Umjetna inteligencija polako postaje sveprisutna na najpopularnijim aplikacijama za upoznavanje na svijetu. Neki zbog toga misle da svijet polako ide u Zonu sumraka, a drugi su sve optimističniji da im je ljubav nadohvat ruke.

Aleksandr Zhadan znao je da ne želi na Tinderu razgovarati s nijednom ženom koja na svojoj profilnoj slici u rukama drži cvijeće. On živi u Rusiji i vjeruje kako je takva fotografija jasan znak napuhanog ega – slično kao fotografije muškaraca koji drže ulovljene ribe i predmet su ismijavanja u SAD-u.

Također je znao da ne želi razgovarati sa ženama koje su iznimno religiozne, ozbiljno vjeruju u horoskop ili nemaju posao.

Zato je, kako bi ih filtrirao, izgradio neke botove koje pokreće AI.

“Prethodno sam dvije godine bio u dobroj vezi, a nakon toga sam shvatio što želim, što ne želim i kako mogu ostvariti kontakt s nekim,” kaže 23-godišnji Zhadan, menadžer za AI iz Moskve. “Želio sam pronaći onu pravu.” Kako bi si uštedio vrijeme – i poštedio osjećaje – i ne bi morao odlaziti na stotine spojeva i listati kroz tisuće profila na Tinderu, 2022. godine je izgradio automatski filter koji bi obavio dio posla za njega. Kada je nedugo nakon toga izišao ChatGPT, Zhadan ga je počeo programirati za čavrljanje s djevojkama koje su mu se svidjele. Transkripti, screenshotovi i podaci koje je pregledao Forbes pokazuju evoluciju njegovih AI programa koje je razvijao tijekom nekoliko mjeseci.

U početku je bot bio vrlo loš. Nije zvučao kao Saša (kako Zhadana zovu) i nedostajale su mu osnovne informacije. Kada bi GPT rekao da je Sašin pas u klinici, a žena bi upitala što se dogodilo, bot nije znao logično odgovoriti.

Kako bi poboljšao svog Tinder komunikatora, Saša je stvorio bazu podataka koristeći ljudske razgovore koje je on – ne GPT – ranije vodio na aplikaciji, uključujući ključne riječi, pitanja i odgovore na teme o kojima je često govorio. Obučio je novu verziju svog chatbota temeljem tih razgovora, a i automatski filter je naučio da izuzima više fotografija ovisno o njegovom ukusu. U jednom trenutku je čak programirao AI da prestane odgovarati na sve poruke u kojima ga žene kritiziraju što koristi ChatGPT za pisanje svog rada, što ga je učinilo lokalnom zvijezdom. Po njegovom mišljenju, takve kritike bile su znak da te žene nisu imale osobine koje on traži u partnerici: kreativnost i otvoreni um.

I stvari se jesu poboljšale, usprkos povremenim problemima. U jednom trenutku je GPT bez Sašinog znanja prihvatio poziv na spoj u lokalnom muzeju. Kada se žena pojavila, a Saša nije, ona mu je poslala poruku na Tinderu da ga pita hoće li doći. Odgovorio joj je bot, rekavši kako je na putu i ispričava se na kašnjenju.

U prosincu 2022. godine, Sašin GPT je počeo razgovarati s djevojkom koja je živjela tik izvan Moskve, Karinom Vjalšakaevom, a Saša i ona po prvi put su se uživo vidjeli narednog siječnja. Tada je Saša odlučio da neće produbljivati odnos. Ipak, nekoliko mjeseci kasnije, poboljšana verzija njegovog bota ponovno je aktivirala njihov chat. “Hej, nismo dugo pričali,” napisao je bot. “Nadam se da si dobro. Razmišljao sam o našim razgovorima i odlučio ti poslati poruku. Kako si?”

I tada su Karina i bot zbilja osjetili kemiju.

22-godišnja Karina nije znala da razgovara s botom, a ne čovjekom. GPT je pohvalio njene fotografije, a potom, zahvaljujući funkciji koju je Saša instalirao, nakon 60 razmijenjenih poruka predložio da razgovor prebace na mrežu Telegram. Počeli su redovito razgovarati izvan Tindera. Bot je na Telegramu, ponovno nakon 60 razmijenjenih poruka, predložio da se nađu na spoju. Budući da je bio integriran s Googleom, znao je kakav je Sašin raspored i mogao je predložiti restoran ili bar za sastanak.

