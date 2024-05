Kada 70 godina staro rusko vozilo BTR-50 napadne ukrajinske trupe, to je loša vijest za rusku vojsku

Vozila BTR-50 jedva su nešto bolja od golf-kolica u kojima se voze neki ruski vojnici.

Ovo slabašno zaštićeno vozilo iz 1950-ih možda nije najgore koje je ruska vojska poslala u direktne borbe protiv ukrajinske, ali gotovo sigurno je najstarije.

Iako je za ruske trupe ovo 70 godina staro vozilo nešto sigurnije od, recimo, novih kineskih golf-kolica, ipak je za Ruse loš znak činjenica da se sve više ovih vozila pojavljuje na istočnoj fronti.

“Bez mehaniziranih jedinica potpuno opremljenih borbenim vozilima poput tenkova, brz i odlučan proboj obrane bit će iznimno težak,” objašnjava ukrajinska analitička skupina Frontelligence Insight. “Ovo ograničenje vjerojatno će rezultirati sporijim i smanjenim napretkom i spriječiti opći napredak ruskih snaga.”

BTR-50 teži 10 tona, a riječ je o oklopnom traktoru s dva člana posade i dovoljno mjesta za do 20 putnika. Obično je opremljen i teškom strojnicom. Sovjetski Savez vozilo je osmislio početkom 1950-ih, a u službu je ušlo sredinom tog desetljeća. U narednih 12 godina bilo je glavno borbeno vozilo sovjetske vojske. Posade bi u njemu prevozile trupe u bitku, štitile ih tijekom iskrcavanja i pružale podršku strojnicom.

Međutim, ovo vozilo ima tanak oklop i slabo naoružanje čak i za standarde iz šezdesetih godina prošlog stoljeća. Kada se 1966. godine pojavilo teže i snažnije zaštićeno vozilo BMP-1, tisuće vozila BTR-50 prebačeno je jedinicama na drugoj liniji. Ona su prevozila artiljeriju, inženjere i protuzračno oružje sve dok ih i u tim zadacima nisu zamijenili traktori MT-LB.

Moderna ruska vojska nije imala mnogo koristi od njih do nekih 15 mjeseci nakon početka pune invazije na Ukrajinu. Tada su ruski mjesečni gubici modernih oklopnih vozila premašili njihovu mjesečnu proizvodnju relativno modernih zamjenskih vozila – bilo kroz proizvodnju potpuno novih ili izvlačenje iz skladišta komada iz 80-ih ili još novijih.

Kremlj je vozila BTR-50 počeo izvlačiti iz skladišta početkom prošle godine. Čini se kako su ruski zapovjednici u početku vozila koristili za podršku iz pozadine i držali ih podalje od same fronte. Ipak, krajem 2023. godine su se počela pojavljivati među ruskim jurišnim skupinama na istoku.

Šest mjeseci kasnije Rusi su u bitci izgubili najmanje četiri ova vozila; barem su toliko potvrdili analitičari u Oryxu. Jedno je pogođeno protutenkovskim projektilom Javelin u napadu zapadno od Novomihailivke krajem prošlog tjedna.

Na tom području liniju obrane drži ukrajinska 79. zračno-jurišna brigada, čiji vojnici su postali poznati po svojoj preciznosti (i entuzijazmu) u uništavanju ruskih vozila. Tamo nije sigurno poslati niti moderni tenk T-72 s debelim oklopom, a slanje slabašnog BTR-50 ravno je samoubojstvu.

Taj, na propast osuđeni napad, znak je šireg problema. Prema Ukrajini trenutno putuje pomoć iz SAD-a i EU-a vrijedna nekoliko desetaka milijardi dolara. Možda u nadi da će zauzeti nešto dodatnog teritorija prije nego paketi pomoći stignu, Rusi su prije dva tjedna pokrenuli novu ofenzivu na sjeveru Ukrajine.

U toj ofenzivi, čiji je cilj navodno bio drugi najveći ukrajinski grad Harkiv, okupirano je nekoliko malenih pograničnih sela, no Rusi su potom naletjeli na čvrsti zid ukrajinskih mehaniziranih brigada koje su na njih ispaljivale novu artiljeriju pristiglu iz SAD-a.

Održavanje ofenziva na sjeveru i istoku, uz statične borbe na jugu, pokazalo se za Kremlj velikim izazovom. Veliki napredak na sjeveru zahtijevao bi “veliki broj vozila,” kažu iz Frontelligence Insighta. Čak i ako svakog mjeseca mobiliziraju desetke tisuća novih trupa, Rusi ih ne mogu opremiti modernim vozilima.

Da je BTR-50 išta stariji, bio bi u muzeju, a tek je minimalno zaštićeniji od golf-kolica. Kada ukrajinski tim za protutenkovske projektile primijeti to vozilo, to nisu loše vijesti samo za njegovu posadu i vojnike koji se u njemu nalaze. To su loše vijesti za ruske ratne ciljeve općenito.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: When A 70-Year-Old Russian BTR.50 Attacks Ukrainian Troops, It’s Bad News For The Whole Russian War Effort

(Prevela: Nataša Belančić)