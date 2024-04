Masovna otpuštanja u Tesli: Više od šesti tisuća otkaza zbog problema u poslovanju

Više od 2.600 zaposlenika Tesle u Austinu u Teksasu i 3.300 diljem Kalifornije bit će otpušteno u sklopu rezova 10 posto globalne radne snage u tvrtci, pokazuju obavijesti podnesene teksaškoj Komisiji za radnu snagu i kalifornijskom Odjelu za razvoj zaposlenosti, a koje je dobio Forbes.

Tesla će otpustiti 2.688 radnika u svojoj tvornici u Austinu tijekom dva tjedna s početkom 14. lipnja, pokazuje obavijest (WARN – Worker Adjustment And Retraining Notification) poslana 22. travnja. Proizvođač električnih automobila otpustiti će i 3.332 zaposlenika u nekoliko gradova u Kaliforniji (Burbank, Freemont, Lathrop i Palo Alto) u istom vremenskom periodu, pokazuju obavijesti. Nitko od pogođenih radnika nije u sindikatu, stoji u obavijestima.

Takozvani WARN zakon zahtijeva da kompanije “pod određenim okolnostima” pošalju obavijesti o masovnim otpuštanjima ili zatvarnjima tvornica 60 dana unaprijed, kažu iz teksaške Komisije za radnu snagu. Ove obavijesti poslane su manje od tjedan dana nakon što je iz Tesle najavljeno rezanje 10 posto globalne radne snage, koje će zahvatiti više od 10.000 zaposlenika.

U Teslinoj tvornici u Austinu zaposleno je više od 22.000 radnika pokazuje izvješće od 15. travnja. Očekuje se da će tvrtka uskoro objaviti izvješća o zaradi u prvom kvartalu ove godine.

U petak je tvrtka također naredila povlačenje gotovo 3.900 svojih vozila Cybertruck zbog greške na papučici za gas koja bi mogla izazvati nenamjerno ubrzavanje vozila. Pri visokom pritisku papučice bi se mogle odvojiti i tako izazvati ubrzavanje.

Objava o masovnim otpuštanjima dolazi u periodu velikih izazova za kompaniju, uključujući pad vrijednosti dionica i slabije poslovanje: Tesla nije uspjela ispuniti ciljeve za isporuku u prvom kvartalu po prvi put od 2020. godine. Posljednji put je do masovnog otpuštanja u tvrtci došlo u lipnju 2022., kada je otpušteno 3,5 posto gobalne radne snage, prenio je CNBC. Godine 2019. otpušteno je više od 3.000 radnika, a tvrtka je i godinu ranije srezala 9 posto ukupne radne snage. Bloomberg je u veljači izvijestio kako su menadžeri u tvrtci morali navesti koja radna mjesta su ključna, nakon čega je uslijedila obavijest o posljednjim otpuštanjima.

Autor originalnog članka: Cailey Gleeson, Forbes

Link: Tesla Mass Layoffs Will Include Over 6.000 In Texas And California

(Prevela: Nataša Belančić)