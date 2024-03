Ukrajinski dron upravo je raznio vozilo koje su Sovjeti razvili za slučaj nuklearne katastrofe

Krajem sedamdesetih godina prošlog stoljeća, sovjetske vlasti zatražile su od biroa Kirovski u Sankt Peterburgu da razvije izvidničko, zapovjedničko vozilo za slučaj nuklearnih napada.

I to ne bilo kakvo vozilo, već najzaštićenije i najudobnije zamislivo: tenk bez kupole s teškim oklopom, kamerama i vlastitim dovodom kisika.

Rezultat je bila Ladoga. Kirovski je proizveo samo šačicu tih vozila, možda četiri ili pet. Jedno od njih poslano je u zonu isključenja oko nuklearne elektrane Černobil nakon katastrofe 1986. godine. Drugo je završilo u muzeju, a ostala su – nestala.

Sve do ovog tjedna, kada je jedan ukrajinski dron spazio, a potom i udario, vozilo koje je navodno bila upravo Ladoga, a koje se kretalo prema ukrajinskim linijama u blizini šume Kremina na istoku Ukrajine.

Nije tajna da Kremlj ima velikih problema s nabavkom dovoljnog broja vozila, bilo kroz proizvodnju ili izvlačenje starijih modela iz skladišta, kako bi nadomjestili strašne gubitke koje trpe duž čitave linije fronte.

Jaz između novoproizvoedenih vozila – nekih 500-600 tenkova i oko tisuću borbenih vozila godišnje – i godišnjih gubitaka koji iznose u prosjeku oko 1.300 tenkova i 1.700 borbenih vozila pomaže objasniti zašto su se na fronti pojavila neka zaista neobična vozila. Najbolji primjer za to možda su golf-kolica kineske proizvodnje.

U usporedbi s neoklopljenim kolicima otvorenog krova, Ladoga je mnogo primjerenija za mehanizirano ratovanje. Ima oklop tenka T-80 i motor od 1.250 konjskih snaga, kao i vrlo prostran prostor za četveročlanu posadu s podstavljenim sjedalima.

Ladoga ima televizijsku kameru i kompletno je opremljen radioprijemnicima koji bi joj omogućavali da funkcionira kao zapovjedno vozilo u slučaju katastrofe. Ideja je bila da sovjetski lideri upravo iz ovog vozila mogu zapovjedati svojim nuklearnim snagama u slučaju rata.

Danas trebamo zamisliti scenarij u kojemu neki ruski pukovnik svojom jedinicom zapovijeda iz udobne unutrašnjosti Ladoge oko Kremine. Maleni broj ovih vozila bio je aktivan oko Černobila, ali nikada nijedno vozilo nije obavljalo svoju primarnu ulogu: onu namijenjenu za nuklearnu apokalipsu. Sigurno je da nitko u birou Kirovski nije mogao niti zamisliti da će stara Ladoga završiti na fronti u nenuklearnom ratu 2024. godine.

S druge strane, teško da su inženjeri u Sankt Peterburgu prije 50 godina mogli zamisliti i da bi Rusija mogla izgubiti 15.000 oklopnih vozila u samo dvije godine rata i to baš u sukobu s Ukrajinom; štoviše, nezavisnom Ukrajinom, koja se želi približiti NATO-u.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: The Ladoga Was The Soviet Union’s Plush Nuclear-War Command Vehicle. A Drone Just Blew One Up In Eastern Ukraine.

(Prevela: Nataša Belančić)