Karina nije imala pojma da ju je izabrao algoritam i da razgovara s umjetnom inteligencijom čitavih šest mjeseci. U studenom, kada su ona i Saša već živjeli zajedno, on joj je priznao što se događalo.

“Bila sam u šoku,” kaže ona za Forbes iz Moskve. “U tom trenutku sam prošla kroz sve poruke u glavi. Na koje od njih mi je odgovorio on, a na koje bot? I u čemu je razlika?”

‘Za to postoji aplikacija’

Umjetna inteligencija u svijetu spojeva nije ništa novo. Neke od najpopularnijih aplikacija na tržištu, od Bumblea, preko Hingea do Tindera dugo se oslanjaju na strojno učenje kako bi predlagali moguće partnere i zaštitili korisnike od primanja neželjenih golih fotografija, prevaranata i botova.

No otkad je na scenu stupio ChatGPT i druga generativna umjetna inteligencija, poduzetnici su počeli pronalaziti nove načine da ju primijene u svijetu romantičnih izlazaka, a mnogi u potrazi za ljubavlju sve brže prihvaćaju pomoć AI-ja. U posljednjih nekoliko mjeseci došlo je do prave eksplozije svega, od botova koji će predlagati rečenice za ulete, preko AI editora koji će popraviti profile na stranicama, do uređivača slika koji selfieje iz kupaonice mogu pretvoriti u iznimno kvalitetne fotografije.

Zbog svega ovoga, neki se žale na tužno i distopijsko stanje romantičnih odnosa, a drugi s oduševljenjem prihvaćaju ovu promjenu i smatraju da će ona u potpunosti transformirati ljudske odnose. Više od četvrtine mladih Amerikanaca vjeruje kako algoritmi mogu predvidjeti hoće li se dvoje ljudi zaljubiti, pokazuju podaci Pewa.

Tinder / FOTO: Rüdiger Wölk / imago stock&people / Profimedia

“Aplikacije za spojeve vjerojatno su jedno od najboljih područja za primjenu nekih od čudnijih aspekata umjetne inteligencije,” kaže Sarah Kunst, osnivačica i generalna partnerica VC tvrtke Cleo Capital koja je ranije radila kao savjetnica u Bumbleu. Iako ta tehnologija može izazvati loše ponašanje ili zamor s takvim aplikacijama, Kunst vjeruje da ona može dovesti do toga da se bolje prihvate neke stvari koje su prije u ljudima izazivale sram ili kritiziranje.

“AI na neki način skida stigmu sa stvari koje su ljudi i ranije radili, ali zbog toga ih se gledalo svisoka. Radili su ih možda u većoj tajnosti, ali sada, odjednom, za to postoji aplikacija,” kaže ona za Forbes. “Ako ste na tim aplikacijama za spojeve prisutni tko zna koliko godina, dođete do točke gdje pomislite, ‘čekaj, pa je li to baš toliko loša ideja?'”

Lindsey Metselaar, koja vodi popularan podcast za spojeve “We Met At Acme”, kaže kako umjetna inteligencija značajno olakšava upoznavanje za zaposlene ljude koji jednostavno nemaju vremena upravljati svojim profilima, ali i da je ona mnogo pristupačnija za one kojima možda treba savjet, a ne mogu si priuštiti stručnjake.

“Mislim da ona zbilja pomaže,” kaže Metselaar za Forbes. “Ako ovaj AI bot ima iste savjete, ili je programiran da ima iste odgovore kao što bih i ja imala, onda mislim da je to dobro.”

YourMove AI predstavlja se kao protulijek “iscrpljujućim” aplikacijama za upoznavanje jer omogućava korisnicima da “manje vremena provedu scrollajući i više vremena odlazeći na spojeve.” Aplikacija je izišla krajem 2022. godine, a pomogla je oko četvrt milijuna korisnika osmisliti profile, kao i pozdravne poruke i odgovore, kao i generirati fotografije kompatibilne s vodećim platformama. Suosnivač Dmitri Mirakjan, koji samog sebe opisuje kao “zbilja trapavu osobu”, kaže kako je te alate izgradio za ljude kakav je i on bio dok je bio samac i trebala mu je pomoć.

