Radnici Amazona diljem SAD-a krenuli u štrajk

Sindikalno organizirani radnici u više skladišta Amazona diljem SAD-a krenuli su u štrajk nakon propalih pregovora o ugovorima. To će vrlo vjerojatno utjecati na poslovanje ovog giganta e-trgovine tijekom božićne sezone kupovanja.

U izjavi objavljenoj u srijedu uvečer po lokalnom vremenu, sindikat Teamsters izjavio je kako će štrajk započeti sljedećeg jutra, kao i da će mu se pridružiti sindikalno organizirani radnici iz sedam Amazonovih skladišta.

Štrajk pogađa skladišta u New Yorku, Atlanti, San Franciscu, Skokieju (Illinois) i tri druga postrojenja na jugu Kalifornije.

Iz sindikata kažu kako je Amazon dobio “jasan rok” za pregovore i razgovor o “boljim radnim uvjetima i plaćama” za radnike u sindikatu, no kako ih je tvrtka “ignorirala.”

Također kažu kako njihov sindikat predstavlja oko 10.000 radnika Amazona, što je oko 1 posto od milijun ljudi koliko kompanija zapošljava u SAD-u na puno ili na pola radnog vremena.

Međusobne optužbe

Iz kompanije za Forbes kažu kako su u posljednjih šest godina povećali početnu minimalnu plaću za svoje radnike u skladištu i prijevozu za 20 posto, i kako temeljna plaća u prosjeku sada iznosi 22 dolara po satu.

Također kažu kako ne očekuju da će štrajk značajno poremetiti poslovanje.

“Ako isporuka vašeg paketa tijekom blagdana bude kasnila, za to možete okriviti neutaživu pohlepu Amazona. Pohlepni direktori imali su svaku priliku pokazati pristojnost i poštovanje prema ljudima koji omogućavaju ostvarivati vulgarni profit. Umjesto toga su natjerali radnike do krajnjih granica i sada za to plaćaju cijenu. Za ovaj štrajk odgovorni su oni,” rekao je predsjednik sindikata Teamsters Sean M. O’Brien.

Glasnogovornica Amazona Kelly Nantel kritizirala je sindikat u izjavi za Forbes i optužila ih za prijetnje, zastrašivanje i pokušaje prisiljavanja drugih zaposlenika Amazona da se pridruže štrajku. U izjavi također stoji: “Već više od godinu dana sindikat Teamsters namjerno zavarava javnost. Tvrde kako predstavljaju ’tisuće Amazonovih zaposlenika i vozača’. To nije točno, i ovo je još jedan pokušaj guranja lažnih narativa.”

Autor originalnog članka: Siladitya Ray, Forbes

Link: Amazon Workers Strike Across U.S. Warehouses Amid Holiday Shopping Dash

(Prevela: Nataša Belančić)

