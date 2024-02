NASA se vraća na Mjesec: Predstavljamo milijardere koji financiraju ovaj projekt

Tvrtka Intuitive Machines iz Houstona ovog mjeseca želi postati prva privatna kompanija koja će sletjeti na površinu Mjeseca. To je tek jedna od nekoliko kompanija iza kojih stoji novac milijardera, a koje je angažirala NASA kako bi se vratila na Mjesec, snizila troškove i dodatno razvila svemirsku ekonomiju dok planira misije na Mjesec, Mars i dalje.

NASA surađuje s ukupno 14 američkih kompanija kako bi pomogle dostaviti znanstvene instrumente i tehnologiju na površinu mjeseca u sklopu programa Artemis kojim se želi ponovno poslati čovjeka na Mjesec.

Prvih devet kompanija pridružilo se NASA-inom programu Commercial Lunar Payload Services (CLPS) 2018. godine. Među njima je i tvrtka Astrobotic Technology iz Pittsburgha čija je misija Peregrine bila ujedno i prvo lansiranje i prvi neuspjeh nakon što je curenje goriva ugasilo nade da će letjelica sletjeti na Mjesec, već se ona srušila natrag na Zemlju.

Lansiranje koje se odvija u četvrtak, 15. veljače, predvodit će upravo Intuitive Machines, čiji je suosnivač Kamal “Kam” Ghaffarian koji je svoje bogatstvo od oko 2,3 milijarde dolara izgradio upravo na pothvatima vezanima uz svemir.

Milijarderski par Eren i Faith Ozmen osnovali su, i sada vode, tvrtku Sierra Nevada Corporation – jednu od pet koje su se programu pridružile 2019. godine. Ipak, Sierra još nije dobila CLPS ugovor.

SpaceX Elona Muska također se pridružio 2019. godine, i još uvijek nema CLPS ugovor, no kompanija je s NASA-om već potpisala vrlo vrijedne ugovore, a SpaceX-ova tehnologija ponovno iskoristivih raketa koristi se za druge CLPS misije, poput IM-1 tvrtke Intuitive.

Osnivač Amazona Jeff Bezos kroz svoju svemirsku kompaniju Blue Origin programu se pridružio također 2019. godine, no Blue Origin još uvijek pokušava sustići SpaceX Elona Muska. Kao i SpaceX, Blue Origin još čeka na CLPS ugovor, no već ima lukrativne ugovore s NASA-om za neke druge poslove.

Koje tvrtke su osvojile ugovore?

Tvrtke uključene u CLPS mogu se natjecati za NASA-ine ugovore, a dosad je agencija podijelila njih 10, i to za dostavu materijala na Mjesec. Dva ugovora dobio je Astrobotic, a tri Intuitive, čije misije se očekuju ove godine. Teksaška tvrtka Firefly Aerospace dobila je dva ugovora za isporuku, a prvu od ukupno dvije lunarne misije trebala bi provesti 2024., u nadi da će svoju letjelicu Blue Ghost uspjeti spustiti na mjesečevo “more” Mare Crisium. Sljedeća misija Blue Ghosta planira se za 2026. godinu, a ona će donijeti satelit za komunikaciju u lunarnu orbitu.

Tvrtka iz Massachusettsa Draper trebala bi letjeti na drugu stranu mjeseca 2025. godine. Obje preostale misije otkazane su nakon što je NASA podijelila ugovore. Jedna misija propala je nakon što tvrtka Masten Space Systems nije uspjela ostati unutar budžeta za projekt, proglasivši na kraju bankrot. Orbit Beyond je također dobio ugovor, no NASA ga je otkazala nakon što su iz tvrtke saznali da neće uspjeti ispoštovati rokove. Tvrtka se još uvijek smije natjecati za daljnje poslove u programu u kojemu sudjeluju i Lockheed Martin Space, Ceres Robotics, Deep Space Systems i Tyvak Nano-Satellite Systems.

Tvrtka Moon Express s Floride, čiji je suosnivač Naveen Jain, također je bila u prvom valu kompanija koje su se natjecale za NASA-ine ugovore, a 2016. je postala prva tvrtka koja je dobila dozvolu američke vlade za slijetanje na Mjesec. Moon Express planira bušiti površinu satelita, kojeg opisuje kao “osmi kontinent Zemlje” u potrazi za vodom i mineralima.

Uzlijetanje u svemir skup je i riskantan pothvat. Kroz povijest su slijetanja na Mjesec i letovi u svemir bili gotovo ekskluzivno vezani za nacionalne vlade. To je pošlo za rukom svemirskim programima samo pet zemalja SAD-a, Sovjetskog Saveza, Kine, Indije i Japana. Tri od njih to su uspjele nedavno. Kina je na Mjesec prvi put sletjela 2013. godine, Indija lani, a Japan je svoju sondu spustio ovog siječnja.

Sve većim oslanjanjem na privatne tvrtke kroz programe poput CLPS-a, NASA želi razviti svemirsku ekonomiju, povećati konkurenciju i smanjiti troškove. Iz agencije kažu kako će privatne tvrtke biti ključan dio budućih planova za Mjesec, a nadaju se da će ovog desetljeća tamo poslati astronaute i s vremenom osnovati lunarnu bazu kao početnu točku za daljnja istraživanja Marsa i svemira.

Natjecanje milijardera za kolonizaciju svemira ispostavilo se kao korisno za ciljeve agencije. Uz one uključene u CLPS program, i drugi bogati pojedinci poput Richarda Bransona (i njegovu tvrtku Virgin Galactic), astronautičkog inženjera Roberta Bigelowa i kripto pionira Jeda McCaleba rade na gomilanju svojih bogatstava i proširivanju biznisa i izvan našeg planeta.

Misija IM-1 tvrtke Intuitive Machines trebala bi biti lansirana u četvrtak. Ako lansiranje prođe uspješno, Intuitive će postati prva privatna tvrtka koja je sletjela na Mjesečevu površinu. Tri tvrtke su to ranije pokušale, ali bezuspješno: Astrobotic, čija je letjelica Peregrine izgorjela u Zemljinoj atmosferi, Ispace iz Japana, čija se letjelica prošle godine zabila u površinu Mjeseca, i SpaceIL iz Izraela, tvrtka koja je pokušala sletjeti na More vedrine na Mjesecu 2019. godine.

Maksimalna vrijednost NASA-inih ugovora do 2028. godine iznosi 2,8 milijardi dolara. Uz NASA-inu opremu, Astrobotic je na svojoj misiji nosio i ljudske ostatke i DNK, a Intuitiveova letjeca Odysseus trebala bi nositi niz kipova umjetnika Jeffa Koonsa.

