Neobična javna nabava u Razvojnoj agenciji Zagreb: Dogovor unaprijed, a onda pro forma igra papirima 

Razvojna agencija Zagreb koju predvodi Kornelija Mlinarević, ravnateljica koja dolazi iz Osijeka, za posao pripreme EU projekta, što bi trebao biti temeljni posao agencije, angažirala je vanjsku tvrtku iz Osijeka, na temelju brzopoteznog postupka javne nabave

Razvojna agencija Zagreb (RAZ), javna ustanova čiji je osnivač Grad Zagreb, krajem lipnja prošle godine ugovorila je posao s tvrtkom Symbol po rijetko viđenom eskspresnom modelu. Ravateljica RAZ-a, Kornelija Mlinarević, 27. lipnja u 16.15 upućuje poziv na dostavu ponuda za usluge izrade projektne dokumentacije za projekt LOKALSED na adrese tri tvrtke, a samo 51 minutu kasnije već je „kapnula“ prva ponuda. Tvrtka Symbol d.o.o. iz Osijeka poslala je svoju ponudu u 17.06. Malo kasnije, istog dana u 18.32 stiže ponuda tvrtke Innulei j.d.o.o. iz Darde, a dan kasnije, 28. lipnja u 15.03 stiže ponuda tvrtke VS-PROJEKTI j.d.o.o. iz Belišća. Valja naglasiti da su ponude, pa i ona koja stigla u nadnaravno brzom roku, za 51 minutu, trebale sadržavati projektni sažetak, formiranje konzorcija, te budžet svih partnera za pripremu projekta.

Već 29. lipnja Razvojna agencija Zagreb odlučuje da je ponuda upravo najbrže tvrtke, Symbol, najbolja, pa ona istog dana dostavlja i narudžbenicu za usluge izrade projektne dokumentacije za projekt LOKALSED. Odabrana tvrtka ubrzo potom šalje Agenciji projektnu aplikaciju koju Agencija šalje kao prijavu projekta na natječaj IPA ADRION. Riječ je o europskom natječaju (IPA ADRION FIRST CALLS FOR PROPOSALS) koji je objavljen 4. travnja 2023., a rok za prijavu je istjecao 30. lipnja, te je bilo evidentno da se Agencija žuri.

Iz aplikacijske dokumentacije je vidljivo da je Razvojna agencija Zagreb predstavljena kao vodeći od ukupno deset prijavljenih partnera, a vrijednost prijavljenog projekta bila je veća od 1 i pol milijuna eura (točnije: 1 661 999 eura).

95 stranica obrasca svladano brzinom munje

Obrazac za prijavu (application form) koji je popunila tvrtka Symbol imao je 95 stranica, te je posve jasno da su mali izgledi da je sve to „spakirano“ u jedan dan. Odnosno, stječe se dojam da se sve u ovom slučaju dogovorilo i pripremilo ranije, a da je onda samo „provučeno“ kroz propisanu proceduru.

I pri tome se otvara nekoliko problema. Prvo, Razvojna agencija Zagreb, kao i druge takve ustanove, po Zakonu o regionalnom razvoju bi upravo trebala sama pripremati takve projekte, a u ovom slučaju imamo – kupovinu vanjskog.

Drugo, Agencija se financira europskim novcima iz tehničke pomoći (85 posto europsko sufinanciranje, a 15 posto iz budžeta Grada Zagreba), što znači da se i plaće zaposlenika financiraju iz tih izvora – a u ovom slučaju se iz tih izvora „naručivala“ usluga izvana, i to po neobičnim pravilima koja zapravo izgledaju kao samo formalno pokrivanje usmenog dogovora.

Inače, Agencija ima više od dvadeset zaposlenika, formirana je 2018. godine, a na web stranici je navedeno da su do sada provedena ukupno tri projekta.

