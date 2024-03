Chatbot Elona Muska bit će otvorenog koda: Evo što znamo

Milijarder Elon Musk u ponedjeljak je obećao kako će chatbot Grok njegove kompanije za umjetnu inteligenciju xAI biti open-source, čime će bot za generativnu umjetnu inteligenciju biti besplatno dostupan javnosti.

Drugi najbogatiji čovjek svijeta tužio je konkurentsku tvrtku OpenAI, a u posljednje vrijeme žestoko kritizira Google zbog njegovog navodno “woke” proizvoda imena Gemini.

Musk je na svojoj društvenoj platformi X u ponedjeljak objavio kako će kompanija ovog tjedna chatbota besplatno pustiti u javnost, iako nije konkretno naveo kada će kompanija finalizirati planove i koje komponente chatbota će biti dostupne.

Ovim potezom Musk će javnosti dopustiti da slobodno i javno pristupaju AI botu kojeg je tvrtka xAI predstavila prošle godine, no tada je njegova dostupnost bila ograničena samo na korisnike X-a koji plaćaju mjesečnu pretplatu od 16 dolara.

Open-source modeli za Muska su posljednjih mjeseci postali velika točka fokusa, nakon što je milijarder tužio OpenAI – kompaniju čiji je suosnivač, ali koju je kasnije napustio – jer su navodno povukli ranija obećanja da će kreirati open-source model i umjesto toga prioritizirali dioničare.

Musk je također kritizirao Googleov generator slika Gemini AI nakon što su postale viralne slike alata koje prikazuju povijesno netočan sadržaj: neke slike koje je proizveo Gemini prikazivale su crne vikinge ili ženskog papu. Google se ispričao zbog netočnog sadržaja i privremeno zaustavio korištenje značajke generacije slika, rekavši kako je kompanija željela izbjeći “neke od zamki” koje su primijetili u ranijim generatorima slika koji su ponavljali rasne stereotipe i imali problema s razlikovanjem lica ljudi koji nisu bijelci.

Ako mrzite humor…

Musk je OpenAI napustio 2018. zbog kritika da je tvrtci od sigurnosti važniji profit, a on je istovremeno i zagovornik i žestoki kritičar umjetne inteligencije. Musk je pozvao na “pauzu” u razvoju umjetne inteligencije prošle godine, i to zbog strahova od utrke u kreiranju sve razvijenijih proizvoda “koja može izmaći kontroli”. Nakon što je prošlog ožujka pokrenuo xAI, Musk je u studenom predstavio prvi proizvod kompanije, chatbot Grok. Njegovo korištenje omogućio je pretplatnicima X-a.

Tijekom predstavljanja, Musk je tvrdio kako je chatbot “dizajniran da na pitanja odgovara na inteligentan i duhovit način”, kao i da ima “buntovnu stranu”. Upozorio je korisnike da ga izbjegavaju “ako mrze humor.” Musk je također rekao kao će bot moći pristupati podacima u stvarnom vremenu s platforme X koju je Musk kupio za vrtoglavih 44 milijarde dolara uz namjeru da platformu učini utočištem slobode govora. Ta tvrdnja mnoge iznenađuje, budući da su sve veći strahovi od porasta mržnje na platformi, kao i greške koje čine mnogi poznati chatbotovi.

Musk je ranije ovog mjeseca tužio OpenAI i suosnivača Sama Altmana, tvrdeći kako je tvrtka ignorirala svoju početnu misiju razvoja open-source chatbota “za dobrobit čovječanstva.” U tužbi milijarder tvrdi kako je OpenAI umjesto toga odlučio maksimalno povećati profit i ograničiti pristup tehnologiji. Iako su neke verzije ChatGPT-ja besplatne, druge zahtijevaju pretplatu.

Autor originalnog članka: Brian Bushard, Forbes

Link: Elon Musk’s Chatbot Grok To Go Open-Source – Here’s What To Know

(Prevela: Nataša Belančić)