Kako ukrajinski dron od samo nekoliko kilograma može raznijeti ruski tenk od 46 tona?

U radionicama diljem Ukrajine svakog mjeseca se proizvodi preko 100.000 eksplozivnih FPV dronova za vojsku. To je ogroman broj, ali svaki od njih teži samo nekoliko kilograma i obično nosi jednu granatu od nekih pola kilograma.

Iako je stotinu tisuća dronova brojčano mnogo, to naoružanje nije teško. FPV dronovi iznimno su opasni za izložene pješake, ali oklopna vozila obično mogu pretrpjeti nekoliko napada ovih dronova i nastaviti se boriti.

Ipak, čini se kako se to mijenja. Ukrajinski vojnici našli su način da značajno povećaju eksplozivni potencijal svakog laganog drona. Za primjer uzmimo jedan ruski tenk T-80 koji se nedavno približio ukrajinskim linijama u Donjecku.

Promatrački dron 47. mehanizirane brigade ukrajinske vojske nadzirao je iz zraka dok je drugi FPV dron preletio pored tenka – koji teži 46 tona i ima dodatni oklop, kao i zaštitu od dronova – a potom se okrenuo.

FPV se velikom brzinom zaletio prema tenku. Inače bi udar ovakvog drona na tenk izazvao tek malenu štetu, no ovaj put je T-80 ekplodirao u ogromnoj vatrenoj kugli koja je odvojila kupolu od trupa vozila. Posada je poginula,

Je li se pilotu FPV-a jednostavno posrećilo ili se možda radi o nekoj novoj tehnologiji? Trenet Telenko, bivši nadzornik kvalitete za američku agenciju za ugovore za obranu, vjeruje kako je odgovor ovo drugo. “Počinjem se pitati jesu li ukrajinski proizvođači FPV dronova ukrali ideju od švedskih projektila RBS-56,” napisao je Telenko.

RBS-56 je protutenkovski projektil švedske tvrtke Bofors s bojevom glavom od 11 kilograma. Ta bojeva glava aktivira se senzorima na donjoj strani projektila i eksplodira prema dolje umjesto sprijeda. Takva metoda nišani tanki oklop na vrhu tenka.

Čini se kako je FPV dron koji je raznio T-80 probio oklop tenka odozgo i udario u zalihu streljiva u vozilu, što je izazvalo katastrofalnu sekundarnu eksploziju. “Nešto što je zapravo toliko jednostavno FPV čini mnogo smrtonosnijim,” naglašava Telenko.

On nije samo nagađao. Ukrajinci su od svojih saveznika dobili možda tisuće projektila NLAW (Next-Generaton Light Anti-Tank Weapon). Te projektile, kao i RBS-56, proizvodi Bofors, a i oni imaju bojevu glavu koja eksplodira prema dolje.

Po društvenim mrežama se proširio barem jedan video u kojem se vidi kako ukrajinske trupe uklanjaju projektil s oštećenog lansera NLAW, “navodno kako bi bojevu glavu iskoristili na FPV dronu,” kaže povjesničar za oružje Matthew Moss.

Ta kombinacija – FPV dron s bojevom glavom NLAW – “bila bi vrlo zanimljiva,” dodaje. Za vojnike u ruskim tenkovima, ona može značiti trenutnu pogibiju.

Jasno, ukrajinske trupe ne moraju kanibalizirati donirane NLAW projketile kako bi svojim dronovima dali ovakve bojeve glave. Ukrajinska industrija savršeno je sposobna od nule proizvoditi takvo streljivo.

Ako Ukrajinci za njihovu proizvodnju upotrijebe isti pristup kao i za proizvodnju dronova – izgradnja ogromnog broja u mnogo malih radionica – to znači da bi u njihovom arsenalu moglo biti više vrsta ovakvih bojevih glava.

Sve je jasnije da Ukrajinci imaju nekakvo streljivo koje eksplodira prema dolje za svoje dronove. Nema mnogo drugih načina da sićušni dronovi mogu ogromne tenkove pretvoriti u spaljene olupine.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: How Could A Ukrainian Drone Weighing Just A Few Pounds Blow Up A 46-Ton Russian Tank? The Warhead Is The Answer

(Prevela: Nataša Belančić)