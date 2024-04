Tko je dobio poticaje za električne aute? Neslužbeno, najbolje su prošle Tesle

Nakon što je Fond za zaštitu okoliša u ponedjeljak, 22. travnja, privremeno zatvorio natječaj za sufinanciranje električnih vozila, može se čuti kako je veliki broj zainteresiranih uspio dobiti sredstva. Neslužbeno se može čuti kako to vrijedi za sve automobile Tesla – njih više od 500 prijavljenih na natječaj.

Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša privremeno je zatvoren nakon što su na njemu podijeljena sredstva za sufinanciranje kupnje električnih vozila.

Navedeni natječaj trebao se održati 2023. godine, te je njegovo održavanje bilo neizvjesno sve do trenutka kad je Forbes Hrvatska objavio intervju s predsjednikom udruge Strujni krug Hrvojem Prpićem. Fond se nakon toga pokrenuo i najavio natječaj na kojem su ponudili rekordnih 15 milijuna eura. Doduše, čini se da je fond natječaje za 2023. i 2024. godinu spojio u jedan.

On je otvoren jučer, i očekivano – nakon zaprimanja prijava u visini predviđenih sredstava – istog dana privremeno zatvoren. Po nekima je to bilo nakon sat i pol do dva, a po nekima četiri sata od otvaranja. Primljen je 2241 zahtjev, a u sljedećih osam dana građani imaju rok uplatiti obavezni minimalni predujam, a prodajno mjesto završiti proceduru. Po komentarima zainteresiranih, može se zaključiti kako je velika većina zainteresiranih uspjela dobiti sredstva koja su tražili.

Tesla navodno više od 500, MB Motors oko 120 automobila

Josip Vukušić, tajnik udruge Strujni krug koja okuplja zainteresirane za električna vozila, kaže kako su se u njihovoj Telegram grupi mogle čuti neslužbene informacije poput one da su sva Teslina i MG-eva vozila za koja su se tražili poticaji, njih i dobila. Neslužbeno, radilo se o više od 500 Teslinih i oko 120 MG Motorsovih automobila. Oko 95 posto ovih drugih odnosi na model MG 4.

MG Motors je do sada bila najprodavanija kineska marka u Hrvatskoj, a zahvaljujući subvencijama sada se povećao i broj njihovih električnih modela. Podaci Promocije plus otkrivaju kako su prošle godine na hrvatskom tržištu prodali 980 automobila, od čega 957 benzinaca.

Fond za zaštitu okoliša objavio je i popis najtraženijih marki. Osim već spomenute Tesle i MG Motorsa, to su još Renault, Hyundai, Opel, Dacia, i Citroën. Ponovno, prema neslužbenim informacijama, Renault i Dacia prijavili su zajedno oko 300 automobila.

Na Forbesov upit o detaljnijoj strukturi, glasnogovornica Fonda Lidija Tošić odgovorila je kako će je objaviti za osam dana kad brojevi budu konačni, s obzirom da je još uvijek moguće da se neki manji broj sudionika natječaja povuče. Najveći interes za poticaje bio je u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, Splitsko-dalmatinskoj, Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji.

Električni Renault Twingo; Foto: Renault

Predano 1629 zahtjeva za automobile i 612 za motore

Fond je primio zahtjeve za 1629 osobnih automobila, od čega je bilo 1517 električnih i 112 plug-in hibrida. Iznos bespovratnih sredstava za električna vozila je iznosio 9000 eura ili 40 posto vrijednosti automobila ako je automobil jeftiniji od 22.500 eura. Primljeno je i 612 zahtjeva za sufinanciranje motora i skutera za koje se dodjeljuje do 2500 eura bespovratnih sredstava ili 40 posto za modele jeftinije od 6250 eura.

Vukušić je za Forbes Hrvatska rekao kako je jedina šteta što je način dodjele sredstava i dalje najbrži prst. To znači da dobivanje sredstava ovisi o brzini kojom zastupnici kojima se kupci prijave podnesu zahtjev na dan otvaranja natječaja. Prema informacijama Strujnog kruga, u drugim europskim državama koje dijele poticaje, novac se dodjeljuje tijekom cijele godine prilikom kupnje automobila. Osim toga, procedura fonda traži uplatu punog iznosa prilikom kupnje auta, dok se poticaju dobivaju tek 40 dana kasnije, što kupcima koji nemaju višak sredstava otežava proces kupnje.