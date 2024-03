Prvi korak za projekt robotaksi – započelo mapiranje zagrebačkih ulica

Project 3 Mobility koji razvija robotaksije započeo je s mapiranjem zagrebačkih ulica. Riječ je o fazi u kojoj angažirani vozači prolaze gradom kako bi prikupili određene podatke potrebne za kasniju autonomnu vožnju. Kroz nekoliko mjeseci mogu se očekivati testna vozila s vozačima koja će testirati autonomnu vožnju, no još uvijek nije jasno hoće li cilj pete razine autonomne vožnje biti dosegnut do 2026. godine.

Hrvatska tvrtka Project 3 Mobility koja razvija robotaksije, započela je s prikupljanjem prometnih podataka u Zagrebu. To radi običnim automobilima s vozačem koji su opremljeni tehnologijom za mapiranje prometnica.

Ti automobili vozit će se po Zagrebu i prikupljati podatke kao što su širina prometnih traka, kolnika, prometnih znakova i drugih oznaka potrebnih za validaciju sustava autonomne vožnje i kalibraciju senzora na prometno okruženje u Zagrebu.

Osim ovih vozila, Project 3 Mobility će budućim mjesecima koristiti i druga vozila za potrebe različitih faza testiranja buduće usluge. Ni druga vozila neće izgledati kao njihov budući robotaksi. Prvi korak samo je stvar jednostavne procedure. Hrvatske ulice mapirale su se na razne načine više puta. Jedno od njih provodio je i Google za potrebe snimanje prometnica za Google Street View. Zahtjevna testiranja očekuju se u kasnijim fazama, kad automobili u društvu testnih vozača budu testirali opcije autonomne vožnje.

Rimac 2022. godine: To će biti automobil koji nikada neće imati vozača

Rimčev robotaksi je najavljen kao vrlo ambiciozno vozilo pete razine autonomije, odnosno vozilo koje u svakom trenutku upravlja potpuno samostalno. Prema trenutnim najavama on bi trebao biti završen do 2026. godine, no nije jasno hoće li to biti ostvarivo na način na koji je to do sada najavljivano. Nitko u svijetu, pa tako ni Project 3 Mobility ili tvrtka MobileEye čija rješenja za autonomnu vožnju koriste još nije uspio razviti sustav koji može upravljati vozilom u svim situacijama. Po mišljenju nekih stručnjaka poput francuskog direktora za znanost Renault grupe Luca Julije peti level autonomije nikad neće postojati.

Kad je Mate Rimac 2022. godine predstavio projekt u društvu premijera Andreja Plenkovića i predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen, najavio projekt, rekao je kako iz nule razvijaju auto koji nikada neće imati vozača. Tada je dodao kako idu “all-in” te nema povratka ako ne uspiju napraviti automobil bez volana.

Mapiranje kreće od Novog Zagreba

Faze testiranja pojasnio je i glavni izvršni direktor Project 3 Mobilityja Marko Pejković: „U P3 smo potpuno fokusirani na pokretanje usluge urbane mobilnosti koju razvijamo i to u Zagrebu kao prvom gradu. Kako bismo to ostvarili, u iduće dvije godine provest ćemo različita testiranja tehnologije i naše buduće usluge na zagrebačkim cestama, uvijek na vrlo siguran i kontroliran način. To je kompleksan i zahtjevan proces koji se sastoji od više faza. Prikupljanje podataka i mapiranje ulica je samo jedna od njih. Sve te aktivnosti su uobičajene i potrebne kako bi naša usluga urbane mobilnosti bila sigurna za buduće korisnike i sve građane. U ovoj fazi testiranja vozila neće prometovati autonomno niti je to njihov cilj. Vozila su namijenjena isključivo za prikupljanje podataka o prometnom okruženju i infrastrukturi, uz poštivanje najviših standarda zaštite privatnosti sudionika u prometu“.

U fazi prikupljanja podataka vozilima će upravljati kvalificirani testni vozači koje je angažirao Project 3 Mobility.

„Naš je zadatak vrlo jasan. Upravljamo vozilom za prikupljanje podataka kao i svakim drugim vozilom na našim cestama. Sustav se koristi isključivo za potrebe sakupljanja podataka“, kaže Dario Šamec, jedan od kvalificiranih testnih vozača i inženjera za prikupljanje podataka.

Vozila će prometovati zagrebačkim ulicama po unaprijed definiranim zonama. Prve aktivnosti započet će na području Novog Zagreba. Nakon što vozila prijeđu prvu definiranu zonu, prelaze na iduću, sve dok se ne obrade prometnice u svim definiranim zonama. Odabrano područje pokriva cijeli Zagreb – od Podsljemena do Novog Zagreba, od Podsuseda – Vrapča do Dubrave.