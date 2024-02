Koje su najbogatije obitelji u SAD-u? Ovo je rang lista multimilijarderskih dinastija

Milijarda dolara više nije ono što je nekad bila, i upravo zato je Forbes odlučio po prvi puta napraviti popis američkih obitelji čije bogatstvo iznosi najmanje 10 milijardi. Neke slavne obitelji našle su se na popisu, ali Kennedyjevi i Gettyjevi nisu dovoljno bogati da bi bili uvršteni.

Prvi američki milijarder bio je naftni magnat John D. Rockefeller. On se pojavio na prvoj Forbesovoj rang listi najbogatijih koju je 1918. godine sastavio sam B. C. Forbes. U to vrijeme Rocefellerovo bogatstvo iznosilo je 1,2 milijarde dolara, što je otprilike 25 milijardi dolara danas. Do svoje smrti 1937. godine, Rockefeller je donirao iznos od oko 11 milijardi dolara po današnjoj vrijednosti, dok je ostatak ostavio svojim nasljednicima. Njih danas ima preko dvije stotine, a oni su nastavili tradiciju doniranja kroz 5,3 milijarde dolara vrijednu zakladu Rockefeller Foundation. Njihovo ukupno bogatstvo iznosi oko 10,3 milijarde dolara.

To je dovoljno za 42. mjesto na Forbesovoj prvoj listi dekamilijarderskih dinastija na kojoj se nalazi ukupno 45 multigeneracijskih obitelji. Njihovo ukupno bogatstvo iznosi 1,3 bilijuna dolara. Posljednji put kada je Forbes popisao najbogatije obitelji u Americi, samo 36 obitelji imalo je bogatstvo iznad 10 milijardi dolara.

Najviše obitelji dekamilijardera, njih sedam, živi u New Yorku: između ostalih, tamo žive i potomci slavne Estee Lauder, izdavačke legende Williama Randolpha Hearsta, kao i obitelji Rockefeller. Na drugom mjestu je Chicago, gdje živi četiri obitelji, a slijedi Atlanta s tri obitelji.

Neke od poznatih starih obitelji poput Gettyja, Vanderbilta ili Morgana nisu bili dovoljno bogati za ovu listu, ali druge, poput Cargilla, Du Ponta ili Mellona, jesu.

Što je ostalo isto? Nasljednici osnivača Walmarta Sama Waltona još uvijek su najbogatija obitelj u Americi: njihovo bogatstvo iznosi 267 milijardi dolara, točno 150 milijardi više od drugoplasirane obitelji Mars. Ipak, Bogatstvo Waltonovih poraslo je manje od bogatstva mnogih drugih bogatih obitelji, samo za 8 posto od 2020. godine.

Bogatstvo obitelji Mars iznosi 117 milijardi dolara, gotovo dvostruko više nego prije gotovo deset godina kada je Forbes započeo s praćenjem obiteljskog bogatstva.

No nisu sve obitelji bile ovako uspješne. Četiri obitelji čija bogatstva su 2020. godine premašivala 10 milijardi dolara ne nalaze se na ovom popisu. Među njima je obitelj Sackler, koja danas vrijedi 5,2 milijarde dolara, kao i nasljednici njuorških nekretninskih mogula Sola Goodmana i njegovog brata Irvinga, čije bogatstvo iznosi oko 5,5 milijardi dolara.

Puni popis možete pogledati OVDJE, a Forbes Hrvatska donosi 11 najbogatijih obitelji u SAD-u:

1. Walton

BOGATSTVO: 267 milijardi dolara IZVOR: Walmart ČLANOVA OBITELJI: Najmanje 39

Rob, Alice i Jim Walton / FOTO: Rick T. Wilking / Getty images / Profimedia

Usprkos činjenici da su tijekom prethodnih deset godina prodali oko 22 milijarde dolara Walmartovih dionica i donirali 11 milijardi dolara, sedam nasljednika suosnivača Walmarta, Sama i Buda Waltona, još uvijek su vlasnici oko 45 posto dionica maloprodajnog giganta. Samov najstariji sin Rob u upravi je Walmarta, kao i Robov nećak Steuart i zet Greg Penner. Bogatstvo obitelji uvećano je zbog vlasništva nad sedam sportskih klubova, uključujući i britanski Arsenal, čiji je vlasnik Stan Kroenke, suprug Budove kćeri Ann Walton Kroenke.

