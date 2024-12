Trebalo im je gotovo dvije godine, ali u Ukrajinu napokon stiže veliki broj njemačkih tenkova Leopard 1

Između rujna i prosinca ove godine isporučen je gotovo jednak broj tenkova kao i u razdoblju od prošlog ljeta do ovog rujna.

Njemačkoj industriji trebalo je nevjerojatnih 19 mjeseci da obnovi i isporuči prvih 58 od ukupno 155 tenkova Leopard 1A5 koje je obećala Ukrajini u konzorciju s Nizozemskom i Belgijom. Čini se kako su te tri zemlje napokon riješile problem nestašice dijelova i započele bržu isporuku.

Od početka rujna, kada je stiglo tih prvih 58 tenkova, isporučeno ih je još 48.

Ritam isporuke vrlo je važan. Ovi tenkovi vjerojatno će postati najbrojniji tenkovi zapadne proizvodnje u Ukrajini, premašujući brojku od 104 (također njemačka) tenka Leopard 2S, 80 američkih M-1 i tek 14 britanskih Challenger 2S.

Nadalje, ukrajinski zapovjedni stožer već je Challengere, M-1 i Leoparde 2S dodijelio brigadama. Leopard 1S jedini je zapadni tenk koji će moći opremiti desetak novih brigada koje su Ukrajinci osnovali u posljednjih nekoliko mjeseci. Jedna ukrajinska mehanizirana brigada obično ima jedan tenkovski odred s 31 tenkom.

Berlin je isporuku od 15 novih tenkova najavio u ponedjeljak. Zajedno s tenkovima, Nijemci su Ukrajini poslali oklopne traktore, artiljeriju, opremu za protuzračnu obranu i značajne količine streljiva.

Njemačka je dosad Ukrajini poslala vojnu pomoć u vrijednosti od gotovo sedam milijardi dolara.

Ukrainian 5th Tank Brigade is conducting training with Leopard 1A5 tanks in northern Ukraine. #UkrainianArmy pic.twitter.com/cytwEeB4LP