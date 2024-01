Legendarni producent serija “Zakon i red”,”FBI” i “Chicago” planira raditi dok ne navrši stotu

Slavni kreator hit franšiza kao što su “Chicago”, “FBI” i “Zakon i red” postao je milijarder producirajući nekih dvjestotinjak sati TV programa godišnje. Sada planira transformirati streaming. Što od njega možemo naučiti? Zločin se zbilja isplati

Malo je ljudi u Hollywoodu toliko zainteresirano za tradicionalne TV rasporede kao Dick Wolf, koji u prosjeku svake godine producira dovoljno epizoda svojih franšiza Zakon i red, Chicago i FBI da potpuno ispuni tri noći prime time segmenta. Ova godina, pak, nije bila prosječna. Štrajkovi scenarista i glumaca zaustavili su snimanja na gotovo pet mjeseci i uništili sve nade da će devet Wolfovih serija ispuniti svoje uobičajene narudžbe od 22 epizode.

“Sigurno sam u štrajku izgubio više novca od bilo kojeg drugog producenta,” kaže Wolf za Forbes.

Ipak, unutar samo četiri tjedna od kraja štrajkova, osam od devet serija imalo je svoju postavu i timove i krenuli su sa snimanjem. Taj pothvat toliko je nevjerojatan da ga 77-godišnji Wolf uspoređuje sa scenom u jednom od svojih najdražih filmova, Patton, u kojoj slavni general obećaje da će njegove trupe pješice prehodati 150 kilometara u snijegu kako bi se bez oklijevanja borili za njega.

“Pitaju me kako sam to postigao,” kaže Wolf ponosno. “Odgovaram da sam sve učinio sam. Mislim, dajte, pa imam najbolju organizaciju koja je ikad postojala u ovom biznisu.”

Njegova tvrtka Wolf Entertainment u najmanju je ruku jedna od najprofitabilnijih i najplodnijih produkcijskih kompanija u povijesti Hollywooda. Tijekom karijere koja traje preko tri desetljeća, Wolf je, procjenjuje Forbes, osobno zaradio 1,9 milijarde dolara prije poreza i naknada za agente. Ako se tome pribroje i njegove nekretnine, jahte i opsežna kolekcija umjetnina – čak i nakon što je nedavno donirao 200 umjetnina barokne i renesansne umjetnosti i dovolno novca da njujorški muzej Metropolitan po njemu nazove dvije galerije – Forbes procjenjuje Wolfovo bogatstvo na oko 1,2 milijarde dolara. Ovaj producent, prema tome, pripada skupini rijetkih TV milijardera u kojoj se nalaze i Oprah i Tyler Perry.

Da mi danas dođe neki sljedeći Dick Wolf, ne bih mu mogao srediti takve ugovore. Cliff Gilbert-Lurie

U trenutku kada mnogi producenti traže svoj dio kolača od streaming giganta poput Netflixa, Applea, Amazona i drugih, gotovo 200 epizoda koje Wolf proizvede svake godine predstavlja jedan od posljednjih stupova koji na životu drže tradicionalno emitiranje. Njegovih sedam serija uvršteno je među 26 najgledanijih programa u TV sezoni 2022.-2023.

Taj status neprikosnovenog kralja emitiranja donio mu je dotad neviđeni dogovor s Universal Televisionom u sklopu kojeg ima pravo na gotovo polovicu profita od svojih serija svaki put kada ih studio proda mrežama poput NBC-ja ili CBS-a ili kablovskim kanalima, stranim tržištima ili streaming platformama. Uz to dobiva i naknadu za izvršnog producenta koja bi po Forbesovim procjenama za najpopularnije serije mogla iznositi čak 350.000 dolara po epizodi.

Tijekom godina je Wolfov ugovor proširen i sada uključuje bonuse, obećanja i zaštite, no i velikodušne značajke koje više nisu standardne u industriji. Na primjer, nakon pete godine emitiranja serija, garantira se da će mreža platiti puni iznos troškova produkcije čak i ako on prelazi originalnu naknadu licence, što za Wolf Entertainment znači čisti profit. Čak i nakon što je platio svoje zaposlenike, agente i odvjetnike, Wolf je u posljednjih 12 mjeseci prije poreza zaradio, procjenjuje Forbes, 125 milijuna dolara.

“Da mi danas dođe neki sljedeći Dick Wolf, ne bih mu mogao srediti ovakve ugovore,” kaže Cliff Gilbert-Lurie, viši partner tvrtke Ziffren Brittenham koji je pregovarao o svim njegovim ugovorima. “Čak i da svi znamo kako će mu se karijera kretati, to jednostavno ne bi bilo moguće.”

