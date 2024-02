Što znamo o najbogatijoj ženi svijeta, tajanstvenoj nasljednici L’Oréala?

Nasljednica francuskog kozmetičkog diva L’Oréal Françoise Bettencourt Meyers najbogatija je žena svijeta. No, njezin je život daleko od reflektora medija i zvjezdane prašine. U medijima i u javnosti rijetko se pojavljuje, ali oni su ipak doznali koje su milijarderkine najveće životne strasti

Prethodni tjedan završio je pričom o strmoglavom padu neto vrijednosti najbogatije žene svijeta Françoise Bettencourt Meyers. Dionice kozmetičke tvrtke L’Oréal, koju je dobila u nasljeđe, u petak prije tjedan dana kotirale su loše, najgore od potopa tijekom Velike recesije. Budući da je trećina tvrtke u vlasništvu milijarderke i njezine obitelji, u tom su jednom danu izgubili oko sedam milijardi dolara. Njihovo bogatstvo palo je na 91,7 milijardi dolara.

Otada se situacija popravila, u trenutku kada je članak napisan bogatstvo Bettencourt Meyers iznosilo je 95,1 milijardu dolara. Time su očuvali 15. mjesto Forbesove liste najbogatijih ljudi svijeta.

Tko je ta samozatajna francuska milijarderka koja se trudi ostati nevidljiva i kojoj to uistinu jako dobro ide? Djelomično je na to pitanje odgovorio Netflix koji je nedavno objavio dokumentarni serijal The Billionaire, The Butler, And The Boyfriend o problematičnom trokutu koji su tvorili Françoise Bettencourt Meyers, njezina majka Liliane Bettencourt i njezin 25 godina mlađi prijatelj, umjetnik i fotograf Françoise-Marie Banier. Potonji se navodno u jednom trenutku našao u službenom dokumentu kao jedini nasljednik vremešne mu prijateljice koja je, prigodno, bila i najbogatija žena svijeta. No, do tog dijela priče na koju su mediji navalili kao da im život ovisi o tome, tek trebamo stići.

Povučena Françoise Bettencourt Meyers koja bi doskora trebala ugasiti sedamdeset svjećica na rođendanskoj torti unuka je osnivača L’Oréala Eugènea Schuellera, koji je osnovao danas planetarno poznatu kozmetičku tvrtku 1909. godine otkrivši inovativnu boju za kosu.

L’Oréal je šesta najvrjednija kompanija u Europi prema tržišnoj kapitalizaciji, zaostajući samo iza farmaceutskog giganta koji se proslavio lijekovima za mršavljenje, tvrtke Novo Nordisk, prehrambenog titana Nestlé, nizozemskog proizvođača poluprovodničkih čipova ASML-a i francuskih brendova LVMH i Hermés. Podružnice L’Oreala uključuju Kiehl’s, Maybelline i Garnier.

Iako odrasla u svili i kadifi kao jedinica bogate nasljednice kozmetičkog carstva i francuskog političara Andréa Bettencourta, koji je svojedobno odradio i ministarski mandat u vladi Charlesa de Gaullea, današnja potpredsjednica upravnog odbora L’Oréala ne voli pretjeranu raskoš. Živi u srcu Pariza, no, za razliku od svojih roditelja koji su stanovali takoreći u dvorcu, Bettencourt Meyers živi u modernoj, suvremenoj dvokatnici s velikim prozorima.

“Znam da sam privilegirana, ali, kao što vidite, ne živim u vili. Nismo veliki kolekcionari umjetnina i, kao što vidite, ne nosim nakit”, rekla je 2012. godine za Le Monde u jednom od rijetkih intervjua koji je u životu dala. U tom članku se i opisuje kako je novinarima sama pripremila kavu u kuhinji, dok su u kući njezine majke takve poslove obavljale kućne pomoćnice. Puno njih. Liliane je voljela raskoš, druženja i visoku modu. Čak je kupila i otok na Sejšelima.

Njezina kći Françoise, koja je, prema pisanju Bloomberga, krajem prošle godine službeno postala najbogatija žena na svijetu te prva čije je bogatstvo probilo strop od 100 milijardi dolara, ne nosi brendiranu odjeću, odnosno ne voli isticati marke. Odijeva se neupečatljivo, nosi tamnija odjela koja upotpunjuje shahtooshom, šalom od vune tibetanske antilope, diskretno se šminka, a dio imidža su joj i zatamnjene naočale debelih okvira tipičnih za šezdesete i sedamdesete godine.

Na ulici onaj tko ne zna ne bi ni primijetio da pored njega prolazi milijarderka. Dapače, ona se voli uklopiti u svakodnevni život francuske metropole kao sasvim obična građanka. Redovito je u trenirci odlazila na trčanje u park Bois de Boulogne ne privlačeći previše pažnje. El Pais piše kako Françoise voli putovati, ali umjesto razvikanih, elitnih odredišta bira mirnije destinacije. Primjerice, na skijanje ne odlazi u švicarska odmarališta Gstaad i Saint-Moritz, već više voli luksuzni, ali mirni Megève.

