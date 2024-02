Mostobran u selu Krinki toliko je opasan da su Ukrajinci poslali dron da postavi njihovu zastavu u znak otpora

Nakon dvije godine žestokih borbi, ukrajinske brigade nadjačane su i brojčano i po pitanju naoružanja. Ponestaje im streljiva, a očajnički su im potrebni i iskusni pješaci.

No Ukrajinci se ne povlače, čak ni s mjesta – primjerice u Avdiivki – gdje bi možda trebali. Štoviše, u nekim neočekivanim sektorima 960 kilometara duge fronte, čak i napreduju.

Doduše, ne mnogo, i uglavnom dronovima.

Ovog tjedna je pilot drona iz 36. brigade ukrajinskih marinaca – jedne od nekoliko jedinica na mostobranu u selu Krinki u južnoj regiji Herson – poslao dron koji je postavio ukrajinsku zastavu u granatirani kut ničije zemlje na istočnom rubu sela.

Ova robotska ceremonija dogodila se tek tjedan dana nakon što su ukrajinski marinci u selu napredovali nekoliko stotina metara prema zapadu. Taj napredak omogućila je operacija ukrajinskog tima ta dronove od nekoliko dana ranije, a u kojoj su Ukrajinci ubili jednog od najopasnijih ruskih pilota dronova u njegovom skrovištu u selu.

Dronom zauzeli istočni dio sela

Znakovito je da su Ukrajinci morali dronom zauzeti istočni dio sela. Kretanje tim dijelom sela iznimno je opasno za trupe se obje strane. 26. motorizirani garnizon ruske vojske samo u prošlih mjesec dana tu je izgubio tenk, borbeno vozilo i nekoliko jedinica pješaka.

No jednako je znakovito da su Ukrajinci imali dron viška za operaciju koja je u svojoj srži čisto psihološka – kao i da ih Rusi nisu mogli zaustaviti. Četiri mjeseca nakon što su ukrajinski marinci prvi put prešli rijeku Dnjipro i pozicionirali se u selu, oni su još uvijek tamo, braneći teritorij pod zaštitom stručnih pilota dronova uključujući jednog kodnog imena “Magyar”.

Za marince i posade brodova koje ih opskrbljuju, ova situacija iznimno je opasna. Rusi su potopili mnoge brodove i ubili njihove posade. Ruski ratni zrakoplovi nemilosrdno su bombardirali ukrajinske pozicije sve do prosinca, kada su Ukrajinci postavili zasjedu i srušili tri ruska ratna zrakoplova, što je barem privremeno smanjilo ruske zračne operacije oko sela.

U selu se vjerojatno nalazi nekoliko stotina ukrajinskih marinaca. Oni se bore protiv mnogo veće ruske sile koja se sastoji od nekoliko desetaka tisuća trupa. “Naši branitelji tamo su pod vrlo velikim pritiskom,” objasnio je jedan ukrajinski pilot dronova, na društvenim mrežama poznat pod nadimkom “Kriegsforscher.”

Suočeni s brojčano iznimno nadmoćnijim neprijateljem, Ukrajinci ne samo da su zadržali svoje pozicije, već su i postepeno proširili mostobran, što je dokaz njihove hrabrosti i otpornosti, ali i uspješnijeg korištenja malih dronova i elektronskog ratovanja.

Ukrajinske robotske zračne snage iznad sela uključuju FPV dronove natovarene eksplozivima i nešto veći dron koji leti noću, a koji može izbaciti čak 13,6 kilograma granata u jednoj misiji.

Dronovi gotovo u potpunosti onemogućavaju ruskim snagama pristup mostobranu. Istovremeno, ruski dronovi imaju problema zbog ukrajinskog ometanja.

Ukrajinski dronovi također prenose potrepštine marincima na lijevoj obali rijeke, no u malim pošiljkama od tek nekoliko kilograma. Sam Kriegsforscher je priznao kako se ukrajinski dronovi iznad sela “uglavnom bave logistikom.”

Nevjerojatno je da južno zapovjedništvo ukrajinske vojske razvija i učvršćuje poziciju u selu, dok bi istovremeno istočno zapovjedništvo svakog trena moglo narediti povlačenje svoje glavne brigade – 110. mehanizirane – iz Avdiivke kako bi izbjegli da ih okruže Rusi koji su, po cijenu tisuća i tisuća života, polako ušli u grad.

Jednako je nevjerojatno da su oba zapovjedništva nastavila borbu usprkos činjenici da su neki bataljuni spali na tek četrdesetak pješaka (inače bi ih trebalo biti 200), kao i činjenici da im ponestaje streljiva.

Problem ljudstva kompliciran je, no jednako ozbiljan za Ukrajinu kao i nestašica streljiva. “Dok Ukrajina zaista nanosi teške gubitke ruskim snagama, važno je imati na umu demografski nesrazmjer između dvije zemlje,” objašnjava ukrajinska analitička skupina Frontelligence Insight.

Rusija ima populaciju od 143 milijuna ljudi, a Ukrajina od 44 milijuna. Ova razlika još je gora nego što se čini: Kijev po zakonu ne mobilizira nikoga mlađeg od 27 godina, dok Moskva mobilizira 18-godišnjake.

“Ovaj izazov još je gori zbog činjenice da je između 2014. i 2021. mnogo ljudi napustilo Ukrajinu i u vrijeme invazije živjelo u inozemstvu,” naglašava Frontelligence. “Uz to, milijuni su zemlju napustili od početka invazije 2022. godine.”

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski razmišlja o promjeni zakona kako bi mogao proširiti bazen potencijalnih regruta. Taj potez mogao bi se pokazati nepopularnim, no mogao bi postati i prijeko potreban ako je ukrajinskim brigadama cilj postići nešto više od zauzimanja jednog kutka jednog sela – i to dronom.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: The Krynky Bridgehead Is So Dangerous That, To Signal Their Defiance, Ukrainian Marines Sent A Drone To Plant Their Flag

(Prevela: Nataša Belančić)