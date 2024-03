Bivši izvršni direktor Twittera i drugi menadžeri tužili Elona Muska

Četiri bivša menadžera u Twitteru – uključujući bivšeg izvršnog direktora Paraga Agrawala – podnijeli su u ponedjeljak tužbu protiv Elona Muska, tvrdeći kako im duguje preko 128 milijuna dolara otpremnine nakon što ih je otpustio kada je 2022. preuzeo platformu zbog “grubog nemara” i “namjernog kršenja pravila.”

Parag Agrawal, bivši financijski direktor Ned Segal, bivša glavna pravna referentica Vijaya Gadde i bivši savjetnik Sean Edgett u tužbi tvrde kako im Elon Musk nikada nije namjeravao isplatiti otpremninu na koju su prema ugovoru imali pravo “jer je bio bijesan što ga je uprava Twittera nadigrala i natjerala da dovrši kupnju” nakon što se pokušao izvući iz svoje ponude da kupi platformu.

Oni kažu kako ih je Musk otpustio “s razlogom” – usprkos činjenici da mu nisu za to dali nikakav razlog – tek nekoliko minuta nakon što je potvrđena kupnja platforme, “jer je vjerovao da će mu to omogućiti da tužitelje spriječi da prime” svoje otpremnine.

Svi tužitelji od Muska traže otpremninu, koja se kreće od preko 57 milijuna dolara za Agrawala do gotovo sedam milijuna dolara za Edgetta, kao i pravne troškove i kamate.

Planovi za otpremninu u Twitteru višim menadžerima predviđaju “iznos jednogodišnje plaće plus nagradu u neuloženim dionicama po cijeni akvizicije, u slučaju da je na njihovo zaposlenje negativno utjecala promjena u kontroli kompanije.”

Forbes je Muskovom predstavniku poslao upit za komentar.

“Ovo je Muskova strategija: zadržati novac koji duguje drugima i natjerati ih da ga tuže,” stoji u tužbi. “Čak i u porazu, Musk može druge izložiti odugovlačenju, gnjavažama i troškovima koje si oni možda ne mogu priuštiti.”

Musk je već više od godinu dana u sukobu s menadžerima koji su podnijeli tužbu. U tužbi stoji kako je Musk “posebno bijesan” jer su oni “primjereno i energično branili interese javnih dioničara Twittera tijekom njegovog bespravnog pokušaja da se povuče iz posla.” U travnju 2022. godine, Twitter je prihvatio Muskovu ponudu da tvrtku učini privatnom, uz procjenu vrijednosti 30 posto premije od 54,20 dolara po dionici. Ipak, nekoliko mjeseci kasnije Musk se pokušao povući iz dogovora, tvrdeći kako ga je kompanija svjesno zavarala po pitanju prisutnosti botova na platformi.

Djelatnici Twittera, pod vodstvom Agrawala, borili su se za to da Musk dovrši akviziciju koju je započeo, a Musk je s vremenom to ipak učinio, nakon što mu je rečeno da bi pravnu bitku vjerojatno izgubio. Odmah nakon kupnje Twittera, kojeg je preimenovao u X, Musk je otpustio najviše menadžere i rekao kako planira otpustiti do 75 posto drugih zaposlenika, a otada je na platformu uveo mnogo kontroverznih promjena.

Autor originalnog članka: Molly Bohannon, Forbes

Link: Ex-Twitter CEO Agrawal And Other Former Execs Sue Elon Musk For Severence

(Prevela: Nataša Belančić)