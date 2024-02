Trećina serija na Netflixu su adaptacije knjiga i videoigara: Donosimo listu deset najgledanijih

Gotovo trećina Netflixovih najgledanijih sadržaja na engleskom jeziku temelji se na romanima, videoigrama i adaptacijama nekih drugih djela

Dosad se ove godine u Top deset najgledanijih serija tjedna na Netflixu našlo 33 djela od kojih se njih deset temeljilo na djelima za koja već postoji intelektualno vlasništvo, a osam ih je proizveo Netflix. Ukupno gledano, streaming platforma proizvela je 25 od 33 najgledanije serije, a 32 posto njih su adaptacije.

Pet serija temelji se na romanima, a po jedna na raznovrsnim djelima – igrački, videoigri, stripu, znanstvenom radu i bilješkama slavnoga glumca.

Deset adaptacija emitirano je ukupno 923 milijuna sati prema Netflixovoj listi najgledanijih serija u posljednja 24 tjedna.

Najgledanije adaptacije na Netflixu u ovoj godini

Fool Me Once (581,1 milijun sati)

Serija ograničenog trajanja koja se temelji na romanu Harlana Cobena, sedmi je tjedan u Top 10 televizijskih serija na engleskom jeziku na Netflixu i osvojila je titulu najgledanijeg sadržaja na svim streaming servisima u siječnju.

One Day (101,5 milijuna sati)

Serija ograničenog trajanja objavljena je 8. veljače. Posljednja dva tjedna je na Top deset listi. Serija se temelji na istoimenom romanu iz 2009. godine Davida Nichollsa i emitirana je 101,5 milijuna sati u prvih 11 dana otkako je objavljena na streaming platformi.

My Life With the Walter Boys (83,9 milijuna sati u 2024.)

Iako je objavljena 2023. godine, priča o odrastanju zadržala se među najgledanijim TV serijama na Netflixu prva četiri tjedna ove godine. Temelji se na romanu koji je prvo objavljen na Wattpadu, internetskoj stranici poznatoj po amaterskim ljubavnim i tinejdžerskim pričama, kao i fanfictonu (pričama o likovima iz knjiga i serija koje smišljaju njihovi obožavatelji).

Boy Swallows Universe (63,3 milijuna sati)

Australska mini-serija debitirala je na Netflixu 11. siječnja i zadržala se tri tjedna na listi najgledanijih. Serija je bazirana na istoimenom romanu Trenta Daltona, dobitnika nagrade Indie Book.

You Are What You Eat: A Twin Experiment (39,8 milijuna sati)

Radnja je inspirirana istraživanjem Sveučilišta Stanford objavljenom prošle jeseni. To je dokumentarna serija u četiri nastavka koja proučava utjecaj veganske prehrane na 22 para blizanaca. Serija se na Netflixovoj listi najgledanijih sadržaja zadržala dva tjedna.

Warrior (14,1 milijun sati)

Cinemax je otkazao prikazivanje Warriora u prosincu, no “Ratnik” nastao po ideju omiljenog glumca Brucea Leeja, dobio je novu priliku na Netflixu. Nakon samo tri dana po objavi na platformi, serija je prošlog tjedna zauzela osmo mjesto među najgledanijima, a obožavatelji su preplavili društvene mreže zahtjevima da se krene sa snimanjem novih epizoda.

Resident Alien (12,7 milijuna sati)

Originalno napravljen u produkciji SyFy kanala, ovaj znanstveno-fantastični misteriozni triler baziran je na seriji Resident Alien koju je objavio Dark Horse Comics. Prva sezona serije bila je deveta najgledanija serija prošlog tjedna dok je treća sezona premijerno prikazana na SyFy kanalu.

The Stranger (12,2 milijuna sati)

Adaptacija još jednog romana Harlana Cobena, The Stranger je triler serija od osam epizoda koje su premijerno prikazane u siječnju i jedan su tjedan bile među Top 10.

Sonic Prime (11 milijuna sati)

Treća sezona animirane serije Sonic Prime ostala je na Netflixovoj listi Top 10 dva tjedna nakon premijere u siječnju – serija se temelji na videoigri Sonic the Hedgehog .

Masters of the Universe: Revelation (3,4 milijuna sati)

Ta je animirana serija nastavak jedne druge serije koja se emitirala sredinom 1980-ih i inspirirana je linijom igračaka Masters of the Universe kompanije Matel. Serija je bila na Netflixovoj listi najgledanijih jedan tjedan u siječnju.

Što slijedi

Netflix priprema još adaptacija Harlana Cobena. Prošlog mjeseca odobrio je i adaptacije Missing You i Run Away koje će biti pretvorene u seriju ograničenog trajanja. To će biti deveta i deseta Cobenova adaptacija za Netflixu koji je producirao i Gone for Good, The Woods, Hold Tight, The Innocent, Stay Close i Safe.

Coben je 2018. godine potpisao petogodišnji, višemilijunski ugovor kojim je Netflixu dao prava da pretvori 14 njegovih knjiga u serije ili filmove. Radovi su producirani internacionalno i na različitim jezicima. The Woods je napravljen u Poljskoj, The Stranger u Engleskoj i The Innocent u Španjolskoj.

Kako stvari stoje

Desetljećima se već filmovi i televizijske serije rade po franšizama, snimaju se remakeovi, nastavci ili drugi filmovi temeljeni na već postojećem intelektualnom vlasništvu. Prošle godine, film s najvećom zaradom, Barbie, snimljen je prema lutki Mattel. Njegov uspjeh naveo je proizvođača igračaka da najavi kako će se producirati još deseci filmova, uključujući one temeljene na Polly Pocket, Hot Wheels i Barneyju.

Ranije ovog mjeseca, izvršni direktor Disneyja Bob Iger rekao je da će tvrtka usporiti proizvodnju originalnih serija na Disney+ i u bliskoj budućnosti više se fokusirati na nastavke i postojeće franšize. Holivudski studiji uvelike će se oslanjati na nastavke i spin-offove popularnih franšiza kako bi ove godine privukli publiku u kina. U planu je prikazivanje desetak takvih filmova. U idućih nekoliko tjedana u kina dolaze Dina: Drugi dio (1. ožujka), Kung Fu Panda 4 (8. ožujka) i Istjerivači duhova: Smrznuti (29. ožujka).

Iznenađujuća činjenica

Posljednji put kada najprofitabilniji film godine nije nastao iz postojećeg intelektualnog vlasništva ili franšize bilo je prije više od četvrt stoljeća, točnije 1998. godine.

Riječ je o Titanicu, filmu nastalom prema istinitom događaju koji je režirao James Cameron. Ta je filmska uspješnica uprihodila 600 milijuna dolara samo u SAD-u u originalnom izdanju, što je ekvivalentno 1,12 milijardi dolara danas.

