Milijarderi koji su se obogatili – radeći za druge

Velika većina milijardera u Americi dijeli se na dvije skupine: ili su osnovali vlastite kompanije ili su nasljednici čije bogatstvo je rezultat čiste sreće. Ipak, postoji i malena grupa pojedinaca koji su zaposleni na pozicije u tuđim tvrtkama i zahvaljujući tim poslovima postali jedni od najbogatijih ljudi na svijetu.

Ako zamislite kako izgleda tipičan milijarder, vjerojatno vam kroz glavu prolazi netko poput Marka Zuckerberga ili Jeffa Bezosa – koji su izgradili vlastita carstva – ili nasljednici poput Jacqueline Mars, unuke osnivača tvrtke Mars, ili Thomasa Pritzkera, čiji preci su osnovali lanac hotela Hyatt čiji je on danas izvršni direktor.

Oko 69 posto od ukupno gotovo 760 američkih milijardera na Forbesovoj listi spadaju u tu prvu kategoriju, dok ih je nešto preko 27 posto svoje veliko bogatstvo naslijedilo. Ukupno u ove dvije skupine spada gotovo 97 posto američkih milijardera.

Postoji i treća, najrjeđa kategorija: to su oni koji nisu niti osnivači, niti nasljednici. Nazovimo ih milijarderima-radnicima, ili korporacijskim milijarderima. Forbes je pronašao samo 26 ljudi koji su dobili poslove u nekim tvrtkama, ponekad na juniorskim pozicijama, ponekad kao izvršni direktori, a koji su postali milijarderi. Ti ultrabogati zaposlenici rade – ili su radili – u samo 20 kompanije, a gotovo sve su tehnološke ili investicijske tvrtke. Među najpoznatijima od njih su izvršni direktor Applea Tim Cook, izvršni direktor JPMorgan Chasea Jamie Dimon i Jonathan Gray, koji je zaposlen u Blackstoneu 1992. nakon završetka fakulteta, da bi 2018. bio imenovan predsjednikom tvrtke.

Najbogatiji čovjek koji je postao milijarder, a koji nije osnivač tvrtke, studentski je prijatelj Billa Gatesa, Steve Ballmer. On je 1980. godine dobio posao u Microsoftu kao 40. zaposlenik, a tvrtku je vodio kao izvršni direktor između 2000. i 2014. godine. Najnovija članica ove elitne skupine je izvršna direktorica tvrtke za čipove AMD, Lisa Su, koja je nedavno postala milijarderka nakon porasta cijena dionica AMD-a. Su je jedna od pet žena na ovom popisu. Među ostalima su Jayshree Ullal iz tvrtke Arista Networks, glavna operativna direktorica Mete Sheryl Sandberg, i Meg Whitman – bivša izvršna direktorica eBaya koja je kompaniju odvela od prihoda od 5,7 milijuna dolara 1998. godine do prihoda od 5 milijardi dolara 2008. godine, a u procesu – 2003. – postala milijarderka.

Evo popisa 26 milijardera koji nisu osnivači ili nasljednici:

IME IMETAK ($) TVRTKA ULOGA POČETAK RADA Steve Ballmer 120,5 milijardi Microsoft Bivši CEO 1980. Eric Schmidt 20,7 milijardi Google Bivši CEO i predsjednik 2001. Ramzi Musallam 9 milijardi Veritas Capital CEO 1997. Charles Simonyi 7,3 milijardi Microsoft Bivši glavni arhitekt za softver 1981. Jonathan Gray 7,3 milijardi Blackstone Predsjednik, COO 1992. John Brown 7,4 milijardi Stryker Corp. Bivši CEO 1977. Jeff Rothschild 5,7 milijardi Facebook Bivši podpredsjednik 2005. Jeff Skoll 4,3 milijarde eBay Bivši predsjednik 1995. Hamilton “Tony” James 4,1 milijarde Blackstone Bivši izvršni predsjednik 2002. Jayshree Ullal 3,6 milijarde Arista Networks CEO 2008. Frank Slootman 3,5 milijarde Snowflake CEO i predsjednik 2019. J. Tomlinson Hill 3,2 milijarde Blackstone Bivši podpredsjednik 1993. Meg Whitman 3 milijarde eBay Bivša CEO 1998. Scott Shleifer 2,5 milijarde Tiger Global Management Bivši direktor za privatne investicije 2003. Tor Peterson 2,4 milijarde Glencore International Bivši direktor za trgovinu ugljenom 2011. Tim Cook 2,1 milijarde Apple CEO 1998. Paul Saville 2,1 milijarde NVR Izvršni predsjednik 2005. Jamie Dimon 2 milijarde JPMorgan Chase CEO 2004. Scott Nuttall 2 milijarde KKR CEO 1997. Sheryl Sandberg 2 milijarde Meta Bivša COO 2008. Joseph Bae 1,8 milijardi KKR CEO 1996. Safra Catz 1,8 milijardi Oracle CEO 2004. Kenneth Hao 1,5 milijardi Silver Lake Predsjednik 2000. Greg Mondre 1,5 milijardi Silver Lake CEO 1999. Lloyd Blankfein 1,2 milijarda Goldman Sachs Bivši CEO 1982. Lisa Su 1,1 milijarda AMD CEO 2012. Izvor: Forbes

