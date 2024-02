Deset najbogatijih ljudi na svijetu u veljači 2024. godine: Dogodile su se zanimljive promjene

Na samom početku veljače, deset najbogatijih ljudi svijeta ukupno su “teški” 1,44 bilijuna dolara, odnosno gotovo 30 milijardi dolara manje nego prije mjesec dana. Došlo je i do smjene na samom vrhu liste: Elon Musk više nije najbogatiji na svijetu.

Preko šest mjeseci Elon Musk je bio na vrhu Forbesove liste najbogatijih, no iza kontroverznog milijardera je poprilično dinamičan siječanj. Tesla – tvrtka na čijem je Musk čelu – 24. je siječnja u svom izvješću o zaradi izvijestila kako očekuje “značajno” usporenje rasta tijekom 2024., što je dovelo do pada cijena dionica tvrtke od 12 posto sljedećeg dana. Potom je 30. siječnja sutkinja u Delawareu odlučila poništiti paket kompenzacije za Muska vrijedan gotovo 51 milijardu dolara o kojemu je odluka donesena 2018. Nakon te presude Forbes je paket opcija dodijeljenih Musku umanjio za 50 posto, smanjivši mu bogatstvo za 25,5 milijardi dolara. Kombinacija slabljenja vrijednosti dionica Tesle i umanjenje paketa isplate Muska je izbacilo s prvog mjesta na listi najbogatijih i tako je on veljaču dočekao kao drugi.

Novi najbogatiji čovjek svijeta je Francuz Bernard Arnault, koji se na drugom mjestu nalazi od lipnja prošle godine (iako je nakratko postao prvi 26. siječnja). Prošlog mjeseca je Arnaultov konglomerat LVMH objavio povećanje prihoda za 2023. godinu od 9 posto na 94 milijarde dolara, i to usprkos usporenju gospodarstva u Kini i Europi.

Devet od deset najbogatijih ljudi svijeta bogatiji su 1. veljače nego što su bili prije mjesec dana. Njihovo ukupno bogatstvo iznosi vrtoglavih 1,44 bilijuna dolara, što je ipak pad u odnosu na prije mjesec dana (1,47 bilijuna) zbog pada Muskovog bogatstva.

Forbes svjetske milijardere prati od 1987. godine, a lani se na njihovoj godišnjoj listi našlo njih 2.640. Tijekom godine Forbes svakodnevno ažurira podatke o njihovom bogatstvu.

Proteklog mjeseca najviše su se obogatili izvršni direktor Facebooka Mark Zuckerberg (za 12,4 milijarde dolara na mjesečnoj razini) i Arnault (10,1 milijarda dolara), obojica zbog porasta vrijednosti dionica njihovih kompanija.

Evo 10 najbogatijih ljudi svijeta 1. veljače 2024. godine:

1. Bernard Arnault

210,8 milijardi dolara

IZVOR BOGATSTVA: LVMH/luksuzna dobra DOB: 74 godine ZEMLJA: Francuska

Bernard Arnault / FOTO: REUTERS/Stephanie Lecocq

Izvršni direktor i predsjednik konglomerata luksuznih dobara LVMH vratio se na prvo mjesto rang liste 31. siječnja, nakon što je Elon Musk pao na drugo mjesto. Arnault je nakratko prestigao Muska 26. veljače nakon rasta dionica LVMH-a i pada dionica Tesle. Francuz je na čelu najveće tvrtke za luksuzna dobra na svijetu koja sadrži nekih 70 modnih i kozmetičkih brendova. Među njima su Louis Vuitton, Christian Dior, Moet & Chandon, Sephora i Tiffany & Co.

Arnault je najbogatiji na svijetu bio većinu prve polovice 2023. godine, no pao je na drugo mjesto 6. lipnja.