Iako Wolfovi programi nisu jedini koji stvaraju ovakve profite, ono što ga izdvaja od drugih hitmakera poput Chucka Lorreja, Davida E. Kelleya ili Shonde Rhimes je nevjerojatan obujam i dugovječnost njegovih serija. Zakon i red, serija koja je prvi put emitirana 1990. godine, druga je najdugovječnija TV drama svih vremena – traje već 22 sezone. Dulje od nje prikazuje se jedino Zakon i red: Odjel za žrtve sa svoje 24 sezone i preko 500 epizoda. U ovom trenutku, Wolfove policijske serije već podsjećaju na javnu službu – posvuda su, pouzdane i lako dostupne. Wolf je sveukupno producirao daleko iznad 2000 epizoda televizijskih serija, a nema naznaka da će uskoro usporiti.

Dick Wolf s glumcima serije Zakon i red / Steven Bergman/AFF-USA.COM / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

“Još uvijek ima fenomenalnih producenata koji dolaze i na TV postignu nešto što nitko prije njih nije postigao,” kaže producent Greg Berlanti koji za Warner Brothers vodi TV carstvo sa serijama kao što su The Flash, Supergirl, Titans i Superman & Lois. “Ipak, ne mogu zamisliti da će uskoro doći do prilike da se sruše rekordi koje je postavio Dick.”

Brending je za Wolfa prirodna stvar: on je karijeru započeo kao copywriter u New Yorku gdje je radio na velikim kampanjama za Crest i National Airlines. Prebacio se na pisanje za TV u osamdesetima, kada je radio na serijama Hill Street Blues i Miami Vice prije nego je 1990. prvi put emitiran Zakon i red. Serija je bila revolucionarna zbog svojih zapleta koji su izgledali kao da su kopirani s novinskih naslovnica i svoje odvojene radnje, kombinirajući kriminal u prvom s širom moralnom dilemom u drugom dijelu epizode.

Zakon i red postao je apsolutni hit – serija je dobila čak 11 uzastopnih nominacija za nagradu Emmy, a jednom je i nagrađena za najbolju dramsku seriju.

Do 2004., Wolf je imao nekoliko uspješnih spin-off serija, Odjel za žrtve i Zločinačke namjere, a baš u tom trenutku isticao je njegov ugovor s Universalom. Studio je bio u procesu prodaje NBC-ju i trebao je Wolfove serije u svom portfelju, što mu je dalo odlučan alat za pregovaranje o profitu. Pregovori su bili “brutalni,” kaže Wolf, no sada je postao gotovo ravnopravan partner Universala u projektima, a Wolf Entertainment posluje kao mini studio. On timu od pet ključnih direktora povjerava nadzor nad gotovo tri tisuće scenarista, glumaca i radnika na serijama.

“Tako sada sebe vidim,” kaže on. “Mi smo veći od bilo kojeg drugog TV studija. Ne postoji nijedan drugi studio, osim Universala, koji ima toliko serija na kanalima.”

Tradicionalni model koji na snagu stupa nakon stotinu epizoda serije i dovodi do najveće zarade u televiziji motivira Wolfa da proizvede što više epizoda može. Ipak, do 2011. godine emitirala se samo jedna njegova serija. Originalni Zakon i red 2010. je prošao neugodan proces otkazivanja nakon 456 epizoda, godinu dana kasnije otkazane su i Zločinačke namjere nakon 10 sezona, a spin-off Zakona i reda smješten u Los Angelesu ugasio se nakon samo jedne sezone emitiranja.

Nedugo nakon toga, Wolf je zaposlio Ricka Rosena, agenta u WME-ju, kako bi mu pomogao ponovno izgraditi svoje carstvo. NBC-ju je predstavio novu ideju: da svoj format policijske serije dovede u Chicago koji je u tom trenutku upravo bio uveo porezne reforme za produkcije koje bi umanjile trošlove. Snimajući pilot epizodu serije koja će postati Chicago u plamenu, predsjednik i glavni poslovni direktor Wolf Entertainmenta Peter Jankowski prisjeća se ideje koju mu je Wolf predložio: niz serija smještenih u Chicagu u istom izmišljenom svijetu koje bi se mogle emitirati jedna za drugom iste večeri. Ideja je bila riskantna i u početku je postojao otpor.

“(Bivši predsjednik NBC-ja) Bob Greenblatt u jednom trenutku nam je rekao da će, ako mu još jednom spomenemo Chicago PD, otkazati Chicago u plamenu,” prisjeća se Rosen. “Doslovno tri mjeseca kasnije nas je pitao koliko brzo možemo pripremiti Chicago PD za emitiranje.”

Takvo revolucionarno emitiranje promijenilo je kablovsku televiziju u narednih deset godina. Chicago PD premijerno je prikazan 2014., a sljedeće godine premijeru je doživjela i serije Chicago Med, što znači da je srijedom uvečer na NBC-ju tri sata bilo rezervirano za Wolfove serije. Likovi su prelazili iz serije u seriju, a i radnja se miješala, što je samo povećalo broj gledatelja sve tri serije.