Zanimljiva je i geografska povezanost aktera. Kornelija Mlinarević dolazi iz Osijeka, i prije izbora na ovom mjesto, u ožujku 2023. godine, bila je, kao nestranačka osoba, pročelnica Odjela za programe i projekte EU i gospodarstvo, u vrijeme kada je Osijek vodio gradonačelnik Ivan Vrkić (ex HNS), a kasnije, kada je za gradonačelnika izabran HDZ-ov Ivan Radić, bila je pomoćnica pročelnika za gospodarstvo. Stoga je evidentno da su sve tvrtke koje su pozvane krajem lipnja iz „njezinog kraja“. Odnosno, već na prvu je izgledalo kao da se radi o tome da je ravnateljica pozvala tvrtke s kojima je već surađivala, i/ili poznaje njihove vlasnike.

Ravnateljica: Sve je čisto

A što o tom neobičnom modelu ugovaranja posla kaže ravnateljica Mlinarević? Na upit Forbes Hrvatska odgovorila je da je rok za natječaj bio prilično kratak i da je to bio razlog za raspisivanje poziva za izradu projektne dokumentacije. „Iako se za veliku većinu natječaja RAZ priprema sama, suradnja s partnerima ili vanjskim izrađivačima je također česta i korisna praksa. U ovom slučaju, jednostavno nije bilo dovoljno vremena za formiranje konzorcija i samostalnu izradu prijave, a korištenje usluge vanjskog izrađivača uobičajeno je u okviru poziva Interreg programa koji osigurava i povrat sredstava u slučaju da projekt bude odobren. Kada je RAZ dobila ponudu da bude dio partnerskog konzorcija, a tema projekta se odnosila na poduzetničku/start up scenu, u skladu s misijom i vizijom RAZ – to je prihvaćeno, te je dogovoreno priključivanje konzorciju s partnerima iz Italije. Tvrtka Symbol surađuje s tvrtkom koja je oformila konzorcij i koordinirala je pripremu projekta s partnerima.“, navedeno je u pisanom odgovoru.

Drugim riječima, indirektno se priznalo da je inicijativa došla izvana, da je potekla od tvrtke Symbol, u vlasništvu Ante Vekića. A onda bi se moglo reći da je postupak javne nabave samo – simuliran. Ravnateljica pak tvrdi da je sve bilo u skladu sa zakonom.

Na konkretan upit o tome kako je moguće da su prijave stigle tako brzo i bile tako razrađene odgovorila je tvrdnjom da se u „konkretnom postupku proveo postupak jednostavne nabave male vrijednosti sukladno Pravilniku o jednostavnoj nabavi Razvojne agencije Zagreb.“

„Navedeni postupak je proveden sukladno odredbama čl. 7. Pravilnika o jednostavnoj nabavi Razvojne agencije Zagreb, poslan je upit prema tri gospodarska subjekta, te je odobrena najpovoljnija ponuda. Poslovi RAZ nisu vezani samo uz osmosatno radno vrijeme već ponekad 10 do 12 sati te je brzina odvijanja poslovnih procesa od iznimne važnosti. U tom smislu, ovaj dio procesa je odrađen u vrlo kratkom roku, a što je bilo iznimno važno kako bi se projekt pravovremeno prijavio na poziv.“, napisano je u odgovoru iz RAZ-a.

