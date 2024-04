Kina diskriminira europske proizvođače medicinskih proizvoda. EU priprema odgovor

Europska komisija pokreće prvu istragu u okviru Instrumenta EU-a za međunarodnu nabavu. Povod je diskriminiranje na tržištu javne nabave medicinskih proizvoda u Kini.

Europska komisija danas je po prvi put pokrenula istragu u okviru Instrumenta za međunarodnu nabavu. Riječ je o alatu osmišljenom kako bi Europske tvrtke koje se natječu izvan Unije imale pošten pristup tržištima javne nabave diljem svijeta.

Povod za istragu su mjere i prakse na tržištu javne nabave medicinskih proizvoda u Kini kojima se europska poduzeća i proizvodi nepravedno diskriminiraju. Dokazi koje je prikupila Komisija upućuju na to da je tržište javne nabave medicinskih proizvoda u Kini sve zatvorenije za europska i strana poduzeća, kao i za proizvode proizvedene u Europskoj uniji. To je posljedica mjera koje je uvela Kina kojima se razlikuju lokalna i strana poduzeća te lokalno proizvedeni i uvezeni medicinski proizvodi. Budući da je kineska tijela nisu adekvatno reagirala na prethodno izražavanje zabrinutosti, Komisija je odlučila riješiti to pitanje Uredbom o Instrumentu za međunarodnu nabavu.

Prvo dijalog, onda mjere

Prvi cilj istrage je poticanje dijaloga među nadležnim tijelima o uklanjanju diskriminacije u javnoj nabavi u korist svih strana. Ako se dijalogom ne postigne pravedan sporazum, Komisija će razmotriti uvođenje mjera koje su im na raspolaganju putem navedenog instrumenta.

Izvršni potpredsjednik Komisije i povjerenik za trgovinu Valdis Dombrovskis izjavio je:

“Instrument za međunarodnu nabavu snažan je novi mehanizam za potporu europskim poduzećima na tržištima koja su manje otvorena od naših. Cilj mu je i promicanje otvorenih tržišta javne nabave na globalnoj razini. Otvorenost je ključna za uspjeh poduzeća, potrošače i poticanje inovacija diljem svijeta. Ovaj postupak pokrećemo kako bismo ostvarili jednake uvjete na tržištima javne nabave za proizvođače medicinskih proizvoda s obje strane. Nažalost, naši opetovani razgovori s Kinom o toj temi bili su bezuspješni. Vjerujemo da će ova istraga potaknuti dijalog i pomoći nam da pronađemo obostrano prihvatljiva rješenja.”