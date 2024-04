Najbogatije žene svijeta 2024. godine: Tu je i prva koja je milijarde zaradila glazbom

Žene čine nešto preko 13 posto svjetskih milijardera, a bogatije su nego ikada prije.

Prošle godine žene su činile 12,8 posto, ili 337, od ukupno 2.781 milijardera na Forbesovoj listi. One zajedno vrijede gotovo 1,8 bilijuna dolara, što je oko 240 milijardi više nego prošle godine.

Najbogatija žena svijeta već četvrtu godinu zaredom je nasljednica carstva L’Oreal, Françoise Bettencourt Meyers. Njeno bogatstvo u posljednjih je 12 mjeseci poraslo za 19 milijardi dolara i sada iznosi 99,5 milijardi dolara, što je najveći porast od svih žena na popisu za 2024. godinu, ali nedovoljno da postane prva žena koja će dospjeti na sve dulji popis onih čije bogatstvo premašuje 100 milijardi dolara.

Devet od 10 najbogatijih žena svijeta svoje bogatstvo su naslijedile, bilo od očeva, muževa ili u jednom slučaju od majke. MacKenzie Scott jedina je u top 10 koja se obogatila – razvodom. Bogatstvo bivše supruge Jeffa Bezosa iznosi 35,6 milijardi dolara, 11,2 milijarde više u odnosu na prošlu godinu usprkos tome što ona donira novac velikom brzinom. Milijarderka je nedavno donirala 640 milijuna dolara preko 300 neprofitnih udruga, a ukupno je donirala 17,3 milijarde dolara. Da nije bila toliko velikodušna, danas bi njeno bogatstvo iznosilo 69 milijardi dolara i bila bi treća najbogatija žena svijeta, dok je sada peta.

Najbogatija žena koja je sama stvorila svoj imetak ponovno je Rafaela Aponte-Diamant, suosnivačica jedne od najvećih kompanija za transport na svijetu. Ona je također i sedma najbogatija žena na popisu i jedina od top 10 koja je svoje bogatstvo zaradila sama. Ove godine svoje mjesto na popisu je našlo 46 novih žena, neke zbog rasta vrijednosti dionica, a druge preko nasljedstva. Najbogatije među novopridošlicama na popisu su sestre Märta Schörling Andreen i Sofia Högberg Schörling iz Švedske. Njihov otac, milijarder i investitor Melker Schörling umro je u prosincu 2023. godine i ostavio svoje bogatstvo svojim kćerima. Svaka je dobila 5,6 milijardi dolara.

Najprepoznatljivija nova članica kluba milijardera sigurno je pop-zvijezda Taylor Swift, koja je svojom megauspješnom turnejom Eras zaradila oko 190 milijuna dolara nakon poreza. Tako je Swift postala prva milijarderka iz svijeta glazbe koja je svoje bogatstvo zaradila isključivo kroz glazbu.

Evo 10 najbogatijih žena svijeta za 2024. godinu.

10. Abigail Johnson

BOGATSTVO: 29 milijardi dolara DOB: 62 godine IZVOR BOGATSTVA: Fidelity Investments ZEMLJA: SAD

Abigail Johnson / FOTO: Drew Angerer / Getty images / Profimedia

Direktorica gigantskog investicijskog fonda Fidelity Investments prošle godine je pala na 11. mjesto, no ponovno se oporavila i pridružila klubu 10 najbogatijih. Johnson je postala izvršna direktorica fonda 2014. godine, nakon što je biznis preuzela od svog oca Edwarda “Neda” Johnsona III. Ona je vlasnica 28,5 posto udjela u tvrtci koja raspolaže imovinom u vrijednosti od 4,9 milijarde dolara. Osnovao ju je njen djed, 1946. godine.

9. Gina Rinehart

BOGATSTVO: 30,8 milijardi dolara DOB: 70 godina IZVOR BOGATSTVA: Rudarstvo ZEMLJA: Australija

Gina Rinehart arrives at the Emirates marquee for the Melbourne Cup Races Pictured: GINA RINEHART,Image: 304429936, License: Rights-managed, Restrictions: -ALLCOUNTRY, Model Release: no, Pictured: GINA RINEHART, Credit line: Pepito / Splash / Profimedia

Australska milijarderka na čelu je tvrtke za rudarstvo i poljoprivredu Hancock Prospecting Group. Biznis je naslijedila od svog pokojnog oca Langa Hancocka koji je umro 1992. godine. Njeno bogatstvo od ožujka 2023. je poraslo za 14 posto, a Rinehart je najbogatija osoba u Australiji.

8. Miriam Adelson i obitelj

BOGATSTVO: 32 milijarde dolara DOB: 78 godina IZVOR BOGATSTVA: Kockarnice ZEMLJA: SAD

Miriam Adelson / FOTO: Cheriss May / ddp USA / Profimedia

Adelson i njena obitelj vlasnici su preko polovice Las Vegas Sandsa, jednog od najvećih svjetskih kasino operatera. Udio je naslijedila nakon smrti svog supruga Sheldona Adelsona, 2021. godine. Adelson je po struci liječnica, a tijekom života je donirala preko milijardu dolara za financiranje medicinskih istraživanja i otkrivanja lijekova, procjenjuje Forbes.