Liliane Bettencourt i njezina kći nasljednica Françoise Bettencourt Meyers 3. ožujka 2011. godine u Parizu, Foto: Profimedia

Iako je kao dijete bila priljepak majci, u adolescentskoj dobi Françoise se navodno od nje udaljila. Karakteri su im bili vrlo različiti. Malena Françoise pohađala je školu Marymount kod anglosaksonskih časnih sestara Sacré-Cœur u Neuillyju, no roditelji su je ubrzo ispisali i nastavili školovati kod kuće iz straha da će je netko oteti i tražiti otkupninu. Školovanje od kuće doprinijelo je njezinoj povučenosti. Pasionirana klasičnom glazbom i knjigama, Bettencourt je studirala na Akademiji likovnih umjetnosti. U dnevnoj sobi njezina stana su čak dva klavira, a za Le Monde je izjavila i kako je glazba njezin kisik. Iako nema mnogo prijatelja, sa svojim uskim krugom odabranih održava dugogodišnja prijateljstva. Među njima su navodno francuska glumica i sopranistica Arielle Dombasle, znanstvenik i političar Alain Pompidou, rođaci Chalendarove te francuski farmaceutski biznismen Jean-Marie Lefebvre.

Prije svega, nasljednica L’Oréala uživa u svojoj obitelji. Sa suprugom Jean Pierre-Meyersom ima dva sina, danas tridesetsedmogodišnjeg Jean-Victora koji je magistrirao u poslovnoj školi i tridesetpetogodišnjeg komunikologa Nicolasa. Obojica su sada dio tvrtke baš kao i njihov otac. Obitelj Bettencourt Meyers posjeduje oko 33 posto dionica L’Oréala. Nitko od njih nije medijski eksponiran i zapravo je jedino razdoblje kada su bili pod lupom javnosti bilo kada se vodila parnica protiv Baniera optuženog da je iskoristio Liliane, oboljelu od Alzheimera za ostvarivanje financijske dobiti. Bio je to “kavijar za medije”, komentiralo se u javnosti.

Osim toga, ugledna francuska obitelj nije bila uronjena u puno skandala. Crne mrlje u obiteljskoj prošlosti vezane su uz suradnju osnivača kozmetičkog diva Eugènea Schuellera s nacistima te uz antisemitske članke koje je André Bettencourt pisao za njemačke novine 1941. i 1942. godine prije no što se pridružio Pokretu otpora. Budući da je Françoise za supruga odabrala čovjeka iz bogate obitelji francuskih židovskih bankara, moglo bi se reći kako su te osjetljive epizode iz prošlosti ispravljene.

Françoise je proučavala odnose između katoličke i židovske religije te provela deset godina pišući knjigu o njima, koja je na kraju postala petotomna studija Biblije, navodi El Pais. Objavila je i genealogiju grčke mitologije.

Françoise Bettencourt-Meyers odijeva se neupečatljivo i onaj tko nije upućen na ulici ne bi ni primijetio da pored njega prolazi najbogatija žena svijeta, Foto: Profimedia

Obiteljski mir je 2007. narušio skandal koji je započela sama Bettencourt Meyers tuživši majčinog bliskog prijatelja Baniera za zloporabu slabosti njezine majke. Fatalni fotograf koji je dvadeset godina unosio radost u život Liliane Bettencourt optužen je da ju je beskrupulozno iskorištavao. Tijekom godina druženja Banier je od svoje imućne prijateljice primio više od 1,3 milijardi eura u darovima, što uključuje i umjetnička djela Picassa, Matissea i Mondriana te nekoliko polica životnog osiguranja.

Šarmantnom Banieru koji se družio s Dalíjem, Yvesa Saint Laurentom, Samuelom Beckettom, Kate Moss, Mickom Jaggerom, princezom Caroline od Monaka te bio kum Lily-Rose, kćeri Johnnyja Deppa, to nije bilo dovoljno. U snimci koju je u tajnosti napravio batler Liliane Bettencourt otkriveno je i kako je Banier proglašen jedinim nasljednikom Lilianeina bogatstva. Tijekom suđenja ispostavilo se kako je mondeni fotograf već šarmirao bogate starije žene. Mučno je suđenje trajalo deset godina i utvrđeno je da Liliane boluje od demencije. Stavljena je pod nadzor kćeri i dvoje unučadi, što je imalo poguban učinak na njihove odnose. “Borim se da zaštitim svoju majku”, izjavila je tada Françoise.

Skandal je dobio i političke nijanse, tadašnji francuski predsjednik Nicolas Sarkozy, koji je posjećivao prijateljicu Liliane, optužen je za nezakonito financiranje. Oslobođen je, ali je pritom njegov ministar rada, Eric Woerth, morao dati ostavku.

Navodno su majka i kći uspjele popraviti odnos prije no što je Liliane Bettencourt 2017. preminula u dobi od 94 godine. Françoise je nastavila živjeti u anonimnosti i bez razmetljivosti. Njezin se svemir, prema Paris Matchu, vrti oko obitelji, prijatelja, glazbe, književnosti i kinematografije. Rijetko se viđa na društvenim događanjima i posjećuje velike večere samo kada je događaj povezan s profesionalnim interesom. Najbogatija nasljednica na svijetu zaključila je kako se najveći luksuz danas krije – u anonimnosti.