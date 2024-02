X uvodi nove značajke kako bi se natjecao s YouTubeom

Društvena platforma Elona Muska najavila je niz novih značajki za oglašavanje kojima želi osnažiti rad kreatora i oglašivača na platformi, pozicionirajući tako društvenu mrežu kao veću konkurenciju gigantu YouTubeu.

Od ovog mjeseca, oglašivači na X-u moći će svoje video oglase puštati prije sadržaja “posebno sastavljene liste vrhunskih kreatora sadržaja.” Bloomberg izvještava kako će se prihodi od oglasa dijeliti i dodaje kako je glasnogovornik X-a odbio komentirati točno kako će podjela između oglašivača i kreatora izgledati. Kreatori već imaju koristi od isplata prihoda od oglašavanja koje su uvedene prošle godine.

Oglasi se mogu puštati na početnoj stranici ili na profilu kreatora, stoji u objavi X-a u kojoj se dodaje kako će platforma uskoro uvesti mogućnost puštanja oglasa na profilima pojedinih kreatora kako bi se eliminirao rizik da će se sadržaj pojaviti u blizini neželjenog ili problematičnog sadržaja na početnoj stranici.

Kreatori na platformi mogu dobiti čak 97 posto prihoda koji X ostvaruje od njihovo sadržaja, do trenutka kada njihova ukupna zarada premaši 50.000 dolara. Nakon toga, udio se smanjuje na 90 posto.

Podjela prihoda na X-u s vremenom će postati konkurentna YouTubeu, koji kvalificiranim kreatorima isplaćuje 55 posto neto prihoda od oglasa prikazanih unutar njihovih videozapisa.

Izvršna direktorica X-a, Linda Yaccarino, kaže kako je platforma kreatorima isplatila gotovo 20 milijuna dolara prošlog rujna – nešto preko dva mjeseca otkad je X počeo plaćati kreatorima.

X već neko vrijeme pokušava ojačati svoj video segment, a kreatori poput Jimmyja Donaldsona (poznatog kao Mr. Beast) platformi su dali priliku. Donaldson je drugi po redu kreator na YouTubeu po broju pretplatnika, a od svog prvog videa objavljenog na X-u zaradio je 263,655 dolara neto. Radilo se o ponovnoj objavi videa kojeg je nekoliko mjeseci ranije objavio na YouTubeu.

X promovira veću video aktivnost na svojoj platformi već godinu dana. Tamo svoj sadržaj objavljuju politički TV voditelji poput Dona Lemona ili Tuckera Carlsona, koji je nedavno na X-u objavio intervju s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. X je također prošlog tjedna osigurao partnerstvo s WWE-om, u sklopu kojeg će se na X-u ekskluzivno prenositi petominutni mečevi najpopularnijih hrvača. Tvrtka je u svakom od prva tri kvartala prošle godine zaradila preko 600 milijuna dolara od oglašivanja, no 2022. godine kvartalna zarada iznosila je preko milijardu dolara. Veliki oglašivači poput Disneya, Applea, Comcasta i IBM-a prestali su se oglašavati na platformi prošle godine, nakon što je Musk izrazio slaganje s jednom antisemitskom objavom na X-u.

Autor originalnog članka: Antonio Pequeño IV, Forbes

Link: X Will Introduce Creator Targeting Feature In Competitive Bid Against YouTube

(Prevela: Nataša Belančić)