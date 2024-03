Slučajno je investirao u Teslu, preživio optužbe da se drogira s Muskom – i postao milijarder

Investitor Antonio Gracias Muska je upoznao pukom srećom i rano uložio u Teslu. Upravo to, uz njegov fokus na rješavanje problema na razini proizvodnje, bio je ključ njegova nevjerojatnog uspjeha.

Kada je Elon Musk prije šest godina prolazio kroz iznimno težak period, njegov prijatelj Antonio Gracias, član uprave u Tesli i jedan od ranih investitora u kompanju, dokazao se kao dobar prijatelj i odličan za rješavanje problema. Bilo je to ljeto 2018. godine. Gracias i Musk danonoćno su radili na povećanju proizvodnje Modela 3, pokušavajući riješiti probleme s lancem opskrbe i proizvodnjom. Nekoliko sati svake noći spavali su u konferencijskim dvoranama u tvornici. Gracias, sada 53-godišnjak, opisuje taj period kao operaciju “u kojoj su sudjelovali svi, koja nije stajala ni sekunde” i naziva ga nečim najtežim što je ikada radio. Dvojica muškaraca rijetko kad su napuštali zgradu tvornice – čak su Muskov 47. rođendan proslavili tamo, s tortom iz obližnjeg supermarketa, jer nisu mogli otići dovoljno dugo da organiziraju pravu proslavu.

Gracias je postao jedan od prvih institucionalnih investitora u Teslu 2005. godine, i to preko svoje tvrtke Valor Equity Partners. U SpaceX je počeo investirati oko tri godine kasnije, stoji na stranicama tvrtke. U gotovo dva desetljeća, Graciasova investicijska strategija i vjera u Muskove kompanije višestruko su se isplatile: on je danas milijarder, procjenjuje Forbes, zahvaljujući uglavnom dionicama Tesle i drugim investicijama Valor Equity Partnersa, tvrtke vrijedne 14,2 milijarde dolara koju je osnovao 2001. godine. Putem je postao i dobar Muskov prijatelj: njih dvojica zajedno idu na skijanja i obiteljske odmore. I Musk je uložio u Valor Equity Partners, po dva milijuna dolara u prvi i drugi fond, što je sigurno tvrtci pružilo dodatni kredibilitet. Gracias nije želio komentirati svoje bogatstvo, a odbio je i intervju za ovaj članak. Ipak, priznao je kako je prikupio “dinastijsko, generacijsko bogatstvo” investiranjem u nekoliko Muskovih kompanija, uključujući Teslu, SpaceX i Solar City.

Graciasovi prijatelji, kolege ulagači i direktori kompanija u njegovom portfelju opisuju ga kao intenzivnog, zahtjevnog radoholičara. “Antonio je sigurno najuspješniji, najutjecajniji investitor za kojeg nitko nije čuo,” kaže Keller Rinaudo Cliffton, izvršni direktor tvrtke za proizvodnju dronova za dostavu Zipline.

Ono što ga izdvaja od drugih, kažu, njegova je spremnost da pomogne pri rješavanju neglamuroznih problema kompanije. Valor ima 20-člani tim čiji posao je pomagati kompanijama u portfelju da postignu upravo to. Graciasovo iskustvo u proizvodnji i strast za kognitivnu znanost – koju je inspirirao njegov otac, neurokirurg – pomogli su pri oblikovanju strategije koja je u temeljima Valorovog portfelja za kompanije u ranom i stadiju rasta.

Na konferenciji investitora održanoj na Floridi u veljači, Gracias je ovako opisao odnos koji ima s Muskom i njegovim kompanijama: “Ne možemo svi biti genijalni inženjeri, ali možemo očistiti smeće. Mi smo u tome dobri.”

Gracias je rođen u Detroitu (savezna država Michigan). Njegovi roditelji bili su imigranti – otac iz Indije, a majka iz Španjolske. Otac je bio neurokirurg, a majka farmaceutkinja koja je imala dućan s donjim rubljem. Kada je Gracias bio u višim razredima osnovne škole, majka mu je dala novac za njegovo prvo ulaganje: 300 dolara dionica Applea, koje ima do dan danas. Ranih devedesetih, dok je bio student ekonomije i financija u školi za vanjske poslove sveučilišta Georgetown, navodno je u Rusiju izvozio kondome. Nakon što je 1993. postao magistar, proveo je dvije godine u Goldmanu Sachsu, a potom počeo studirati pravo na sveučilištu u Chicagu.

