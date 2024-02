Bijela kuća potvrdila kako je Rusija nabavila ‘zabrinjavajuću’ protusatelitsku tehnologiju

Rusija je nabavila ‘zabrinjavajuće’ protusatelitsko oružje koje trenutno nije u funkciji, objavljeno je iz Bijele kuće, što naizgled potvrđuje istinitost upozorenja koje je u srijedu iznio čelnik odbora Zastupničkog doma da se SAD suočava s “ozbiljnom prijetnjom za nacionalnu sigurnost” koja uključuje Rusiju.

Glasnogovornik Vijeća za nacionalnu sigurnost John Kirby rekao je kako oružje ne može direktno izazvati “fizička uništenja” na Zemlji, dodavši kako “nema neposredne prijetnje za bilo čiju sigurnost.”

Kirby je rekao kako je Rusija nabavila tehnologiju, no kako oružje trenutno nije operativno. Također je rekao kako političari dobivaju informacije o protusatelitskom oružju.

Poruka iz Bijele kuće uslijedila je nakon što je predsjednik obavještajnog odbora Zastupničkog doma američkog Kongresa, Republikanac Mike Turner, u srijedu izjavio kako je članovima Kongresa rečeno za “ozbiljnu prijetnju za nacionalnu sigurnost.” Turner je od predsjednika Joea Bidena zatražio da “deklasificira sve informacije” vezane uz prijetnju kako bi političari mogli “raspraviti o potrebnim koracima.” To je u četvrtak izazvalo žestoke kritike, no Turner je branio svoju odluku da obavijesti javnost o prijetnji, rekavši kako je za to dobio dozvolu od Bidenove administracije.

Polemika oko Turnerovog stava

Njegovu odluku da obavijesti javnost o nejasnoj prijetnji kritizirali su i neki članovi njegove stranke. Kongresmen Andy Ogles, Republikanac iz Tennesseeja, zatražio je od predsjednika Zastupničkog doma Mikea Johnsona da otvori istragu u Turnerovu odluku da javno govori o prijetnji, rekavši kako je Turner to učinio “potpuno nepromišljeno”. Ogles je dodao kako Turnerova odluka da objavi prijetnju nije donesena kako bi se “osigurala sigurnost” zemlje, već kako bi “osigurao dodatna financijska sredstva za Ukrajinu.”

Kongresmen Matt Gaetz, također Republikanac, optužio je Turnera za “namjerno zbunjivanje zemlje”, rekavši kako je Turnerova motivacija bila želja za “slanjem 60 milijardi dolara u Ukrajinu,” a ne zabrinutost zbog informacija, prenio je CNN.

Autor originalnog članka: Ana Faguy, Forbes

Link: White House Confirms Russia Obtained ‘Troubling Anti-Satellite Capability

(Prevela: Nataša Belančić)

