Američki proizvođač električnih auta pred kolapsom: Počinje treća istraga o sigurnosti SUV-ova Ocean

Američka Nacionalna uprava za sigurnost prometa na autocestama (NHTSA) ponovno je otvorila istragu u Fiskerov SUV Ocean iz 2023. godine. To je treća istraga u probleme sa sigurnošću ovog modela, a proizvođač električnih automobila gleda u vrlo nesigurnu budućnost nakon gašenja proizvodnje u ožujku.

Prva istraga u Fisker Ocean pokrenuta je u siječnju, nakon što je NHTSA zaprimila čak devet izvješća o problemima s kočenjem bez upozorenja vozačima, što je dovelo do “naglog povećanja zaustavnog puta” i najmanje jedne nesreće.

Oko mjesec dana kasnije, agencija je otvorila drugu istragu nakon što je četvero vozača prijavilo da se automobil ne može prebaciti u parkiranje ili ispravnu brzinu, što je izazvalo “nehotično kretanje vozila” i najmanje jednu ozljedu.

Nova istraga otvorena je nakon što je NHTSA primila 14 izvješća o “otkazivanju ručke” što je sprječavalo vozače ili suputnike da otvaraju vrata automobila. Neke pritužbe navode kako su otkazale i unutarnje i vanjske ručke, što je putnike prisiljavalo da izlaze iz automobila kroz druga vrata.

Fisker nije odgovorio na Forbesove upite za komentar, no ranije je iz tvrtke rečeno kako “u potpunosti surađuju” s istražiteljima nakon otvaranja prve istrage u siječnju, a izdali su i ažuriranje softvera za sustav kočenja.

Pripreme za bankrot

Ove istrage traju dok se Fisker priprema na mogući bankrot zbog slabe prodaje, izvijestio je u ožujku Wall Street Journal. Fisker je 2023. godine proizveo ukupno 10.193 Ocean SUV-ova, a kupcima isporučio njih 4.929, pokazuju podaci za četvrti kvartal. Kompanija je navodno zaposlila savjetnike za restrukturiranje i u ožujku započela pregovore s “velikim proizvođačem automobila” za potencijalnu investiciju. Nekoliko dana kasnije, ovaj proizvođač električnih automobila najavio je kako će na šest tjedana zaustaviti proizvodnju kako bi poboljšali svoj inventar.

Forbes procjenjuje kako bogatstvo Henrika Fiskera i njegove supruge Geete Gupte-Fisker, iznosi oko 1,6 milijardi dolara. Bračni par je kompaniju za električne automobile osnovao 2016. godine, a na burzu je tvrtka izišla 2020. I Fisker i Gupta-Fisker vlasnici su po nekih 20 posto kompanije.

Prošlog tjedna Fisker je objavio kako će sniziti cijene modela Fisker Ocean. Vrhunski model Ocean Extreme prošle se godine prodavao za 68.999 dolara, ali cijena mu je snižena za 39 psoto na 37.499 dolara. Cijena Ocean Sporta također je snižena, za oko 36 posto, i stajat će samo 24.999 dolara. Potezom se željelo Ocean učiniti “pristupačnim i privlačnim izborom električnog vozila” koje bi bilo “dostupno kupcima na najširem mogućem tržištu,” rečeno je iz kompanije u priopćenju.

Autor originalnog članka: Zachary Folk, Forbes

Link: Fisker Faces Third Safety Probe Into Ocean SUVs – Here’s What Regulators Are Investigating

(Prevela: Nataša Belančić)