2. Mars

BOGATSTVO: 117 milijardi dolara IZVOR: Slatkiši, hrana za kućne ljubimce ČLANOVA OBITELJI: Najmanje 37

Jacqueline Mars i njen brat John, zajedno s četiri kćeri njihova brata Forresta Jr.-a, vlasnici su tvrtke Mars u čijem posjedu se nalaze deseci poznatih brendova kao što su M&Ms, Snickers i hrana za pse Pedigree. Godine 2022., tvrtka je ostvarila 47 milijardi dolara prihoda. Frank Mars, koji je umro 1934. godine, počeo je prodavati slatkiše iz svoje kuhinje 1911. godine. Danas 88-godišnji John posljednji je član obitelji koji je obnašao dužnost izvršnog direktora tvrtke, a s te pozicije odstupio je 2001. Jacquelinin sin Stephen Badger i kći Forresta Jr.-a Victoria u upravi su kompanije.

3. Koch

BOGATSTVO: 116 milijardi dolara IZVOR: Koch Industries ČLANOVA OBITELJI: Najmanje 19

Charles i Chase Koch / FOTO: Guerin Blask za Forbes

Charles Koch sjeo je na čelo konglomerata Koch Industries, koji danas vrijedi 125 milijardi dolara, kada je njegov otac Fred umro 1967. godine. Koch je aktivan u raznim industrijama, od prerade nafte do papirnatih ručnika. Charles danas ima 88 godina, a on i udovica njegova brata Davida, Victoria, imaju 42 posto glasačkog udjela. Charles i David kupili su udjele braće Billa i Fredericka 1983. godine, što je izazvalo dvadeset godina tužbi zbog isplate od navodno 800 milijuna dolara.

4. Cargill-MacMillan

BOGATSTVO: 60,6 milijardi dolara IZVOR: Cargill, Inc. ČLANOVA OBITELJI: Najmanje 100

Proširena obitelj – koja uključuje 21 pojedinačnih milijardera – vlasnik je oko 88 posto Cargilla, najveće privatne kompanije po prihodima u SAD-u. Tvrtku je 1865. godine osnovao W. W. Cargill, a ona je danas veliki igrač u, između ostalog, industriji žita i proizvodnji kukuruznog sirupa i stočne hrane. Whitney MacMillan, koji je umro 2020. godine, bio je posljednji član obitelji na poziciji izvršnog direktora, od 1976. do 1995. godine.

5. Johnson

BOGATSTVO: 44,8 milijardi dolara IZVOR: Fidelity ČLANOVA OBITELJI: Najmanje 12

Unuka osnivača tvrtke Fidelity Investments Edwarda C. Jonhsona II, Abigail Johnson, postala je izvršna direktorica tvrtke 2014. i predsjednica dvije godine kasnije. Pod njenim vodstvom, imovina Fidelityja porasla je s 2 na 4,4 bilijuna dolara, proširivši održive fondove i prigrlivši Bitcoin. Abigailin brat Edward IV vodi investicijsku tvrtku Pembroke Real Estate, koja je u vlasništvu Fidelityja. Njen otac, Edward “Ned” Johnson III, vodio je tvrtku četiri desetljeća, a umro je 2022. godine.

6. Pritzker

BOGATSTVO: 41,6 milijardi dolara IZVOR: Hoteli, investicije ČLANOVA OBITELJI: Najmanje 82

Penny Pritzker / FOTO: Kaniuka Ruslan / Avalon / Profimedia

Treća generacija dinastije iza lanca hotela Hyatt može se pohvaliti s čak 10 milijardera, uključujući bivšu američku ministricu trgovine Penny Pritzker, guvernera Illinoisa J.B. Pritzkera – najbogatijeg izabranog dužnosnika u zemlji, filmašicu Gigi Pritzker i Toma Pritzkera, trenutnog predsjednika Hyatt hotela. Obitelj se počela bogatiti 1957. godine, nakon što su kupili jedan motel u Los Angelesu. Pritzkeri su početkom ovog stoljeća godine proveli tužeći jedni druge oko fondacija prije nego su se 2005. godine složili oko podjele bogatstva.