2. Elon Musk

182,6 milijardi dolara

IZVOR BOGATSTVA: Tesla, SpaceX, X (Twitter) DOB: 52 godine ZEMLJA: SAD

Elon Musk / FOTO: REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

Musk je izvršni direktor automobilske tvrtke Tesla, kompanije za svemirsko inženjerstvo SpaceX i društvene platforme X (bivšeg Twittera). Posjeduje 23 posto udjela u Tesli, neke od njih založio je kao kolateral za zajmove. Tesla čini dvije trećine njegovog bogatstva. X, tada pod imenom Twitter, kupio je za 44 milijarde dolara u listopadu prošle godine, a posjeduje oko 74 posto te tvrtke, koja sada vrijedi manje od polovice iznosa koji je za nju platio.

Musk je rođen u Južnoafričkoj Republici, a u Kanadu se preselio prije 18. rođendana. Radio je razne poslove i studirao na sveučilištu u Ontariju prije nego se prebacio na sveučilište u Pennsylvaniji gdje je diplomirao ekonomiju.

U rujnu 2021. godine, Musk je postao najbogatiji čovjek svijeta, a njegovo bogatstvo svoj vrhunac od 320 milijardi dolara doseglo je u studenom iste godine. S prvog mjesta je pao u prosincu 2022. uslijed pada vrijednosti dionica Tesle, a tron je ponovno zauzeo u lipnju 2023. godine i na njemu ostao sve do 31. siječnja. Tijekom prvog mjeseca ove godine, Muskovo bogatstvo smanjilo se za 68,7 milijardi dolara.

3. Jeff Bezos

177,4 milijarde dolara

IZVOR BOGATSTVA: Amazon DOB: 60 godina ZEMLJA: SAD

Jeff Bezos / FOTO: Pradeep Gaur/Mint / Shutterstock Editorial / Profimedia

Jeff Bezos osnovao je giganta e-trgovine Amazon 1994. godine, a dužnost izvršnog direktora kompanije obnašao je do srpnja 2021. Tijekom siječnja 2024., njegovo bogatstvo poraslo je za oko 3 milijarde dolara zbog porasta cijena dionica Amazona.

Bezos je najbogatiji čovjek svijeta postao u srpnju 2017., preuzevši prvo mjesto od Billa Gatesa. Osnivač Amazona na vrhu Forbesove liste je bio od 2018. do 2021., kada je pao na drugo mjesto.

Godine 2019. Bezos se razveo od svoje supruge MacKenzie. U sklopu nagodbe ona je dobila 4 posto dionica Amazona, dok je on zadržao 12 posto. Otada je Bezos prodao još svog udjela i sada je u njegovom vlasništvu tek nešto ispod 10 posto kompanije. Amazon je na burzu izišao 1997., a otada je, prema računici Forbesa, Bezos prodao dionice u vrijednosti od preko 27 milijardi dolara. Kroz svoju investicijsku tvrtku Bezos Expeditions ulagao je u čitav niz kompanija, uključujući Airbnb i software tvrtku Workday.

4. Larry Ellison

139,3 milijarde dolara

IZVOR BOGATSTVA: Oracle DOB: 79 godina ZEMLJA: SAD

Larry Ellison / FOTO: C3620 Jochen Siegle / DPA / Profimedia

Larry Ellison jedan je od osnivača tvrtke Oracle, nastale 1977. Bio je i njen izvršni direktor do 2014., a sada je izvršni tehnološki direktor i predsjednik uprave kompanije. Tijekom godina, Oracle je imao niz velikih akvizicija, a 2010. kupili su IT tvrtku Sun Microsystems.

Ellison je 2012. kupio havajski otok Lanai za 300 milijuna dolara, a tamo se iz Kalifornije i preselio 2020. godine. Uložio je u Teslu, a bio je i u upravi te kompanije od 2018. do kolovoza 2022.

Osam dana u lipnju prošle godine Ellison je proveo kao treći najbogatiji čovjek na svijetu, prestigavši Jeffa Bezosa nakon porasta vrijednosti dionica Oraclea. Njegovo bogatstvo tijekom siječnja je poraslo za 4 milijarde dolara.

