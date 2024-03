Komičar iz slavne serije iz devedesetih ušao u klub milijardera

Jerry Seinfeld poznat je po humorističnoj seriji iz 1990-ih koja nosi njegovo ime, a sada je član Bloombergove liste milijardera

Američki komičar Jerry Seinfeld smijeh je pretvorio u novac. Ove je godine Bloomberg Billionaires Index prvi put istražio njegovo bogatstvo i otkrio da je slavni šaljivac u karijeri zaradio više od milijardu dolara.

Lavovski udio imovine čine prihodi od ugovora za sindiciranje serije Seinfeld, drugim riječima, to su prihodi ostvareni otkupom prava televizijskih kuća za emitiranje serije. Prema procjeni Bloomberga, time je Seinfeld uprihodio 465 milijuna dolara sa “serijom ni o čemu”, kako je definirao seriju iz devedesetih. Procjena se temelji na pretpostavci da je Seinfeld u tim poslovima imao 15 posto vlasničkog udjela.

Ugovor s Netflixom za prava emitiranja donio mu je dodatnih 94 milijuna dolara. Od 1980-ih također je zaradio više od 100 milijuna dolara na turnejama kao stand-up komičar. Procjena uključuje još 40 milijuna dolara u nekretninama. Komičar posjeduje stan u luksuznoj njujorškoj četvrti Central Park West, kuću u odmaralištu Hamptons i skladište u Kaliforniji.

Jerry Seinfeld napravio je jednu od najpopularnijih TV serija svih vremena, Foto: Profimedia

U izračun nije ušla kolekcija luksuznih automobila koje je predstavio u emisiji Komičari u autima na kavi.

Seinfeldova glasnogovornica Amy Jacobs rekla je za Bloomberg da je procjena “netočna”, ali nije ponudila dodatne informacije.

Bloomberg je u izračunu pretpostavio da je Seinfeld zaradu počeo ulagati 1990. godine. Rast tih ulaganja procijenjen je na temelju povijesnog kretanja općeg globalnog burzovnog indeksa MSCI World Index.

Jerry Seinfeld veliki je ljubitelj luksuznih automobila, Foto: Profimedia

Zimzelena serija

Serija, koju je Seinfeld stvorio zajedno s Larryjem Davidom, debitirala je 1989. godine, a napustila male ekrane 1998. Većinu tog vremena provela je na vrhu najgledanijih televizijskih emisija.

Serija prati skupinu Njujorčana koju čine izbirljivi Jerry, neurotični George, Elaine puna predrasuda i ekscentrični Kramer. Njihovi razgovori i priče bave se apsurdom svakodnevnog života. Tim stilom serija je uspjela privući vjernu publiku koja se poistovjećuje s likovima i zna citirati dijelove dijaloga.

Seinfeld ostaje popularan do danas. Godine 2019. Netflix je stekao ekskluzivna prava za streaming svih 180 epizoda serije. Za to je, kako prenosi Los Angeles Times, tada primio “dosta više” od pola milijarde dolara, koliko je konkurentski NBC Universal platio za prava na jednako popularnu humorističnu seriju The Office.