Olupina Titanica opet na meti avanturista: Američki milijarder planira zaron novom podmornicom

Prošlogodišnja nesreća podmornice koja je obavljala zaron prema olupini Titanica nije obeshrabrila Larryja Connora. Taj milijarder sklon avanturama planira ponoviti zaron u sigurnijoj podmornici.

Američki milijarder Larry Connor koji se obogatio na luksuznim nekretninama planira putovanje do olupine Titanica. Unatoč nesreći koja je prošle godine zadesila podmornicu Titan, Connor planira zaron sa Patrickom Laheyem, suosnivačem Triton Submarinesa.

Kako izvještava Forbes, Connor je poznat kao avanturist koji je već putovao do najdublje točke na Zemlji i do Međunarodne svemirske stanice.

Sigurnosne mjere bile su prilično zanemarivane u slučaju podmornice Titan koja je implodirala prilikom pokušaja zarona do Titanica u lipnju prošle godine. Tada su poginuli direktor tvrtke OceanGate Stockton Rush i putnici britansko-pakistanski milijarder Shahzada Dawood, njegov sin Suleman, britanski biznismen Hamish Harding i bivši francuski vojni ronilac Paul-Henry Nargeolet.

No, podmornica Titan bila je certificirana samo za zarone do 1300 metara što je znatno manje od 3800 metara dubine na kojih se nalazi Titanic. Podmornica Triton 400/2 Abyssal Explorer bit će certificirana za zaron do 4000 metara dubine.

Larry Connor; Foto: Daniel Brown za Forbes

Ubrzo nakon nesreće, Connor je kontaktirao Laheya jer je htio pokazati kako bi ljudima pokazao da zaron nije opasan ako se poštuju sigurnosni standardi. Njegova podrška mogla bi pomoći industriji podmornica za ovakvu vrstu zarona koja je poprilično pogođena prošlogodišnjom nesrećom.

Titanic izaziva pozornost i 102 godine nakon što je potonuo, za što je dijelom zaslužan i istoimeni film iz 1997. godine koji ga je dodatno popularizirao. Forbes Hrvatska prije nekoliko mjeseci objavio je i priču o Titanicu II – replici broda koju gradi australski milijarder Clive Palmer. Novi Titanic će povezivati Southampton i New York, baš kao što je na jedinom putovanju radio i njegov prethodnik.