5. Mark Zuckerberg

137,7 milijardi dolara

IZVOR BOGATSTVA: Facebook/Meta DOB: 39 godina ZEMLJA: SAD

Mark Zuckerberg / FOTO: REUTERS/Nathan Howard

Mark Zuckerberg je osnovao Facebook – koji se sada naziva Meta Platforms – dok je bio student na Harvardu 2004. godine. Facebook je izrastao u najveću društvenu mrežu na svijetu, s 3,88 milijardi mjesečnih korisnika. Tvrtka je također vlasnik Instagrama i WhatsAppa. Meta, čiji je Zuckerberg izvršni direktor, na burzu je izišla 2012. godine, a on u njoj još uvijek posjeduje udio od oko 13 posto. On i njegova supruga Priscilla Chan obećali su da će 99 posto svog udjela u kompaniji usmjeriti na “mjere za promociju ljudskog potencijala”, poput razvoja alata za pomoć u liječenju, kontroliranju i prevenciji svih bolesti.

Tijekom siječnja, Zuckerbergovo bogatstvo poraslo je za 12,4 milijarde dolara, uslijed porasta vrijednosti dionica tvrtke Meta za nešto preko 10 posto.

6. Warren Buffett

126,3 milijarde dolara

IZVOR BOGATSTVA: Berkshire Hathaway DOB: 93 godine ZEMLJA: SAD

Warren Buffet / FOTO: ALEX WONG / Getty images / Profimedia

Poznat kao “prorok iz Omahe”, Warren Buffett jedan je od najuspješnijih investitora svih vremena. Na čelu je investitorskog konglomerata Berkshire Hathaway u čijem posjedu se nalaze deseci kompanija uključujući osiguravajuću tvrtku Geico, proizvođača baterija Duracell i restorantski lanac Dairy Queen. Buffet je sin američkog kongresmena, a imao je tek 11 godina kada je prvi put kupio dionice i 13 kada je prvi put podnio poreznu prijavu.

Buffet je s Billom i Melindom Gates 2010. stvorio takozvani “Giving Pledge”, kojim od milijardera traži da se obvežu da će donirati najmanje polovicu svog bogatstva u humanitarne svrhe. Sam Buffet rekao je da će donirati 99 posto svog bogatstva. Dosad je u humanitarne svrhe donirao dionice Berkshire Hathawaya u vrijednosti od 51,5 milijardi dolara, i to zakladi Gates i zakladama svoje djece. To ga čini najvelikodušnijim milijarderom na svijetu. Sredinom lipnja donirao je dionice Berkshire Hathawaya u vrijednosti od 4,6 milijarde dolara. Tijekom siječnja 2024.godine, njegovo bogatstvo poraslo je za 7,7 milijarde dolara zbog rasta vrijednosti dionica Berkshire Hathawaya za 7,6 posto, zbog čega je Buffet napredovao za jedno mjesto u odnosu na početak siječnja.

7. Bill Gates

122,2 milijarde dolara

IZVOR BOGATSTVA: Microsoft, ulaganja DOB: 68 godina ZEMLJA: SAD

Bill Gates / FOTO: REUTERS/Denis Balibouse

Gates je kao tinejdžer razvio veliki interes za programiranje. Odustao je od studija na Harvardu kako bi osnovao Microsoft sa školskim prijateljem Paulom Allenom 1975. godine, osmislivši jedan od prvih programa za tada mladu industriju osobnih računala. Gates je bio izvršni direktor Microsofta 25 godina, a predsjednik uprave ostao je do 2014. Iz odbora je odstupio 2020., no za Forbes je početkom ove godine izjavio da još uvijek provodi dio svog vremena savjetujući se s timovima u Microsoftu. Ulaže u niz kompanija, uključujući tvrtku za odvoz otpada Republic Services i proizvođača poljoprivredne opreme Deere & Co. Gates je jedan od najvećih vlasnika obradive zemlje u SAD-u.

Forbes je Gatesa prvi put proglasio milijarderom 1987. godine, a bio je najbogatiji čovjek svijeta od 1995. do 2017. (osim 2008. i 2010.-2013.). Jeff Bezos prestigao ga je 2018., u velikoj mjeri zbog toga što je Gates donirao 59 milijardi dolara zakladi Gates, uključujući i 20 milijardi u srpnju pretprošle godine. Od Melinde French Gates razveo se 2021. Ona je u sklopu nagodbe dobila najmanje 6 milijardi dolara vrijedne dionice tvrtke.