7. Rafaela Aponte-Diamant

BOGATSTVO: 33,1 milijardi dolara DOB: 79 godina IZVOR BOGATSTVA: Transport ZEMLJA: Švicarska, Italija

Aponte-Diamant i njen suprug Gianluigi Aponte suosnivači su MSC-ja, a svatko od njih posjeduje 50-postotni udio u kompaniji koju su osnovali 1970. godine. Ona je odgovorna za uređenje brodova za MSC Cruises. Supružnici su u industriju ušli podizanjem kredita od 200.000 dolara za kupnju broda.

6. Savitri Jindal i obitelj

BOGATSTVO: 33,5 milijardi dolara DOB: 74 godine IZVOR BOGATSTVA: Čelik ZEMLJA: Indija

Predsjednica Jindal Groupa i udovica osnivača, Oma Prakasha Jindala, najbogatija je žena u Indiji. Jindal Group bavi se čelikom, energijom, cementom i infrastrukturom. Nakon što je Om Prakash Jindal 2005. godine poginuo u helikopterskoj nesreći, kompanije u grupi podijeljene su njegovoj četvorici sinova koji ih sada vode nezavisno. Jindal je 2023. godine bila 12. najbogatija žena svijeta, a bogatstvo joj je poraslo zahvaljujući rastu vrijednosti dionica.

5. MacKenzie Scott

BOGATSTVO: 35,6 milijardi dolara DOB: 53 godine IZVOR BOGATSTVA: Amazon ZEMLJA: SAD FOTO: Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia

Milijarderka i humanitarka dobila je 4 posto dionica Amazona nakon što se 2019. godine razvela od osnivača tvrtke Jeffa Bezosa. Ona je obećala da će većinu svog bogatstva donirati u dobrotvorne svrhe. Ovog ožujka, Scott je dodijelila 640 milijuna dolara 361 organizaciji. Tako je njeno cjeloživotno doniranje poraslo na ukupno 17,3 milijarde dolara, a čini ga skupina manjih donacija koje primatelje često – iznenade.

4. Jacqueline Mars

BOGATSTVO: 38,5 milijardi dolara DOB: 84 godine IZVOR BOGATSTVA: Slatkiši, hrana za kućne ljubimce ZEMLJA: SAD

Jacqueline Mars s unukama / FOTO: Ron Sachs / Sipa Press / Profimedia

Nasljednica carstva Mars vlasništvo nad tvrtkom dijeli sa svojim bratom Johnom Marsom i četiri kćeri preminulog brata Forresta Jr.-a. Tvrtka je vlasnik legendarnih brendova kao što su M&Ms, Snickers, Ben’s Original i Pedigree. Osnovao ju je njen djed Frank C. Mars koji je 1911. godine počeo prodavati slatkiše iz svoje kuhinje. Njen sin, Stephen Badger, član je odbora u Marsu.

3. Julia Koch i obitelj

BOGATSTVO: 64,3 milijarde dolara DOB: 61 godina IZVOR BOGATSTVA: Koch Industries ZEMLJA: SAD

Julia Koch / FOTO: Zach Hilty/BFA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Udovica Davida Kocha, koji je umro 2019. godine, ove godine je pala s drugog na treće mjesto. Ona i njeno troje djece naslijedili su 42-postotni udio u Koch Industriesu koji se, između ostalog, bavi preradom nafte, medicinskom tehnologijom i papirnatim ručnicima. Ona je članica povjerenstva muzeja Metropolitan.

2. Alice Walton

BOGATSTVO: 72,3 milijarde dolara DOB: 74 godine IZVOR BOGATSTVA: Walmart ZEMLJA: SAD

Alice Walton / FOTO: Rick T. Wilking / Getty images / Profimedia

Najbogatija žena Amerike ove godine je postala bogatija za 15,6 milijardi dolara, uslijed rasta vrijednosti dionica Walmarta za 34 posto u posljednjih 12 mjeseci. Ona je jedina kćer osnivača Walmarta Sama Waltona, koji je preminuo 1992. godine. Za razliku od svoje braće, ona nikada nije bila u odboru maloprodajnog lanca, već se umjesto toga fokusirala na umjetnost. U svom rodnom gradu Bentonvilleu u saveznoj državi Arkansas otvorila je muzej američke umjetnosti Crystal Bridges u kojemu se nalaze i djela Andyja Warhola, Normana Rockwella i Marka Rothka.

1. Françoise Bettencourt Meyers i obitelj

BOGATSTVO: 99,5 milijardi dolara DOB: 70 godina IZVOR BOGATSTVA: L’Oreal ZEMLJA: Francuska FOTO: Zabulon Laurent/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Unuka osnivača L’Oreala i nasljednica obiteljskog bogatstva najbogatija je žena svijeta već četvrtu godinu zaredom. Većina njenog bogatstva vezana je za njen udio od 35 posto u kozmetičkom gigantu L’Oreal Group koji godišnje ostvaruje 45 milijardi dolara prihoda. U njemu se nalaze i brendovi kao što su Maybelline, Kiehl’s i Lancome. Bettencourt Meyers naslijedila je svoje bogatstvo od majke Liliane Bettencourt koja je preminula 2017. godine, a prvi put se na Forbesovom popisu milijardera pojavila 2018. godine s bogatstvom od 42,2 milijarde dolara.

Autor originalnog članka: Samantha Kroontje, suradnica Forbesa

(Prevela: Nataša Belančić)