Utorkom su se na CBS-u na sličan način emitirale tri Wolfove FBI serije. Uspjeh tih franšiza potaknuo je Wolfa da 2020. godine ponovno oživi Zakon i red, a godinu kasnije na NBC-ju se četvrtkom počeo emitirati i spin-off Zakon i red: Organizirani kriminal. Druge mreže uvele su sličnu strategiju za svoje serije.

“Mislim, odlično je ako to možete postići,” smije se Wolf. “Imitacija je najiskreniji oblik laskanja.”

U teoriji ova strategija ima još jednu korist: budući da su sve serije međusobno povezane, teško da će jedna od njih biti otkazana, a budući da je zvijezda koncepta sam format, a ne pojedini glumci ili čak radnja, serije su stvorene da traju praktički vječno.

Wolf vjeruje kako je, barem zasad, “priča o sigurnoj smrti tradicionalne televizije preuveličana,” jer je to još uvijek najbolji način za doći do 10 milijuna ljudi u jednoj jedinoj večeri. Želi dodati još serija i zaista i postati “posljednji preživjeli” televizije. Ipak, on je realist. “Jednom kada nestane, nestalo je,” kaže on. “Mislim da još imamo nekih desetak do 12 godina tradicionalnog emitiranja prije nego sve prijeđe na streaming.”

Veliki streaming ugovori za producente još uvijek postoje – Netflix je Shondi Rhimes za Grey Anatomy i Ryanu Murphyju za American Horror Story ponudio deveteroznamenakstu cifru za prava emitiranja serija – no oni generalno ne uključuju participaciju u profitu, a postoji i trend snimanja manje epizoda za specijaliziranu publiku. Ekstenzivan katalog Wolfovih serija može se beskonačno prodavati: nedavno je prodan u 300 milijuna vrijednom ugovoru s Peacockom 2020. godine, ali još uvijek ostaje za vidjeti koliko će lukraktivni biti tantijemi u budućnosti streaminga.

I za ovo Wolf ima plan. Prisjećajući se 30-minutnih drama iz svog djetinstva, on želi prilagoditi trosatno emitiranje svojih serija u šest polusatnih epizoda za streaming. Vjeruje kako već kreira uspješne franšize i zajedničke radnje. “Za tri godine želio bih biti najveća, ako ne i jedina osoba koja producira polusatne epizode,” kaže on.

On Call je prva serija takve vrste, a ta policijska serija na Amazon Prime Video stiže ove godine. Jedan od kreatora je i Elliot Wolf, jedan od Wolfovih petero djece. Taj 30-godišnji producent 2018. je ušao u obiteljski biznis kao čelnik za digitalizaciju, proces koji je uključivao totalni rebranding, pojačanje prisutnosti na društvenim medijima i osnivanje odjela za podcaste. Nikada dosad nije sudjelovao u produkciji serija, a moguće je da neće ni morati, jer Wolf stariji kaže kako planira nastaviti raditi još 20 godina – ako se to i dogodi, u mirovinu će ići sa 97.

Ipak, s vremenom će Elliot postati taj koji će morati tvrtku voditi kroz nesigurnu budućnost.

“Trenutno se percepcija javnosti svodi isključivo na Dicka Wolfa,” kaže Elliot. “Mi se toplo nadamo da će tvrtka postati institucija, da će Wolf Entertainment biti jednako sveprisutan kao i sam Dick.”

Wolfova baština možda baš i jest multigeneracijska: čak i među radnicima u njegovoj produkciji, u nekim slučajevima djeca dugogodišnjih zaposlenika sada rade iste poslove – na istim serijama – kao i njihovi roditelji. Wolf kaže kako je za njegove serije smještene u New Yorku zaposleno preko 35.000 glumaca, među kojima su i danas ogromna imena industrije kao što su Timothée Chalamet, Adam Driver, Sarah Paulson, Jennifer Garner, Chadwick Boseman i drugi.

Oni koji su tu već desetljećima, poput Mariske Hargitay iz Odjela za žrtve, Christophera Melonija iz Organiziranog kriminala i čitavog niza scenarista, redatelja i producenata, od rada s Wolfom su dobili ne samo poslove koji su im definirali karijere, već i ogroman novac.

Sve u svemu, Wolfovo TV carstvo nije donijelo koristi samo milijarderu. Kako kaže Gilbert-Lurie: “Mnogo je milijunaša stvoreno u Wolf Entertainmentu.”

Autor originalnog članka: Matt Craig, Forbes

Link: Why Dick Wolf Wants To Make Hit TV Shows Until He Is 100

(Prevela: Nataša Belančić)