Iako je Gatesovo bogatstvo tijekom siječnja poraslo za 2,6 milijarde dolara, ipak je do 1. veljače pao za jedno mjesto na popisu najbogatijih.

8. Larry Page

117,7 milijardi dolara

IZVOR BOGATSTVA: Google DOB: 50 godina ZEMLJA: SAD

Sergey Brin / FOTO: MediaPunch Inc / Alamy / Alamy / Profimedia

Page je tražilicu Google osnovao sa svojim kolegom sa Stanforda, Sergeyem Brinom, 1998., a radio je kao izvršni direktor do 2001. i između 2011. i 2015. godine. Sada je u upravi Googleove matične kompanije Alphabet, a ima i kontrolni udio u tvrtci.

Page je bio početni investitor u tvrtku Planetary Resources za miniranje asteroida, koju je 2018. kupila tvrtka za blockchain ConsenSys.

Na popis deset najbogatijih na svijetu prvi put je dospio u svibnju pretprošle godine, nakon što je vrijednost dionica Alphabeta skočila za nekih 15 posto.

Između 1. siječnja i 1. veljače 2024., Pageovo bogatstvo poraslo je za 500 milijuna dolara uslijed porasta dionica Alphabeta za oko 1 posto.

9. Steve Ballmer

117,3 milijarde dolara

IZVOR BOGATSTVA: Microsoft, ulaganja DOB: 67 godina ZEMLJA: SAD

Steve Ballmer /FOTO: Kirby Lee-USA TODAY Sports

Ballmer je studirao s Billom Gatesom na Harvardu, a Microsoft je kao izvršni direktor vodio od 2000. do 2014. godine. Tvrtci se pridružio kao 30. zaposlenik 1980. godine, nakon što je odustao od MBA programa na sveučilištu Stanford.

Nakon što je otišao u mirovinu, Ballmer je kupio američki košarkaški klub Los Angeles Clippers za dvije milijarde dolara, što je u to vrijeme bio rekordni iznos za neki NBA klub. Danas Forbes procjenjuje vrijednost kluba na 4,65 milijarde dolara.

Ballmerovo bogatstvo tijekom proteklog mjeseca je poraslo za oko 5,1 milijardu dolara zbog skoka vrijednosti dionica Microsofta za gotovo 6 posto.

10. Sergey Brin

112,9 milijardi dolara

IZVOR BOGATSTVA: Google DOB: 50 godina ZEMLJA: SAD

Sergey Brin / FOTO: Matt Baron / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sergey Brin odstupio je mjesta predsjednika Alphabeta u prosincu 2019. godine, no još uvijek ima kontrolni udio u tvrtci, a član je i njenog odbora. Google je osnovao zajedno s Larryjem Pageom 1998. godine.

Brin je u SAD doselio iz Rusije kao šestogodišnjak sa svojom obitelji kako bi pobjegao od antisemitizma u toj zemlji, a danas je on najbogatiji američki imigrant. Njegovo bogatstvo poraslo je tijekom siječnja za 500 milijuna dolara zbog rasta vrijednosti dionica Alphabeta za nekih 1 posto.

Brin je prije više od deset godina objavio kako ima veći rizik od obolijevanja od Parkinsonove bolesti u odnosu na generalnu populaciju, a za istraživanja ove neurodegenerativne bolesti donirao je preko 1.1 milijardu dolara.

Tko je najbogatija žena svijeta?

Najbogatija žena svijeta je Francoise Bettencourt Meyers iz Francuske. Njeno bogatstvo 1. veljače 2024, godine iznosi oko 97,6 milijardi dolara, što ju čini 14. najbogatijom osobom na svijetu. Izvor njenog bogatstva je udio u gigantu kozmetike L’Orealu koji je naslijedila od svoje majke. L’Oreal je osnovao njen djed.