“Upoznavanje na internetu je čudno. Ljudska interakcija na razini algoritma je čudna. Sve što ja pokušavam napraviti je postaviti ljude koji, ja mislim, nemaju prednosti – poput introvertiranih ili osoba koje pokušavaju premostiti kulturološke razlike – u jednaki položaj sa svima drugima,” kaže on za Forbes. Neprestano odbijanje može iscrpiti osobu, pogotovo za one koji su sramežljivi ili nemaju mnogo društvene energije, a “AI gotovo daje neki osjećaj sigurnosti u svemu tome,” kaže Mirakjan. “To ne radim ja, nego aplikacija nešto predlaže. Dakle nisu mene odbili, nego aplikaciju.”

Iako je na aplikacijama za upoznavanje već i prije umjetne inteligencije bilo problema s manipulacijom i prevarama, Mirakjan priznaje kako bi neki novi AI alati mogli pogoršati iskustvo korištenja tih platformi. “Mislim da postoji rizik da će se na neke stvari koje radim oko platformi za upoznavanje loše reagirati,” kaže on. “Nitko ne želi razgovarati s robotom. Nitko ne želi znati da razgovaraju s robotom. Mislim da postoji veliki rizik što se tiče percepcije.”

Neki osnivači u ovoj industriji pokušavaju i to uzeti u obzir. Cristina Vanko radi na aplikaciji za upoznavanje temeljenoj na zvuku, imena Arrow, koja od korisnika zahtijeva da potencijalnom partneru pošalju audiosnimku. Iako AI deepfakeovi stvaraju probleme svima, od glumaca do američkog predsjednika Bidena, Vanko misli da je glas ključan za online upoznavanje. Ona ga vidi kao glavni alat za suprotstavljanje ovoj eksploziji umjetne inteligencije koja, kako ona misli, vodi do “novog načina za takozvani catfishing”, tjera korisnike da budu sumnjičaviji i stvara dodatni stres na ionako stresan proces pronalaska partnera.

“Želite znati da stvarate odnos sa točnom tom osobom – i glas ide u srž toga jer imate stvaran razgovor, dobivate dojam o njihovim namjerama, slušate ton njihovog glasa i toga što govore,” kaže Vanko. “Otići ćete na spoj i ionako razgovarati, zašto to ne učiniti odmah da vidite želite li uopće izići s tom osobom ili ne?”

Ovaj porast novih AI startupova donijet će velike koristi najvećim igračima u toj industriji, kaže Kunst, ali oni i sami pokreću nove značajke kako bi postali konkurencija. Iz Match Groupa, matične tvrtke vodećih aplikacija za upoznavanje u SAD-u, nisu željeli dati komentar za ovaj članak, no iz tvrtke su u siječnju dioničarima rekli kako planiraju predstaviti neke od istih alata ove godine, kao i da investiraju do 30 milijuna dolara u AI inovaciju.

Oni “rade u čitavom svom portfelju na ambicioznim idejama i novim proizvodima,” rekao je u nedavnom razgovoru o zaradi izvršni direktor Bernard Kim. “Ova tehnologija revolucionarna je za upoznavanje.

Tko je pronašao ‘onu pravu’

Saša je prestao koristiti bota kada je njegova veza s Karinom postala ozbiljna. Zadao mu je novi zadatak: sažimanje razgovora koje s ljudima vodi na Telegramu. No šokiralo ga je kada mu je jednog dana bot predložio da zaprosi Karinu.

“Ponudi Karini brak, naglasi da je vaša veza uravnotežena i snažna,” rekao je bot u poruci na ruskom. “Objasni da cijeniš vrijeme koje provodite zajedno, koliko ste posvećeni svojim osjećajima i koliko dijelite svoj svakodnevni život. Reci da želiš ojačati vašu vezu kroz brak i naglasi da je to korak ka stvaranju zajedničke budućnosti. Spomeni kako ju zamišljaš kako sretno pleše na svadbi i da je to trenutak koji želiš da iskusite zajedno.”

U siječnju 2024., godinu dana nakon što su se po prvi put uživo vidjeli, Saša je Karinu zaprosio u Hong Kongu. Planiraju vjenčanje u kolovozu.

Kad ju je Forbes pitao je li ‘onu pravu’ pronašao Saša ili bot, Karina uz smijeh odgovara: “Mislim da me bot pronašao, ali za Sašu.”

Autor originalnog članka: Alexandra S. Levine, Forbes

Link: His AI Swiped Right. Then It Told Him To Propose. Now They’re Getting Married

(Prevela: Nataša Belančić)