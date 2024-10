Otkriveno golemo nalazište litija u Arkansasu. Što to znači za industriju električnih vozila?

Nedavno je u američkoj saveznoj državi Arkansas otkriveno veliko nalazište litija – primarne komponente u baterijama za električna vozila. Ova količina litija mogla bi biti dostatna da daleko premaši procijenjenu svjetsku potražnju 2030. godine.

Na jugu Arkansasa možda se krije između 5,1 i 19 milijuna tona litija, otkrili su istraživači Američkog geološkog odjela i Ureda za energiju i okoliš savezne države Arkansas.

Ovo nalazište predstavlja između 35 do čak 136 posto trenutačnih procjena količine litija u SAD-u.

“Procjenjujemo kako se u toj regiji nalazi dovoljno, čak i više, litija da zamijeni sav američki uvoz,” izjavila je u priopćenju Katherine Knierim, hidrologinja i glavna istraživačica u studiji.

Eksponencijalni rast potražnje

Očekuje se kako će potražnja za litijem do 2025. godine doseći 1,5 milijuna tona, a do 2030. premašiti tri milijune tona, i to zahvaljujući sve većoj potražnji električnih vozila. Upravo električna vozila čine 87 posto potrošnje litija, pokazalo je izvješće Američkog geološkog odjela iz ove godine.

U svijetu je prošle godine registrirano gotovo 14 milijuna novih električnih vozila, a prodaja je od 2022. godine porasla za 35 posto, pokazuju podaci Međunarodne agencije za energiju.

Proizvodnja litij-ionskih baterijskih ćelija u sjevernoj će Americi premašiti 1.200 gigavatsati do 2030. godine, kažu iz američkog ministarstva energetike. To je dovoljno za opskrbu najmanje 12 do 15 milijuna novih električnih vozila godišnje.

Gdje se proizvodi litij?

Tri najveća proizvođača litija, prema podacima Svjetskog gospodarskog foruma, su Australija, Čile i Kina – lider u prodaji električnih vozila. Australija proizvodi više od 50 posto svjetskog litija, a ova sirovina najviše se prerađuje u Kini. Nakon otkrića u Arkansasu pojavio se “potencijal za povećanu američku proizvodnju koja će zamijeniti uvoz”, rekao je direktor geološkog ureda David Applegate. Trenutačno SAD još uvijek ovisi o uvozu iz Čilea i Argentine. Iako ima velike zalihe litija, proizvodi samo 2 posto svjetske opskrbe, dok se prijedlozi za rudarenje često suočavaju s prosvjedima klimatskih aktivista.

Administracija predsjednika Joea Bidena pozvala je na investicije u domaću obradu litija. U sklopu zakona o smanjenju inflacije iz 2022. godine, energetske kompanije poreznim se olakšicama potiče da u SAD-u iskapaju i obrađuju materijale koji se koriste u baterijama za električne automobile.

Autor originalnog članka: Lindsey Choo, Forbes

Link: What To Know About The Massive Lithium Discovery In Arkansas – And What It Means For EVs

(Prevela: Nataša Belančić)