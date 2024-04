Teslin Cybertruck prodan je na aukciji za dvostruko veću cijenu od originalne

Teslin električni pickup Cybertruck prodan je u utorak na aukciji Sotheby’s Motorsport za cijenu više no dvostruko veću od originalnih 99 tisuća dolara, što je bio prvi test preprodajne vrijednosti rijetkog modela za kojeg isporuka kupcima, kako se očekuje, neće krenuti do najranije 2025. godine.

Najviša ponuda na jednotjednoj aukciji iznosila je 262.500 dolara, a za Cybertruck nije određena minimalna cijena.

Organizatori aukcije u Sotheby’su očekivali su da će se vozilo prodati za cijenu daleko veću od predložene maloprodajne cijene: 99 tisuća dolara, no ovo je bio prvi put da je model CyberBeast – najskuplji, s dometom od preko 500 kilometara i 846 konskih snaga – prodan na sekundarnom tržištu.

CyberBeast brzinu od 96 kilometara na sat postiže 1,5 sekundi brže od model srednje klase, ima 245 više konjskih snaga i maksimalnu brzinu od 209 kilometara na sat.

Za novo vozilo stiglo je ukupno 108 ponuda.

Iz Tesle su 2019. godine najavili da će krenuti u proizvodnju pickupa Cybertruck. Osnivač Elon Musk nazvao ga je “najboljim primjerom tehnologije apokalipse,” a prototip je predstavljen iste godine. Zainteresirani kupci mogli su rezervirati svoje vozilo uz polog od 100 dolara. Do kraja mjeseca je vozilo rezerviralo čak pola milijuna ljudi, rekao je Musk. Do studenog se broj rezervacija popeo na dva milijuna, a tek tada su prva vozila isporučena šačici kupaca, a napokon su objavljeni i novi podaci o cijenama i specifikacijama. Isporuke osnovne verzije Cybertrucka (s cijenom od 60.990 dolara) očekuju se 2025. godine, a dvije konfiguracije s višim performansama (i cijenama od 79.990 i 96.390 dolara) očekuju se ove godine.

Budući da na cesti ima vrlo malo ovih vozila, očekivalo se da će na sekundarnom tržištu biti iznimno popularni zbog nekoliko faktora: “niske ponude i visokog interesa kao i ekscentričnog imidža osnivača Tesle Elona Muska,” izvijestio je Bloomberg. CyberBeast prodan u ponedjeljak bio je prvi od modela viših performansi koji je dospio na aukciju, kažu iz Sotheby’sa. Trenutno traje aukcija za Cybertruck u SBX Carsu, a cijena je zasad dosegla 96.000 dolara. Prije dva tjedna, prvi Cybertruck bilo kojeg modela koji je bio ponuđen na aukciji nije uspio dosegnuti minimalnu cijenu.

“Mnogo je skuplji nego što sam mislio,” rekao je za Bloomberg Gene Munster iz Deepwater Asset Managementa. “Moraju pojačati proizvodnju kako bi spustili cijenu… činjenica je da Cybertruck zapravo još nije izišao.”

Cybertruck nazivaju neobičnim vozilom, a stručnjaci nisu sigurni da uopće postoji tržište za ovo futurističko vozilo. Musk je investitorima u Teslu u listopadu rekao kako je tvrtka “sama sebi iskopala grob s Cybertruckom” jer zbog problema s predstaljanjem na tržištu i dosizanja obujma produkcije ne može biti “prosperitetan.” Ed Kim iz AutoPacifica za Forbes kaže kako ne postoji široka potražnja kupaca za automobil otporan na metke”, a analitičar Jeffriesa Philipee Houchois dodaje kako se očekuje da će model “biti uteg na dobit i novac kompanije.”

Nitko ne zna koliko komada Cybertrucka je zapravo prodano. Tesla nije uvrstio te podatke u posljednjem kvartalnom izvješću o isporukama, a nisu otkrili ni očekivanja o broju prodanih vozila u usporedbi s brojem rezervacija.

Autor originalnog članka: Mary Whitfill Roeloffs, Forbes

Link: Tesla CyberBeast Sells For Twice Its Sticker Price At Auction – In First Test Of Hyped Truck’s Resale Value

(Prevela: Nataša Belančić)