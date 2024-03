SpaceX-ove letjelice putovati će u druge zvjezdane sustave, najavljuje Elon Musk

SpaceX-ova raketa Starship sletjet će na Mars do kraja desetljeća, a buduće verzije letjelice moći će letjeti između zvijezda, rekao je u ponedjeljak milijarder Elon Musk, nekoliko dana nakon što je tvrtka proslavila treći testni let rakete kojom, u suradnji s NASA-om, žele vratiti astronaute na Mjesec.

“Ova raketa dizajnirana je kako bi mogla putovati čitavim našim Sunčevim sustavom, a i dalje,” napisao je Musk na X-u, nekadašnjem Twitteru.

Ipak, domet rakete ograničen je na “oblak tijela koje okružuju” naš sustav, dodao je Musk u odgovoru na objavu koja SpaceX opisuje kao “put do Marsa, a možda i dalje.”

Buduća verzija rakete Starship “putovat će u druge zvjezdane sustave,” obećao je Musk, naglasivši kako će to biti “mnogo veća i naprednija” letjelica od trenutne generacije.

Musk nije dao nikakve naznake o tome radi li SpaceX na verziji letjelice (koja je još uvijek prototip) koja bi bila sposobna za međuzvjezdane letove, kao ni kako planiraju svladati mnoge prepreke takvih putovanja. Znanstvenici vjeruju kako su ona tehnološki moguća, ali su još uvijek u sferi znanstvene fantastike i spekulacije.

Milijarder je ove komentare objavio nekoliko dana nakon što je SpaceX proslavio treće testno lansiranje rakete. Prva dva testa bila završila su eksplozijama, a treći je završio prerano i kontrolori su izgubili kontakt s letjelicom.

Musk je obećao da će ove godine biti održano još testova, ustvrdivši kako će Starship “na Marsu biti unutar sljedećih pet godina.”

SpaceX – A Gateway to Mars…and maybe beyond pic.twitter.com/R3AFo45W4v — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 18, 2024

“Starship će ljude odvesti na Mars”, napisao je Musk na X-u, podijelivši sliku lansiranja letjelice iz SpaceX-ove baze u Teksasu. U drugoj objavi, Musk je napisao kako će “Starship život učiniti multiplanetarnim.”

SpaceX je zasad izveo 320 lansiranja, stoji na stranicama tvrtke. Od njih, 284 su bila potpuna slijetanja, a kod 254 se radilo o ponovnom korištenju istih sustava. U većini slučajeva radilo se o raketi Falcon 9, prvoj ponovno iskoristivoj raketi koja može dosegnuti orbitu. Ponovno iskorištavanje letjelica smanjuje troškove najskupljeg aspekta putovanja u svemir.

Starship will make life multiplanetary pic.twitter.com/Ul7ksiAHBZ — Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2024

Starship will take humanity to Mars pic.twitter.com/BMBNI2mMKF — Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2024

Bivši američki predsjednik Barack Obama prošlog je tjedna na konferenciji o obnovljivoj energiji u Parizu kritizirao “tech tajkune”, poput Elona Muska ili osnivača Amazona Jeffa Bezosa, koji grade rakete i govore o kolonizaciji svemira. “Kada čujem neke ljude da pričaju o planovima za koloniziranje Marsa jer bi Zemlja mogla postati nemoguća za život, pitam se o čemu oni govore,” rekao je bivši predsjednik. Čak i nakon potencijalnog nuklearnog rata ili u slučaju da se ne poduzmu nikakve mjere za borbu protiv klimatskih promjena, Obama kaže kako bi uvjeti za život na Zemlji još uvijek bili mnogo bolji nego na Marsu. “Radije bih da investiramo novac u brigu za ovaj planet ovdje,” rekao je, dodavši kako bi svrha istraživanja svemira trebala biti prikupljanje znanja i nova otkrića, a ne kreiranje novih mjesta za život ljudi.

Autor originalnog članka: Robert Hart, Forbes

Link: Elon Musk Says Future SpaceX Starship ‘Will Travel To Other Star Systems’ After Rocket’s Latest Test

(Prevela: Nataša Belančić)