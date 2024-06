Ford planira proizvoditi jeftine električne automobile – spremni su za borbu protiv Kineza

Gledajući što rade Kinezi, Ford je odlučio ići u smjeru proizvodnje pristupačnih električnih automobila. Jedan od preduvjeta za proizvodnju takvih vozila je smanjenje troškova. To se može postići orijentacijom na manje modele i jeftinije baterije.

Priča o Fordu započela je 1903. godine kad je započela proizvodnja Fordovog Modela A, koji je zahvaljujući proizvodnji na pokretnoj traci bio pouzdaniji i jeftiniji od tadašnjih konkurenata. Sličnu priču s pristupačnim električnim vozilma, sada bi volio vidjeti izvršni direktor Forda Jim Farley. Ono što nije jednostavno jest kako to raditi na profitabilan način.

Electrec.co koji je prenio ključne dijelove Farleyevog intervjua navodi kako on očekuje da će sljedeća generacija električnih automobila biti pristupačna većini Amerikanaca, a istovremeno profitabilna za kompanije koje ih proizvode. Ford se tu misli natjecati s najboljima, a on vjeruje kako su u ovom trenutku to Kinezi.

Kinezi su strateški krenuli u razvoj električnih automobila i to im se za sada isplatilo. Ford trenutno “tajno” radi na razvoju male električne platforme kako bi početkom ove godine podržao više pristupačnijih modela. Istovremeno je odgodio veći električni SUV s tri reda sjedala. Na razvoju nove platforme angažirali su mali “tvornički tim s nekima od najboljih inženjera za električna vozila na svijetu”. U tom timu puno je stručnjaka iz Tesle i Applea.

“Oni stvaraju potpuno drugačiji pristup, drugačiji proizvod po drugačijoj cijeni s puno manjom baterijom i drugačijom kemijom.” – rekao je Farley.

Bitan razlog zbog kojeg Ford mijenja planove su troškovi. Farley je spomenuo kako su NCM baterije s kobaltom, litijem i niklom vrlo teške i skupe. Na primjer, takva baterija za električni kamionet F-150 Lightning mogla bi koštati 30 do 40 tisuća dolara.

Izvršni direktor Forda dodaje kako je Ford prva kompanija koja će investirati u jeftine baterije koje će se proizvoditi u tvornici u Michiganu. Prvi će ih i ponuditi na američkom tržištu. Suradnjom s vodećim globalnim proizvođačem baterija CATL-om riješili su problem intelektualnih prava te ih planiraju sami proizvoditi.

Ipak, s obzirom da je potražnja za električnim vozilima sporija od očekivane, Ford će se istovremeno više okrenuti hibridima.