Tijekom studija, Gracias je pokrenuo investicijski biznis imena MG Capital. S 400.000 dolara od obitelji, prijatelja i ušteđevine iz vremena u Goldman Sachsu, kao i bankovnog zajma, MG Capital je kupovao malene kompanije za proizvodnju koje su bile u problemima, u želji da riješi njihove probleme i proda ih uz profit. Prvi ulog bila mu je kalifornijska tvrtka za elektroničke oplate. Sam je preuzeo njeno vođenje i naučio kako ona posluje.

“Zvučalo mi je kao priča o tome kako je netko izgubio gomilu novca,” prisjea se Cliffton iz Ziplinea. “Mislim, koliko studenata prava ide kupiti tvornicu koja je na putu u propast? To je šokantno.”

Gracias se slaže: “Nešto ovako glupo može napraviti samo netko tko ima 24, 25 godina i strašno je naivan,” rekao je 2022. godine u podcastu Invest Like The Best, dodavši kako je kompaniju odveo od 10 milijuna od 125 milijuna dolara prihoda prije nego ju je odlučio prodati.

Nakon što je završio pravo, uplela se sudbina i promijenila smjer njegovog investiranja. Jedan od njegovih kolega s fakulteta, David Sachs, radio je u startupu za sotfver i plaćanja Confinity 1999. godine, a u tvrtku je uložio MG Capital. Confinity se potom spojio s Muskovom tvrtkom za plaćanja X.com, preimenovavši se u PayPal. PayPal je na burzu izišao početkom 2002. godine, a iste godine ga je kupio eBay za 1,5 milijardi dolara, zbog čega je MG Capital dobio tri do četiri puta veći povrat od investicije. Gracias je dobio nešto mnogo lukrativnije: odnos s Muskom.

Nekoliko godina kasnije, 2005., Musk je nazvao Graciasa kako bi pitao želi li njegova tvrtka (u tom trenutku MG Capital je prerastao u investicijsku tvrtku Valor Equity Partners) sudjelovati u krugu investiranja u Teslu. Gracias je pristao i sudjelovao u investiciji od 13 milijuna dolara uz procjenu vrijednosti od tek 35 milijuna dolara. U sljedeće tri godine, Valor je u tvrtku za električna vozila uložio nekih 15 milijuna dolara. Bilo je to vrijeme kada Tesla još nije imala funkcionalan proizvod, a tržište za električne automobile još se nije jasno formiralo. Tim u Valoru uložio je mnogo vremena pokušavajući sniziti troškove opskrbnog lanca za prvi model Tesle, Roadster, i osmišljavajući originalni plan prodaje. Gracias se odboru tvrtke pridružio 2007. godine.

Otprilike u to vrijeme Valor je počeo investirati i u SpaceX: uložili su oko 25 milijuna dolara nekih šest godina prije nego je tvrtka uopće osnovana. Graciasova tvrtka otada ulaže u SpaceX kroz svaki svoj fond: ukupno najmanje 500 milijuna dolara koji sada vrijede gotovo 5 milijardi dolara. Valor je također ulagao i u druge Muskove kompanije, uključujući 24 milijuna dolara u SolarCity (kojeg je Tesla kupio 2016. godine) i 15 do 20 milijuna u Neuralink i The Boring Company.

Kako bi shvatio zašto su mu neke investicije uspjele, a druge propale, Gracias se tijekom godina oslanjao na inspiraciju svog oca, neurogirurga. Počeo je čitati istraživanja o kognitivnoj znanosti, a s vremenom je svoju investicijsku strategiju počeo opisivati kao “pro-entropičnu.” Taj pojam referira se na ideju da je entropija, odnosno kaos, norma, a tehnologije koje “zapravo unose kaos u industriju i izazivaju entropiju” prolazit će kroz teške cikluse, kaže bivši direktor u Valoru.

Do 2021. godine, osobni Graciasov udio u Tesli narastao je na oko 1 milijardu dolara u vrijednosti, zahvaljujući dramatičnom rastu cijena dionica tvrtke, velikodušnim kompenzacijama za direktore i ogromnom udjelu investicija upravo od Valora. Valor je iz Tesle izišao nakon javne ponude 2011. godine.

