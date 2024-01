Za svako vozilo koje izgube, Ukrajinci na ovoj cesti unište čak 13 ruskih

Selo Stepove nedaleko Avdiivke na sjeveroistoku Ukrajine okruženo je cestom zbog čega izgleda kao trkalište duljine samo nešto preko 1.600 kilometara od zapada do istoka i 800 kilometara od juga do sjevera. To je mjesto gdje su se dogodili najdramatičniji sukobi u ratu u Ukrajini

Ako izbliza pogledate snimke nekih od najdramatičnijih nedavnih sukoba u ratu u Ukrajini, vidjet ćete da se većina njih dogodila upravo na ovom prostoru kojim ruski tenkovi i borbena vozila dolaze u Stepove – i direktno u ukrajinske zamke.

Zajednički napadajući ruski tenk T-90, dva bojna vozila M-2 američke izrade brzo su se kretala cestom kako bi otežala ciljanje tenka i potoma ga uništila svojim topovima.

U drugom incidentu, vozilo M-2 velikom je brzinom prišlo sjevernom rutom i uništilo tri ruska borbena vozila koja je ukrajinska 109. teritorijalna brigada netom prije imobilizirala.

The video that went around yesterday showing Ukrainian infantry near Stepove (Avdiivka frontline) defending a position when Russian BMP attempted a breakthrough. An M2 Bradley arrived to decimate the Russian vehicle point-blank.



Činjenica da se toliko intenzivnih borbi odvija na teritoriju veličine tek nekoliko gradskih blokova, svakog dana, svakog tjedna, svakog mjeseca od listopada dodatno naglašava u kakvom je stanju širi rat. Rusi napadaju, ali ostvaruju tek malene napretke. Rat je, drugim riječima, zaustavljen na zadatim položajima.

Takva vrsta ratovanja bolje odgovara ukopanoj obrani, no nije isključivo jednostrana. Najmanje jedno vozilo M-2 onesposobljeno je na tom istom groblju vozila na sjevernom rubu sela, gdje se uglavnom nalaze olupine raznesenih ruskih bojnih vozila. I ukrajinski tenk T-64 navodno je pogođen upravo dok je pokušavao odvući M-2.

No rusi u tom selu i Avdiivki gube mnogo više opreme – i ljudi – nego Ukrajinci. Open source analitičari u Oryxu kažu kako su Rusi od sredine listopada izgubili ili napustili najmanje 488 tenkova, borbenih vozila, haubica, kamiona i druge opreme na tom teritoriju.

Ukrajinci su u istom razdoblju izgubili – 37. Ako su gubici u ljudstvu proporcionalni, a nema razloga vjerovati da nisu, na svakog izgubljenog Ukrajinca, u Stepovi i Avdiivki život izgubi čak 13 Rusa.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: Racing Back And Forth Alonog A Single Rod In Stepove, The Ukrainians Knock Out 13 Russian Vehicles For Every One They Lose

(Prevela: Nataša Belančić)