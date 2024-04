Slavni kreator luksuznih cipela Christian Louboutin postao je milijarder

Kako je poznati francuski dizajner kojeg su proslavili crveni potplati na cipelama – koje nose Beyonce, Taylor Swift i svi koji si ih mogu priuštiti – pretvorio svoje kreacije u zlato.

Nakon što je četiri desetljeća svojim imućnim klijentima prodavao sada legendarne cipele s crvenim potplatima, dizajner Christian Louboutin sada je milijarder. Ovaj 61-godišnjak na prestižni popist milijardera ušao je upravo zbog svog istoimenog modnog brenda. Iako je najpoznatiji po visokim stiletto cipelama i platformama, Louboutin se proširio i na tenisice, torbe i beauty proizvode, a brend nudi i linije za muškarce i djecu.

Vrijednost tvrtke prošle je godine na 3,2 milijarde dolara procijenio Exor, investicijska kompanija talijanske obitelji Agnelli koja je kupila 24-postotni udio 2021. godine za oko 650 milijuna dolara. Louboutin je još uvijek vlasnik 35 posto kompanije, a Forbes procjenjuje kako njegov udio vrijedi 1,1 milijardu dolara. Upravo taj udio čini veliku većinu bogatstva od 1,2 milijarde dolara, ali ono uključuje i druge investicije poput luksuznog hotela Vermelho otvorenog na jugu Portugala prošle godine.

“Osnovao sam tvrtku s dvoje svojih najboljih prijatelja,” rekao je Louboutin u intervjuu za The Business Of Fashion 2021. godine. “Nikada nisam mislio da će prodaja biti dio kompanije. Nikada nisam razmišljao ni o čemu drugom osim dizajniranja lijepih cipela.”

Taylor Swift / FOTO: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Te lijepe cipele – čija je početna cijena oko 800 dolara, a može se penjati i na nekoliko tisuća dolara – uskoro su došle do stopala najljepših žena svijeta. Louboutin je svoj prvi pariški butik otvorio 1991. godine, a jedna od prvih klijentica bila mu je princeza Caroline od Monaka. Otada su njegovi crveni potplati postali stalna pojava na crvenim tepisima. Na ovogodišnjim Zlatnim globusima, njegove cipele nosilo je mnoštvo zvijezda među kojima su bili i Selena Gomez, Lenny Kravitz, Heidi Klum i Simu Liu.

“Louboutinke” su postale i dio pop-kulture. U kultnom Seksu i gradu, Carrie Bradshaw nosila je rasparene louboutinke i tako pokrenula trend, a Cardi B opjevala je upravo njegove cipele u svom hitu Bodak Yellow iz 2017. godine.

Prošle godine su Louboutin štikle nosile i Beyonce i Taylor Swift na svojim koncertnim turnejama. Louboutin je dizajnirao posebne cipele za svaku “eru” Taylor Swift: mokasinke za Red, svjetlucave čizme do koljena za Midnights. Margot Robbie nosila je njegove cipele na londonsku premijeru megahita Barbie. Usprkos moru ružičastog, potplati njenih cipela ostali su jarko crveni – boja ima vlastiti kod: 18-1663TP.

Louboutin je rođen i odrastao u Parizu, a dolazi iz radničke klase. Njegovo otac izrađivao je ormariće, a majka je bila domaćica koja je odgajala njega i njegove tri starije sestre. Kada je imao deset godina, Louboutin je posjetio pariški muzej afričke i oceanske umjetnosti i tamo vidio znak koji zabranjuje ženama da nose stiletto potpetice. Mladom Louboutinu to se nije svidjelo i tako je započela njegova opsesija cipelama.

Selena Gomez / FOTO: Collin Xavier/Image Press Agency ABACA / Abaca Press / Profimedia / Heidi Klum / FOTO: Collin Xavier/Image Press Agency ABACA / Abaca Press / Profimedia / Ryan Gosling i Margot Robbie / FOTO: Can Nguyen / Capital pictures / Profimedia

“Zbog sestara sam odrastao u vrlo ženstvenom okruženju. One su mi pomogle bolje razumjeti žene i sigurno su razlog što radim ovo što radim,” rekao je on za Forbes 2016. “Uvijek sam crtao cipele dok sam odrastao, ali, iskreno, nikada nisam vjerovao da bi dizajniranje novih cipela mogla biti profesija.”

Izbačen je iz škole kao 16-godišnjak. Otputovao je u Indiju da bi se vratio u Pariz i počeo raditi u Folies Bergèreu, gdje je dizajnirao cipele za plesače. Potom je radio za francuskog dizajnera cipela Charlesa Jourdana, a kasnije i za Chanel i Yves Saint Laurent. Godine 1988. zaposlio ga je Roger Vivier, najpoznatiji po tome što je izmislio stiletto cipele 50-ih godina prošlog stoljeća.

“Kad sam imao 16 godina, netko mi je dao knjigu o dizajneru obuće Rogeru Vivieru. Imala je divne zlatne korice,” rekao je Louboutin za Forbes 2016. “Pomislio sam kako je predivno što to zaista može biti karijera. Možete živjeti od dizajniranja cipela!”

