera Luckeya, koji ima 31 godinu.

Većina njih imala je veliku pomoć. Po prvi put od 2009. godine, svaki milijarder mlađi od 30 godina svoje bogatstvo je – naslijedio.

Najmlađa na popisu je Livia Voigt iz Brazila koja je još uvijek studentica, a ima bogatstvo od 1,1 milijardu dolara zahvaljujući manjinskom udjelu u proizvođaču električne opreme WEG čiji je suosnivač bio njen djed. Ona i njena 26-godišnja sestra Dora Voigt de Assis dva su od sedam novih lica među 25 najmlađih milijardera.

Gotovo svih 25 bogatije je nego prošle godine. Najviše se obogatio nasljednik Red Bulla, Mark Mateschitz, čije bogatstvo je poraslo za 4,9 milijardi dolara. Drugi po redu je Michal Strnad koji je naslijedio, a sada i vodi, proizvođača ta obranu Czechoslovak Group, a koji je ove godine bogatiji za 2,4 milijarde dolara u odnosu na prošlu. Većina mladih milijardera – njih 60 posto – dolazi iz Europe. Ostali su iz Brazila, Južne Koreje i Hong Konga (sve nasljednici) ili Japan i SAD-a (svi su sami zaradili svoje bogatstvo).

Forbes Hrvatska izdvaja nekoliko najzanimljivijih lica na ovogodišnjem popisu najmlađih milijardera.

Mark Mateschitz

DOB: 31 godina ZEMLJA: Austrija IZVOR BOGATSTVA: Red Bull BOGATSTVO: 39,6 milijardi dolara

Mark Mateschitz / FOTO: Pro Shots Photo Agency / ddp USA / Profimedia

Mark Mateschitz naslijedio je 49 posto Red Bulla kada je njegov otac Dietrich Mateschitz, koji je tvrtku osnovao 1984., preminuo 2022. godine. Prije očeve smrti, Mateschitz je vodio odjel kompanije za organiku, ali je dao ostavku jer, kako kaže, “ne vjerujem da bi netko trebao istovremeno biti i zaposlenik i dioničar kompanije.” Red Bull je prošle godine ostvario 11,6 milijardi dolara prihoda i prodao 12,1 milijardu limenki svog popularnog pića – dovoljno da svaka osoba na svijetu “dobije krila” s 1,5 pića.

Leonardo Maria Del Vecchio

DOB: 28 godina ZEMLJA: Italija IZVOR BOGATSTVA: Naočale BOGATSTVO: 4,7 milijardi dolara

Leonardo Maria Del Vecchio / FOTO: Dia Dipasupil / Getty images / Profimedia

Del Vecchio je glavni strateški direktor u tvrtci EssilorLuxottica, najvećoj tvrtci za naočale na svijetu koja je vlasnik i Ray-Bana. Tvrtku je vodio njegov otac do smrti u lipnju 2022. godine. Del Vecchio, njegova majka i šestero polubraće i sestara naslijedili su po 12,5 posto udjela u dioničarskom društvu Delfin iz Luksemburga, koji je vlasnik gotovo trećine EssilorLuxottice.

Katharina i Alexandra Andresen

DOB: 28 godina ZEMLJA: Norveška IZVOR BOGATSTVA: Investicije BOGATSTVO: 1,7 milijardi dolara Katharina Andresen / FOTO: Dag Knudsen DOB: 27 godina ZEMLJA: Norveška IZVOR BOGATSTVA: Investicije BOGATSTVO: 1,6 milijardi dolara Alexandra Andresen / FOTO: Dag Knudsen

Njihov pra-pra-pradjed 1849. je godine kupio proizvođača duhana Tiedemanns Tobaksfabrik, i izgradio od njega carstvo koje je trajalo sve dok ga njihov otac nije prodao 2005. godine. Sada se obitelj fokusira na svoju investicijsku tvrtku Ferd, koja se uglavnom bavi nekretninama i privatnim nordijskim kompanijama. Svaka sestra Andresen vlasnica je 42 posto udjela u Ferdu.

Nakon što je nekoliko godina prikupljala iskustvo kao promatračica, Katharina se odboru tvrtke pridružila u lipnju prošle godine.

Poput svoje sestre Katharine, i Alexandra je članica odbora Ferda, no njena veća ljubav su konji. Ona je vlasnica staje za uzgoj konja u Oslu Andresen Dressage, a i sama se natjecala u jahanju (trostruka je juniorska prvakinja Norveške u dresurnom jahanju) sve dok zbog bolesti nije morala odustati od sporta.

Michal Strnad

DOB: 31 godina ZEMLJA: Češka IZVOR BOGATSTVA: Oružje BOGATSTVO: 4,4 milijarde dolara

Strnadov otac bio je vlasnik odlagališta otpada u malom gradu, a počeo je renovirati sovjetsku opremu na kraju Hladnog rata. Biznis je pretvorio u Czechoslovak Group, tvrtku koja je prošle godine ostvarila 3,2 milijarde dolara prihoda. Strnad je preuzeo vlasništvo, kao i poziciju izvršnog direktora tvrtke. U svoje slobodno vrijeme, Strnad je kolekcionar umjetnina, sportskih automobila i povijesnih vozila.

