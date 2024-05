Ukrajinske rakete razaraju nove korvete ruske crnomorske flote brže no što ih Rusija može proizvesti

Ukrajinci su u nedjelju raketama ATACMS napali Sevastopolj i navodno pogodili dva ruska broda.

Korveta Ciklon ruske mornarice u službu je ušla u srpnju 2023. godine u sklopu crnomorske flote, tri godine nakon što je porinuta u brodogradilištu Zaliv na okupiranom Krimu.

Deset mjeseci kasnije, točnije ove nedjelje, Ukrajinci su ju potopili u napadu na krimsku luku Sevastopolj, 240 kilometara od linije fronte. Satelitske snimke u ponedjeljak su potvrdile da je Tsiklon završio na morskom dnu.

Časnici ruske mornarice trebali bi biti poprilično zabrinuti zbog budućnosti crnomorske flote. Ukrajina uništava ratne brodove brže nego što ih Rusija može izgraditi ili zaštititi brodovima iz drugih regionalnih flota.

Crnomorska flota dobit će sedam ovakvih korveta. Ciklon je bila prva poslana u službu na fronti. Još jedna, imena Askold, oštećena je u studenom u ukrajinskom napadu na brodogradilište u Kerču na Krimu.

Od početka pune ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine, ukrajinske snage sustavno uništavaju crnomorsku flotu: dosad su potopili oko 15 plovila, dok je prije početka rata flota brojala oko tridesetak velikih ratnih brodova, a oštetili su ih još nekoliko.

Dokle god Turska nastavlja blokirati prolaz ratnih brodova kroz Bospor, jedini način da Rusi ojačaju sve manju crnomorsku flotu je prebacivanje manjih plovila do Crnog mora riječnim putevima, ili gradnja na brodogradilišta na samom moru.

Nisu bez razloga u travnju ukrajinski komandosi sabotirali rusku korvetu Serpukhov u Kalinjingradu na Baltiku. Ta korveta bila je jedna od rijetkih ruskih ratnih brodova dovoljno malenih da do Crnog mora dođe kanalima, Volgom, Donom i naposljetku Azovskim morem.

Uz oštećeni Asgold i uništeni Ciklon, još pet korveta se gradi na brodogradilištima na Krimu ili na rijeci Volgi koja se s Crnim morem spaja rijekom Don. Apsolutno treba očekivati da će i te korvete biti napadnute čim se uskoro pridruže floti.

Ukrajinci razvijaju – ili dobivaju od svojih saveznika – čitav niz artiljerije dugog dometa kojom mogu napadati brodove.

Imaju zračne dronove i autonomna plovila lokalne izrade, a uz to i krstareće rakete Neptun, dometa najmanje 200 kilometara, kao i Neptune duljeg dometa od preko 360 kilometara. One su također lokalne izrade.

Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska Ukrajini su dali i krstareće rakete Storm Shadow i SCALP-EG, dometa nekih 250 kilometara. SAD im je donirao nekoliko modela raketa ATACMS, dovoljno preciznih da udare u brodove u luci.

Nedjeljni napad u kojemu je potopljen Ciklon i navodno također raznesen minolovac ruske cronomrske flote navodno je izveden upravo tim američkim raketama, M48 ili M57. Ukrajinci su u dvije isporuke dobili preko 120 raketa, a njima napadaju ruske zračne baze, položaje za protuzračnu obranu, centre za obuku, a sada i pomorske baze.

Ruska protuzračna obrana ne može zaustaviti ATACMS-e. To je loš znak za časnike ruske mornarice koji se muče očuvati ono što je preostalo od crnomorske flote.

“AKO ATACMS-i uništavaju ruske ratne brodove u Sevastopolju, teško je zamisliti da će ta baza imati ikakve koristi za Ruse,” naglašava Phillips O’Brien, profesor strateških studija na sveučilištu St. Andrews u Škotskoj. Ruski zapovjednici možda neće imati drugog izbora nego sve preživjele brodove povući u luke na jugu Rusije koje su izvan dometa ukrajinskih raketa.

Ipak, te luke još uvijek su u dometu ukrajinskih zračnih dronova, što znači da su sve samo ne sigurne. Ipak, u usporedbi s raketama ATACMS, dronovi su laka meta za rusku protuzračnu obranu. Ono što je preostalo od crnomorske flote možda će nešto duže preživjeti u borbi protiv dronova nego protiv raketa ATACMS.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: Ukrainian Missiles Are Blowing Up The Black Sea Fleet’s New Missile Corvettes Faster Than Russia Can Build Them

(Prevela: Nataša Belančić)