Potom je nakratko uzeo odmor od obuće – dizajnirao je terase u New Yorku i vrtove u Francuskoj – da bi 1991. godine otvorio svoj prvi dućan u Parizu. Pomogla su mu dvojica prijatelja, Henri Seydoux i Bruno Chambelland. Seydoux je svoj udio prodao u sklopu ugovora s Exorom iz 2021. godine.

Slavne crvene potplate osmislio je 1992. jer je bio razočaran prototipom cipele u svom ateljeu. Primijetio je svoju asistenticu koja je u tom trenutku lakirala nokte. “Trebalo mi je vremena da shvatim da sam bio razočaran jer je potplat bio crn,” rekao je za Forbes 2016. “Uzeo sam lak za nokte od asistentice i obojao potplate u crveno.”

Brend je nastavio rasti: prvi butik u New Yorku otvorio je 1994., a u Londonu 1997. Tijekom sljedećih 10 godina, Louboutinove cipele mogle su se vidjeti posvuda – od pogreba princeze Diane do Madonninih glazbenih spotova. Crvene potplate zaštitio je u Francuskoj 2000. godine, a tri godine kasnije počeo je prodavati i torbe. Muške cipele prodaje od 2009.

Danas Louboutin ima preko 160 butika u 32 zemlje na četiri kontinenta, uključujući 35 u SAD-u, 23 u Japanu i 20 u Kini. “Louboutin je rijedak primjer brenda obuće koji se može proširiti u druge kategorije proizvoda, uključujući odjeću i torbe,” kaže Luca Solca, viši analitičar luksuznih dobara u Bernsteinu.

Tijekom godina je njegova kompanija agresivno štitila zaštićeni crveni potplat u čitavom nizu tužbi, što je izazvalo sukobe s industrijskim titanima, uključujući Zaru – tu tužbu je izgubio – i Yves Saint Laurent – koju je djelomično dobio. Prošle godine je Louboutin dobio slučajeve u Brazilu i Indiji, a podnio je tužbu zajedno s tech gigantom Metom protiv meksičkog krivotvoritelja koji je lažne louboutinke prodavao na Facebooku i Instagramu.

Xinhua / Eyevine / Profimedia

Njegov nekretninski portfelj također je raširen po čitavom svijetu. Louboutin je vlasnik velikog stana u Parizu, kuće u Luxoru u Egiptu, stanova u Los Angelesu i Rio de Janeiru, kuće iz 17. stoljeća u Alepu u Siriji koja je oštećena u tamošnjem građanskom ratu. Također posjeduje imanje u Melidesu u Portugalu, a vilu sa sedam spavaćih soba u Lisabonu i dvorac iz 13. stoljeća u Francuskoj zajedno s Chambellandom.

Čak i nakon što se od cipela s visokim potpeticama proširio na tenisice i šminku, sam Louboutin još uvijek je ključan za uspjeh brenda. On dizajnira kolekcije za jesen i zimu u Portugalu i Francuskoj, a za proljeće i ljeto u Egiptu ili Brazilu. Cipele se po njegovim nacrtima proizvode u tvornicama u Italiji i Španjolskoj.

“Najprije crtam. Počnem skicirati kemijskom. Maknem se od svega na najmanje dva tjedna i crtam,” pričao je Louboutin za Forbes 2016. “Ako radim na zimskoj kolekciji idem nekamo gdje je hladno, a ako dizajniram ljetnu, idem gdje je toplo. Dobro se prilagođavam na svjetlo i vrućinu.”

Tvrtka proizvodi preko milijun parova cipela godišnje. Kao što je slučaj s mnogim drugim luksuznim brendovima, visoke cijene ključne su za dugotrajan uspjeh. “Financijska tržišta vole luksuzne kompanije jer one imaju više marže, visok povrat na kapital i visoku cjenovnu moć,” kaže Joren van Aken, analitičar u belgijskoj investicijskoj banci Degroof Petercam. “Uostalom, bogati neće prestati kupovati luksuzna dobra ako inflacija dosegne dva ili pet posto.”

Nakon što je tijekom pandemije zabilježila rekordan profit, industrija luksuznih dobara imala je nešto slabiji rast 2023. godine. Upravo cipele su bile kategorija s najslabijim rastom prošle godine, povećavši se za samo dva do tri posto, pokazuju podaci Bain & Company. To je utjecalo i na Louboutin. Tvrtka je prijavila neto dobit od 37 milijuna dolara u prvoj polovici 2023. godine, što je čak 51 posto manje u odnosu na isti period 2022. godine. Razlog za to je vjerojatno nestašica sirovih materijala i spori rast u Kini. Ipak, tvrtka je otvorila 10 dodatnih butika i “nastavila ostvarivati vrhunsku profitabilnost,” stoji u polugodišnjem izvješću Exora iz 2023.

To ne znači da je Louboutin spreman na opuštanje. U veljači je njegov brend najavio novu liniju sunčanih naočala u suradnji s talijanskim proizvođačem Marcolinom, a prošlog je tjedna dizajnirao svjetlucavu dobrotvornu galu Bal de la Rose za svoju staru prijateljicu Caroline od Monaka. Gala je organizirana u stilu diska, s 59 disko kugli i mnogo, mnogo visokih potpetica.

Autor originalnog članka: Giacomo Tognini, Forbes

Link: Shoe Designer Christian Louboutin Is Now A Billionaire

(Prevela: Nataša Belančić)