Gracias je otada prodao dionice Tesle u vrijednosti od preko 250 milijuna dolara. Nešto od toga otišlo je njegovoj bivšoj supruzi nakon razvoda 2021. godine, a većina dionica koje je zadržao nalazi se u zakladama za njegovu djecu, koje Forbes pribraja njegovom bogatstvu.

Muskov dugogodišnji prijatelj odstupio je iz odbora Tesle 2021. godine, dijelom zbog pritiska koji su na Teslu stvarali regulatori da popravi svoju strukturu korporativnog upravljanja. Pritisak je nastao zbog kritika da je Gracias preblizak Musku da bi mogao biti glavni nezavisni direktor tvrtke – budući da njihov odnos ni izbliza nije bio tek poslovan.

Njegov blizak odnos s Muskom donio mu je i pozornost tijekom Muskove kupnje Twittera (sadašnjeg X-a). Valor je navodno pomogao u nadzoru nad masovnim otkazima koji su uslijedili nakon Muskovog preuzimanja tvrtke, obavljajući zadatke za koje bi inače bio zadužen izvršni financijski direktor, izvijestio je The Information. Tesla je bio jedan od članova odbora Tesle koji je glasao za ogroman kompenzacijski paket za Muska (kasnije je taj paket poništio sud u Delawareu ovog siječnja). Mnogi detalji o njihovom odnosu i Graciasovoj karijeri isplivali su tijekom njegovog svjedočenja na tom suđenju. Wall Street Journal u veljači je izvijestio kako je Gracias bio jedan od nekoliko direktora u Tesli koji su s Muskom uzimali ilegalne droge. Iz Valora nisu odgovornili na upit za komentar o optužbama za uzimanje droga.

Gracias Muska ponekad opisuje kao superjunaka za kojeg se on drži. Musk je “Michael Jordan investiranja, a ja sam iz Chicaga,” rekao je Gracias na sudu 2022. godine, u nekoliko navrata opisavši Muska kao “izvanrednog” genija.

Odnos s Muskom vjerojatno je Graciasu pomogao doći do iznadprosječnih povrata investicija od 20 posto godišnje u prva dva fonda i prikupiti sve veća sredstva. Četvrti i peti fond uglavnom čine kompanije koje nemaju veze s Muskom, poput tvrtke za madrace Eight Sleep, softver za videoigrice Genvid i kompaniju za osiguranja AgentSync.

Valor će uskoro zatvoriti šesti fond, a potražnja je bila snažna; premašena je meta od dvije milijarde dolara, kaže Graciasov kolega koji nije želio biti imenovan. Jedan od fokusa tvrtke u budućnosti će biti obrana i sigurnost, djelomično zbog Graciasovih strahova oko mjesta koje SAD zauzima u svijetu.

Valor je u prosincu predvodio ogromno prikupljanje sredstava od 1,5 milijarde dolara za Anduril, koji proizvodi AI oružje i drugi obrambeni hardver i softver. Osnivač te tvrtke, Palmer Luckey, također je kontroverzna ličnost.

Trae Stephens, još jedan suosnivač Andurila i partner u Founders Fundu koji investira u mnoge iste kompanije kao i Valor, kaže kako iznimna uključenost Valora u poslovanje Andurila tvrtku čini drugačijom ne samo od Founders Funda, već i od ostatka investicijskog tržišta.

“Doslovno, otkad su prvi put uložili, poslali su tim da radi na svakodnevnim zadacima kako bi nam pomogli da se organiziramo,” kaže Stephens za Forbes.

Stephens također naglašava kako Graciasovo obrazovanje u međunarodnim odnosima utječe na njegovo razmišljanje o geopolitičkim odnosima i nijansama pri odlučivanju o tome u koju kompaniju uložiti.

Ipak, Gracias je ništa ako ne praktičan, i zna kako Valor može pomoći, kao što je bio slučaj u ranim danima Tesle. “Ti problemi za nas nisu novi, ali osnivači tvrtki s njima se sreću po prvi put,” rekao je Gracias u podcastu. “Mi smanjujemo rizik, ublažavamo bol. Povećavamo brzinu i, ako išta krene po krivu, mi ćemo vam pomoći da to popravite. Upravo zato nas i želite.”

(Prevela: Nataša Belančić)