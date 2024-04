Elon Musk najavio predstavljanje svog robotaksija

Dva mjeseca nakon Rimca, i Elon Musk planira predstaviti svoj robotaksi. Baš kao i Rimac, Musk nije ispoštovao rokove koje je ranije najavljivao.

Izvršni direktor Tesle, američki milijarder Elon Musk objavio je u petak na svojoj društvenoj mreži X kako će Tesla ovog ljeta otkriti svoj dugo očekivani robotaksi.

Američki Forbes navodi kako je to odmah pozitivno djelovalo na vrijednost dionica Tesle koja je porasla za 4,8 posto u dva sata nakon pada od 3,6 posto dan ranije.

Jedina informacija koju je Musk otkrio je datum – 8. kolovoza 2024. godine. To će biti dva mjeseca kasnije od Rimčevog događaja, za koji se vjeruje kako bi trebao biti prezentacija prve verzije njegovog robotaksija.

Muskova najava došla je samo nekoliko sati nakon što je optužio Reuters za “laganje” u članku u kojem se navodi da Tesla zaustavlja razvoj svog jeftinijeg električnog vozila i premješta resurse za rad na robotaxi-ju. Doduše, nije dao dodatne pojedinosti.

Rimca se u Hrvatskoj kritiziralo zbog kašnjenja s realizacijom projekta i činjenice da je upitno hoće li njegov robotaksi imati petu razinu autonomije, no čini se da isti – ako ne i veći – problem ima Musk. On je godinama govorio da će Tesla imati robotaksije, pri čemu je nekoliko puta lažno nagovijestio njihov dolazak.

Američki Forbes citira druge medije i navodi kako je Musk od 2016. davao krive rokove o samovozećim automobilima, Tada je rekao da će se Tesla sama voziti s jednog na drugi kraj SAD-a do kraja 2017. godine. Zatim je 2019. rekao da će do sredine 2020. godine Teslin autonomni sustav biti toliko dobar da vozači neće morati obraćati pozornost na cestu. Godinu nakon te izjave, rekao je da je tvrtka “vrlo blizu” postizanja tehnologije pete razine autonomne vožnje. Još prošle godine, Musk je rekao da je Tesla “vrlo blizu postizanja potpune samostalne vožnje bez ljudskog nadzora” i da će tvrtka realizirati potpuno autonomna vozila u nekom trenutku “kasnije ove godine” – što se do kraja prošle godine, a ni do danas nije dogodilo.