7. Johnson

BOGATSTVO: 38,5 milijardi dolara IZVOR: S.C. Johnson ČLANOVA OBITELJI: Najmanje 70

Fisk Johnson / FOTO: David Parry / PA Images / Profimedia

Samuel Curtis Johnson kupio je kompaniju za parkete 1886. godine, a dvije godine kasnije razvio vosak za parket. Danas je tvrtka S. C. Johnson vlasnik brendova kao što su Windex, Shout, Ziploc i Raid. Obitelj još uvijek u potpunosti kontrolira kompaniju. Herbert Fisk Johnson III, praprapraunuk osnivača, predsjednik je i izvršni direktor, a njegova sestra Helen Johnson-Leipold je izvršna direktorica burzovne kompanije Johnson Outdoors koja prodaje šatore i ronilačku opremu.

8. Cathy

BOGATSTVO: 33,6 milijardi dolara IZVOR: Chick-fil-A ČLANOVA OBITELJI: Najmanje 47

S. Truett Cathy / FOTO: Robin Rayne Nelson / Zuma Press / Profimedia

Ova obitelj daleko je dogurala otkad je S. Truett Cathy otvorio prvi restoran Chick-fil-A u jednom shopping centru u Atlanti 1967. godine. Lanac danas ima 3.000 lokacija, a vodi ga njegov unuk Andrew, koji je svog oca Dana naslijedio na poziciji izvršnog direktora 2021. godine. Restorani su 2022. godine ostvarili 6,4 milijarde dolara prodaje, a sljedeće godine Chick-fil-A planira otvoriti svoju prvu lokaciju u inozemstvu, u velikoj Britaniji.

9. Duncan

BOGATSTVO: 30 milijardi dolara IZVOR: Naftovodi i plinovodi ČLANOVA OBITELJI: Najmanje 13

Dan Duncan osnovao je kompaniju za naftovode i plinovode Enterprise Product Partners 1968. godine, sa 10.000 dolara i nekoliko partnera. Tvrtka se prometnula u carstvo s nekih 80.000 kilometara naftovoda i plinovoda, a godišnje ostvaruje prihode od preko 58 milijardi dolara. Partneri su davno nestali, a Duncanovo bogatstvo – koje je ostavio svojoj djeci – utrostručilo se nakon njegove smrti 2010. godine zahvaljujući odličnim dividendama i porastu cijena dionica. Njegova najstarija kći Randa Duncan Williams predsjednica je odbora od 2013. godine, a jedina je članica obitelji koja je još uvijek aktivna u radu tvrtke.

10. Cox

BOGATSTVO: 26,8 milijardi dolara IZVOR: Mediji ČLANOVA OBITELJI: Najmanje 37

Anne Beau Cox Chambers / FOTO: Credit line: American Photo Archive / Alamy / Alamy / Profimedia

Medijski gigant Cox Enterprises uključuje Cox Communications, Cox Automotive (Autotrader, Kelley Blue Book i Manheim) i novine. Izvršni direktor, 49-godišnji Alex Talyor, četvrta je generacija obitelji na čelu tvrtke. U srpnju je James “Fergie” Chambers, Taylorov rođak i samoprozvani komunist, na društvenim mrežama objavio kako je prodao svoje dionice natrag tvrtki iz prosvjeda zbog toga što kompanija financira centar Atlanta Public Safety Training Center, koji obučava policiju i vatrogasce.

11. Lauder

BOGATSTVO: 25,9 milijardi dolara IZVOR: Estee Lauder ČLANOVA OBITELJI: Najmanje 20

Estee Lauder / FOTO: Library of Congress / Everett / Profimedia Leonard Lauder / FOTO: Mike Coppola / Getty images / Profimedia

Članovi obitelji Lauder u posljednjih su 12 mjeseci izgubili 16,5 milijardi dolara, zbog pada cijene dionica svog beauty konglomerata za čak 50 posto. Cijena dionica pala je na najniže razine u posljednih šest godina nakon što je kompanija u studenom objavila rezultate koji su bili lošiji od očekivanih, a izazvani su lošom prodajom u Aziji. Tvrtku trenutno vodi izvršni direktor Fabrizio Freda, koji nije povezan s obitelji, ali najmanje šestero djece i unuka Estee Lauder, koja je biznis pokrenula 1946. godine, još uvijek su uključeni u rad tvrtke: petero ih sjedi u odboru.

Autor originalnog članka: Matt Durot, Forbes; Andrea Murphy, Forbes

Link: Decabillionaire Dynasties: These Are The Richest Families In America

(Prevela: Nataša Belančić)