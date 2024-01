Zbog vojnih manevara i savezništva Sjeverne Koreje s Rusijom raste strah od rata: Evo najbitnijih informacija

Niz vojnih poteza Sjeverne Koreje mogao bi značiti da predsjednik Kim Jong Un planira ozbiljno pojačati napetosti, i to u vrlo osjetljivom periodu za globalnu diplomaciju. Neki stručnjaci otvoreno se pitaju hoće li Kim otići toliko daleko i zaista pokrenuti rat s Južnom Korejom, dok druge zanima radi li se o još jednom pokušaju Sjeverne Koreje da stvori pritisak na Zapad.

Već mjesecima Sjeverna Koreja testira oružje u blizini Južne Koreje i Japana, uključujući ispaljivanje interkontinentalnih balističkih projektila koji potencijalno imaju sposobnost nuklearno oružje donijeti do kontinentalnog SAD-a. Istovremeno, Sjeverna Koreja pokušava ojačati svoje partnerstvo s najvažnijim saveznikom, Kinom.

Iz zemlje je prošlog tjedna rečeno kako su testirali novi projektil sa hipersoničnom bojevom glavom koju njihovi južni susjedi možda ne mogu detektirati, a u petak je Sjeverna Koreja izjavila kako su proveli novo testiranje “podvodnog sustava za nuklearno oružje” u Japanskom moru.

Sjeverna Koreja kaže kako te poteze poduzimaju zbog učvršćivanja savezništva SAD-a i Južne Koreje. Zemlja je ranije ovog mjeseca već lansirala stotine rundi podvodnih projektila u blizini granice s Južnom Korejom.

Sjeverna Koreja učvrstila je i savezništvo s Rusijom, poslavši zemlji projektile u trenutku kada polako presušuju ukrajinske zalihe oružja. Očekuje se kako će ruski predsjednik Vladimir Putin uskoro posjetiti Sjevernu Koreju, izjavili su u nedjelju tamošnji mediji, što će vjerojatno pojačati strahove koje je izrazio američki državni tajnik Antony Blinken, da bi dva diktatora mogla razmijeniti svoja iskustva i resurse za potrebe razvijanja još opasnijeg oružja.

Kim je prošlog tjedna objavio kako Sjeverna Koreja napušta bilo kakve razgovore o ujedinjenju s Južnom Korejom, nazvavši tu zemlju “neprijateljskom” i zaprijetivši da će upotrijebiti nuklearno oružje “ako neprijatelji pokrenu rat”. Kim je upozorio da Sjeverna Koreja “nema nikakvu namjeru izbjegavati” ratovanje, prenose sjevernokorejski mediji.

Ovo nije tipično pokazivanje mišića

Čini se da ovi potezi nisu tek tipično pokazivanje mišića od strane Sjeverne Koreje, kažu dvojica iskusnih analitičara, bivši dužnosnik ministarstva vanjskih poslova Robert Carlin i nuklearni znanstvenik Siegfried Heckler, dodajući kako je Kim “donio stratešku odluku da će ići u rat.”

Ipak, drugi analitičari tvrde da su te prijetnje tek – prijetnje, i da se njimma želi natjerati SAD da Sjevernu Koreju shvati ozbiljnije i umanji sankcije koje nisu ublažili tijekom pregovora za vrijeme administracije predsjednika Donalda Trumpa.

Park Won-gon, stručnjak za Sjevernu Koreju na sveučlištu Ewha u Seoulu, za New York Times kaže kako je Sjeverna Koreja svjesna da ne može pobijediti u ratu i da bi započinjanje sukoba bilo “suicidalno,” dodajući kako bi “oni najviše voljeli da njihovi neprijatelji vjeruju da oni to mogu učiniti, jer bi to dovelo do pregovora i potencijalnih popuštanja poput ublažavanja sankcija.”

Sjeverna Koreja jedna je od najizoliranijih država svijeta, a već godinama pokušava ublažiti opsežne gospodarske i financijske sankcije koje su im nametnuli SAD i UN s ciljem da natjeraju Sjevernu Koreju da prekine svoj nuklearni program. Posljednjih nekoliko godina zemlja je pojačala svoju vojnu aktivnost, često iskorištavajući globalnu nestabilnost – između Republikanaca i Demokrata u Washingtonu, Kine i Tajvana i Rusije i Ukrajine. Sjeverna Koreja kroz prošlost je često pojačavala agresiju u periodima političke nestabilnosti svojih neprijatelja. Godine 2012. i u SAD-u i u Južnoj Koreji održavali su se predsjednički izbori, a te godine Sjeverna Koreja ispalila je projektil dugog dometa tvrdeći da se radi o lansiranju novog satelita. Zemlja je također provela nuklearno testiranje netom prije američkih predsjedničkih izbora 2016. godine. Nakon što pregovori između Trumpa i Kima 2019. nisu urodili plodom, Sjeverna Koreja je odbacila bilo kakve pokušaje SAD-a za daljnje pregovore.

Zemlja je 2022. održala rekordni broj testiranja projektila – ukupno preko 90, a 23 samo u jednom danu. Lansiranje projektila i nuklearni testovi značajno su se pojačali tijekom Kimove vladavine: preko 75 posto od ukupno nekih 270 testova provedenih od 1984. godine odvilo se upravo otkad je on preuzeo vlast 2011.

Autor originalnog članka: Sara Dorn, Forbes

Link: North Korea’s Military Maneuvers And Russia Alliance Raise War Concerns – Here’s What To Know

(Prevela: Nataša Belančić)