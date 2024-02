Rusija u Ukrajini koristi terminale Starlinka kupljene ‘na otvorenom tržištu’, kaže ukrajinski general

Ruska vojska “već dulje vrijeme” koristi Starlink za pristupanje internetu i komunikacije, rekao je jedan ukrajinski general, dodavši kako su Rusi ove skupe terminale kupili sekundarnim, prikrivenim kanalima.

U intervjuu za Wall Street Journal, ukrajinski general pukovnik Kirilo Budanov rekao je kako ruske vojne jedinice u Ukrajini terminale Starlinka kupuju “na otvorenom tržištu.” On tvrdi da ruski posrednici, kao na primjer privatni biznisi, kupuju terminale putem trećih strana u drugim zemljama, a potom ih isporučuju ruskim trupama u Ukrajini.

Ranije ovog tjedna, iz ukrajinskog glavnog obavještajnog direktorata rečeno je kako se terminali kupuju u “arapskim zemljama,” dok je Budanov u četvrtak rekao kako se oni kupuju i u drugim bivšim sovjetskim republikama koje graniče s Rusijom.

Oglasi za prodaju Starlinkovih terminala mogu se pronaći na ruskim internetskim stranicama, stoji u izvješću, među kojima su i Yandex.ru i strlnk.ru, a na oglasima stoji kako su terminali “testirani” na okupiranim teritorijima.

SpaceX nije komentirano ove posljednje optužbe, no ranije su iz tvrtke odbacili da se njihovi terminali prodaju, isporučuju ili da su aktivni unutar Rusije, tvrdeći kako biznisi koji prodaju Starlink “varaju svoje kupce.”

Ukrajinska vojska koristi Starlink za pristup internetu od ranih dana ruske invazije 2022. godine. Od početka rata Ukrajina je gotovo 42.000 Starlinkovih terminala upotrijebila u bolnicama, tvrtkama i organizacijama za pomoć, ali i za potrebe vojnih komunikacija i napada dronovima. Ipak, ukrajinski obavještajci također tvrde kako i ruske snage koriste tu uslugu, ponajprije u okupiranim regijama Donbasa i Krima. U nedjelju je ukrajinska obavještajna služba još jednom ponovila ove optužbe, ovaj put objavivši audiosnimke na kojima se, kako tvrde, mogu čuti ruski vojnici koji postavljaju terminal Starlink u Ukrajini. U kratkoj snimci od 12 sekundi čuje se osoba koja na ruskom potvrđuje kako “Starlink radi, imamo internet.”

Iako ukrajinska vojska još uvijek koristi Starlink za potrebe komunikacije, SpaceX je poduzeo korake kako bi ograničio njihovo korištenje usluge za potrebe vojnih napada. Izvršni direktor SpaceX-a Elon Musk 2022. je godine osobno intervenirao nakon što je ukrajinska vojska zatražila da kompanija aktivira terminale za potrebe koordinacije napada dronovima u Sevastopolju na Krimu. Musk je odbio njihov zahtjev, rekavši svom biografu kako bi napad izazvao “mini Pearl Harbor,” budući da se upravo u Sevastopolju nalazi veliki dio ruske crnomorske flote.

U veljači 2023. godine, predsjednica SpaceX-a Gwynne Shotwell najavila je kako će kompanije spriječiti korištenje Starlinka od strane Ukrajine za napade dronovima, tvrdeći kako je ukrajinska vojska tehnologiju iskoristila “na načine koji nisu bili namjerni, niti su bili dio bilo kakvog dogovora.”

Autor originalnog članka: Zachary Folk, Forbes

Link: Russia Using Starlink Terminals Bought On ‘Open Market’ In Ukraine War, Report Says

(Prevela: Nataša Belančić)