Livia Voigt

DOB: 19 godina ZEMLJA: Brazil IZVOR BOGATSTVA: Industrijski strojevi BOGATSTVO: 1,1 milijarda dolara

Livia Voigt najmlađa je milijarderka na svijetu: ovog srpnja navršit će tek 20 godina. Ona i njena sestra Dora Voigt de Assis vlasnice su po 3,1 posto tvrtke WEG, brazilskog proizvođača električne opreme kojeg je osnovao njen djed Werner Ricardo Voigt. WEG izvozi u preko 135 zemalja svijeta i jedan je od najvećih svjetskih proizvođača električnih motora. Ni Livia ni Dora ne sudjeluju u poslovanju tvrtke. Livia je trenutno studentica psihologije.

Evan Spiegel

DOB: 33 godine ZEMLJA: SAD IZVOR BOGATSTVA: Snapchat BOGATSTVO: 3,1 milijardi dolara

Evan Spiegel / FOTO: Steve Jennings / Getty images / Profimedia

Spiegel je 2011. godine napustio studij na Stanfordu kako bi osnovao Snapchat sa svojim prijateljima Bobbyjem Murphyjem i Reggiejom Brownom. Danas su on i 35-godišnji Murphy zajedno vlasnici oko četvrtine tvrtke Snap Inc. čijim dionicama se trguje na burzi, a koja je prošle godine ostvarila 4,6 milijardi dolara prihoda. Spiegel je također i izvršni direktor tvrtke. Godine 2022. on je otplatio studentski dug čitavoj jednoj generaciji fakulteta Otis College of Art and Design, gdje je pohađao satove tijekom srednje škole.

Ben Francis

DOB: 31 godina ZEMLJA: Ujedinjeno Kraljevstvo IZVOR BOGATSTVA: Gymshark BOGATSTVO: 1,3 milijarde dolara Ben Francis / FOTO: Levon Biss za Forbes

Dok je kao 19-godišnji student radio kao dostavljač pizza, Francis i njegov prijatelj Lewis Morgan osnovali su web stranicu imena Gymshark, preko koje su prodavali dodatke prehrani kupljene na veliko. Potom su počeli šivati i printati sportsku odjeću u garaži Francisovih roditelja, i tako je rođen njihov brend sportske odjeće. Morgan je svoj udio prodao privatnoj investicijskoj tvrtci General Atlantic 2020. godine u poslu kojim je vrijednost tvrtke procijenjena na 1,5 milijardi dolara. Francis je još uvijek vlasnik 70 posto Gymsharka, a također je i izvršni direktor tvrtke.

Gustav Magnar Witzøe

DOB: 30 godina ZEMLJA: Norveška IZVOR BOGATSTVA: Uzgoj ribe BOGATSTVO: 4,2 milijarde dolara

Gustav Magnar Witzøe / FOTO: Credit line: ANGELA WEISS / AFP / Profimedia

Witzøe je imao tek 19 godina kada mu je otac poklonio gotovo polovicu giganta za uzgoj ribe SalMar. Jedanaest godina kasnije, njegov otac još uvijek upravlja kompanijom, a Gustav se bavi nekretninama i investiranjem u tech startupove. U posljednjih 10 godina, cijena dionica SalMara porasla je za nevjerojatnih 800 posto, a s njom i bogatstvo mladog Witzøea. On je danas peta najbogatija osoba u Norveškoj i najveći porezni obveznik u zemlji: Norveškoj je dao 292,4 milijuna norveških kruna, odnosno 25,2 milijuna eura, samo 2022. godine. SalMar izvozi u preko 50 zemalja svijeta, a tvrtka je drugi najveći uzgajivač lososa u svijetu. Kažu kako proizvode dovoljno ribe da nahrane svakog Norvežanina, i to svaku večer.

Firoz i Zahan Mistry

DOB: 27 godina ZEMLJA: Irska IZVOR BOGATSTVA: Diverzificiran BOGATSTVO: 4,9 milijardi dolara Firoz Mistry DOB: 25 godina ZEMLJA: Irska IZVOR BOGATSTVA: Diverzificiran BOGATSTVO: 4,9 milijardi dolara Zahan Mistry

Firoz i Zahan Mistry najbogatiji su od svih milijardera ispod 30 godina, zahvaljujući uglavnom njihovim 4,6 postotnim udjelima u indijskom konglomeratu Tata Sons koji je vlasnik 29 kompanija, uključujući Tata Consultancy i Tata Motors. Konglomerat je prošle godine ostvario 150 milijardi dolara prihoda. Zahan i Firoz svoje udjele su naslijedili 2022. godine, koja je za njih obilježena obiteljskom tragedijom. Njihov 54-godišnji otac poginuo je u automobilskoj nesreći manje od tri mjeseca nakon što je njihov djed, nekadašnji predsjednik i najveći individualni dioničar konglomerata, umro u dobi od 93 godine. Njihov ujak Shapoor Mistry vlasnik je ostatka od ukupno 18,4 posto obiteljskog udjela u tvrtci.

Autor originalnog članka: Monica Hunter-Hart, suradnica Forbesa

Link: The World’s Youngest Billionaires 2024

(Prevela: Nataša Belančić)