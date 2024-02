Toyotin crni niz se nastavlja: Povučeno preko 680 tisuća vozila u samo tjedan dana

Toyota povlači oko 381.000 kamioneta Tacoma zbog slabo pričvršćenog dijela na stražnjoj osovini koji se može odvojiti i tako povećati rizik od nesreće, najavili su iz tvrtke u utorak.

Povlačenje se odnosi na kamionete Toyota Tacoma u SAD-u iz 2022. i 2023. godine, rečeno je iz japanske kompanije u priopćenju.

Zbog ostataka od varenja na krajevima stražnje osovine, matice bi s vremenom mogle oslabjeti i otpasti, zbog čega bi se jedan dio mogao odvojiti od osovine, kažu iz Toyote i dodaju da bi, ako se to dogodi, moglo doći do problema sa stabilnošću vozila i kočnicama.

Zastupništva Toyote pregledat će stražnju osovinu i ponovno pričvrstiti olabavljene matice bez troška za vlasnika, a i bilo koje druge oštećene komponente bit će zamijenjene ili popravljene besplatno.

Kupci Toyote o problemima će biti obaviješteni emailom do kraja travnja.

U prošlom tjednu, Toyota je najavila još tri povlačenja. Povukli su gotovo 280.000 modela Toyote Tundra, Sequoia i Lexus LX 600 zbog greške s prijenosom. Istog dana povukli su preko 4.000 modela Camry i Camry Hybrid iz 2023. i 2024. godine, zbog loše zavarenog dijela na sjedalu. Povukli su i preko 18.600 automobila zbog neispravne kamere za vožnju unatrag koja nije prikazivala slike, povećavajući rizik od nesreće. To povlačenje odnosilo se na neke modele Mirai i Lexus iz 2023. godine.

Toyota je prošle godine povukla 4,2 milijuna vozila, pokazuju podaci američkog Ureda za sigurnost prometa na autocestama (NHTSA). Oko milijun je povučeno samo u prosincu, i to zbog neispravnog senzora za zračne jastuke.

Autor originalnog članka: Ty Roush, Forbes

Link: Toyota Announces New Recall: Over 683.000 Vehicles Affected In A Week

(Prevela: Nataša Belančić)

Please enable JavaScript