Da, ravnateljica je ranije surađivala s tvrtkom Symbol

Također nam je potvrđeno da je ravnateljica ranije surađivala s tvrtkom koja je izabrana na javnom pozivu. „Tvrtka Symbol je jedna od mnogih s kojima je ravnateljica surađivala dok je radila u Javnoj ustanovi Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije i u Gradu Osijeku. Po sadašnjim saznanjima, tvrtka je na projektima surađivala s obje institucije i prije nje i surađuje još uvijek. Glede preostale dvije tvrtke nema saznanja da je ravnateljica s njima surađivala na ranijim poslovima, a provjerom je ustanovljeno da se radi o tvrtkama koje imaju reference u svojim djelatnostima.“, navedeno je u pisanom odgovoru. A potvrdio nam je to u telefonskom razgovoru i vlasnik tvrtke Symbol, Ante Vekić. On nam je također objasnio da je zapravo on inicijator cijelog projekta, da se on obratio ravnateljici s prijedlogom da se oformi konzorcij i pokuša „osvojiti“ natječaj za sredstva iz EU fondova. Vekić je naglasio da je već duži niz godina u poslu s EU projektima i da smatra da ima ozbiljne reference i ne vidi nikakav problem u modelu po kojem je bio uključen u RAZ. Objasnio je da je upravo on predložio i druge dvije tvrtke koje su se javile na poziv za javnu nabavu. Pojednostavljeno, on je sam predložio tvrtke koje će igrati ulogu konkurencije njegovoj tvrtki.

Vekić je otvoreno objasnio da ovaj model javnih nabava za jednostavne zahvate manje vrijednosti smatra ograničavajućim, odnosno, svjevrsnom kočnicom u slučajevima kad se treba brzo reagirati. Također je naglasio da bi njegova tvrtka bila plaćena za usluge da je projekt prošao na natječaju za novac iz EU fondova na koji su se javljali – no, nije prošao. Dakle, unatoč ekspresnom odabiru i dogovoru prije odabira koji se predstavlja kao postupak javne nabave, RAZ tvrtki Symbol neće ništa platiti.

No, što ako se model koji je demonstriran u ovom slučaju smjera koristiti i inače? Je li prihvatljivo sklapanje takvih dogovora za novac iz europskih izvora? Je li ovo bila demonstracija neformalnog lobija kakav bi se i dalje mogao javljati u poslovanju Agencije?

Bilić: Pozivanje vanjskih izvođača za ovaj posao je pogrešno

Predsjednica Upravog odbora Razvojne agencije je Ria Bilić, članica Možemo! stručnjakinja za EU fondove s radnim mjestom u Fini, ne smatra da se zbilo išta problematičnog oko samog provođenja postupka javne nabave i modela izbora tvrtki i brzine kojom se sve rješavalo, a samo Upravno vijeće nije bilo uključeno u ovu javnu nabavu jer „sukladno općim aktima Agencije, ravnateljica Agencije raspolaže sredstvima čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 70.000 HRK / 9.290 EUR bez PDV-a tako da u slučaju nabava koje su ispod toga praga Upravno vijeće nema ingerenciju odlučivanja.“. A nabava u ovom slučaju je bila tik ispod propisanog iznosa, 8900 eura bez PDV-a. Također je naglasila da je uvjet poziva za dostavu ponuda bio da će „plaćanje prema odabranom dobavljaču biti izvršeno ukoliko projektni prijedlog bude odobren za financiranje, a s obzirom da nije bio odobren – Agencija tvrtki Symbol nije ništa platila“.

No, činjenicu da je RAZ angažirala vanjske izvođače za poslove koje spadaju u njenu temeljnu domenu, predsjednica Upravnog vijeća Ria Bilić ipak smatra problematičnom. Kaže da se radi o „neprimjerenim postupcima“. “Jedan od mnogih ciljeva koje smo si zadali u Agenciji jest u potpunosti dokinuti angažiranje vanjskih izvođača za taj tip poslova u Agenciji. Uz to, trenutno Agencija u suradnju s nadležnim gradskim uredima intenzivno radi na unaprjeđenju internih procedura rada na razvojnim projektima baš kako bi se na svim gradskim razinama ukinula ili maksimalno smanjila ta praksa.“, odgovara Bilić.

S obzirom da su postupci ocijenjeni „neprimjerenima“, ostaje otvoreno pitanje hoće li Upravno vijeće cijeli slučaj i moguće posljedice podvrgnuti i dubljoj analizi i utvrđivanju odgovornosti.