Sve je više sumnji oko prisilnog i dječjeg rada u opskrbnom lancu Tesle, a Elon Musk se smješka

Izvršni direktor Tesle rekao je kako će se pozabaviti izazovima s kojima se tvrtka suočava kada je riječ o dječjoj radnoj snazi u opskrbnom lancu, no njegovo tehnološki napredno rješenje nije ni približno dostatno

Kada su prošle godine odbor i investitori Tesle glasali protiv prijedloga da se zaposli vanjski nadzornik koji bi pazio da Teslini opskrbljivači kobaltom ne koriste dječju radnu snagu ili prisilni rad u rudnicima u Kongu, Elon Musk je obećao da će ipak učiniti upravo to, ali i otići korak dalje.

“Čuo sam da je netko pitao o rudnicima kobalta. Znate što? Provest ćemo neovisnu reviziju,” rekao je najbogatiji čovjek svijeta zadivljenim dioničarima na godišnjem sastaku Tesle u svibnju 2023. “Zapravo, ovako: postavit ćemo web kamere na rudnik. Ako itko vidi neko dijete, recite nam,” dodao je smijuljeći se.

Ipak, Forbes saznaje kako se – ni nakon godinu dana – Muskova obećanja nisu materijalizirala. Umjesto obećane kamere s prijenosom u stvarnom vremenu, Kamoto Copper (glavni izvor kobalta za Teslu) na mjesečnoj bazi objavljuje jednu jedinu fotografiju ogromnog kompleksa rudnika na jugu Konga. Fotografiju snima satelit daleko iznad Zemlje. Na fotografijama se ne vide djeca, ali to je zato jer rezolucija nije ni izbliza dovoljno dobra da prikaže išta manje od postrojenja za preradu i uništenog okoliša industrijaliziranog rudnika.

Jesu li dovoljne četiri revizije godišnje?

Tesla također tvrdi kako su naručili nekoliko neovisnih analiza radnih uvjeta u Kamotu, čiji je vlasnik globalni rudarski gigant Glencore, stoji u posljednjem izvješću tvrtke o utjecaju na okoliš. “Naši direktni dobavljači prolaze revizije trećih strana kako bi bili sigurni da u tim rudnicima nema dječje radne snage i kako u naš opskrbni lanac ne ulaze nikakvi materijali iz neodobrenih izvora,” rečeno je iz kompanije. “2023. su provedene četiri revizije, a nije pronađen nijedan primjer dječje radne snage na lokacijama naših direktnih dobavljača.”

Jedna fotografija mjesečno nije baš sveobuhvatni plan.

Ipak, ni satelitske fotografije ni analize trećih strana ne bave se pravim problemima rudarenja bakra i kobalta, upozorava Courtney Wicks, izvršna direktorica neprofitne organizacije Investor Advocates for Social Justice. Ona je prošle godine bila predstavnica skupine dioničara Tesle koja je željela da kompanija usvoji oštrije smjernice za nabavu kobalta.

“Jedna fotografija mjesečno nije baš sveobuhvatni plan,” kaže Wicks za Forbes. Koraci koje je tvrtka poduzela “nisu vrijedni spomena. Efikasnost na ovoj razini jednostavno nije dovoljna.”

To je zato jer problem nije ono što se uglavnom događa u rudarskom kompleksu Kamoto, već u njemu susjednim, nereguliranim rudnicima, objašnjava Michael Posner, profesor na njujorškom sveučilištu i direktor tamošnjeg Centra za biznis i ljudska prava.

Neregulirani rudnik kobalta u Kongu / FOTO: Credit line: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Nova studija na kojoj je radio sa ženevskim Centrom za biznis i ljudska prava procjenjuje kako je oko 40.000 osoba ispod 18 godina prisutno u malenim rudnicima u Kongu. Djeca su često tamo “jer njihove obitelji nemaju pristup skrbi za djecu. Starija djeca također u tim rudnicima i rade jer obiteljima trebaju dodatni prihodi,” stoji u studiji.

“Nadzor mehaniziranog rudnika ignorira središnji problem, a to je činjenica da značajni postotak kobalta dolazi iz manjih rudnika,” upozorava Posner. Kobalt iz tih rudnika prodaje se trgovcima i miješa s metalom iz industrijskih rudnika poput Kamota. Tesla njih uopće ne nadzire “i to je srž problema,” dodaje.

Musk ne želi odgovoriti na upite Forbesa

Stvari dodatno komplicira slanje kobalta iz Konga u Kinu na rafiniranje, zbog čega je još teže provjeriti da kobalt ne dolazi iz manjeg rudnika. “Dok ga se stavi u bateriju u SAD-u ili Europi, taj kobalt se još dodatno izmiješao negdje u Kini,” kaže Posner.

Musk nije odgovorio na upite za komentar, kao ni sama tvrtka.

Glencoreovi “kupci sve više traže garancije da njihovi lanci opskrbe nisu ni na koji način povezani s kršenjima ljudskih prava,” kaže Charles Watenphul, glasnogovornik Glencorea. “Naše operacije rudarenja bakra i kobalta u Kongu podvrgavaju se revizijama trećih strana o odgovornom rudarenju svake godine.”

I Kamoto i Mutanda Mining u Kongu, također u vlasništvu Glencorea, obećali su da će sudjelovati u inicijativi Copper Mark, koja promovira odgovorne prakse rudarenja u industriji bakra, kaže Watenphul.

Nadzor mehaniziranog rudnika ignorira središnji problem, a to je činjenica da značajni postotak kobalta dolazi iz manjih rudnika. Michael Posner, Centar za biznis i ljudska prava, sveučilište u New Yorku

Jaz između Muskovih obećanja i stvarnih postupaka kompanije nije neobičan za ovog poduzetnika i milijardera koji je već postao poznat po velikim obećanjima koja ne ispunjava (tu je sve od sigurnosti Teslinih tvornica, preko značajki autonomne vožnje do planova za stvaranje “ekološkog carstva” u tvornici u Austinu).

Važnost kobalta

Kobalt je ključna komponenta baterija koje Tesla proizvodi za svoja električna vozila. U kombinaciji s bakrom ovaj metal se ponaša kao stabilizator u katodama litij-ionskih baterija koji povećava gustoću energije. Vodeći izvor kobalta upravo je Kongo, gdje se nalazi oko 70 posto svjetskih zaliha te sirovine. Iako je trenutna cijena kobalta oko 28.000 dolara po metričkoj toni – što je manje od pola cijene otprije dvije godine – rudarenje je još uvijek lukrativno. Baterije s kobaltom idu u sve, od iPhonea i laptopa do električnih automobila. Iako Muskova kompanija nije najveći pojedinačni potrošač kobalta, njena vodeća pozicija na tržištu električnih vozila privukla je veliku pažnju aktivista za ljudska i dječja prava.

Nezavisne revizije koje Tesla kaže da provodi u rudarskom kompleksu Kamoto također ne rješavaju strahove o korištenju prisilnog i dječjeg rada, kaže Wicks, i to zato jer se čini da su inspekcije najavljene unaprijed i ne događaju se noću kada je veća vjerojatnost da će se otkriti problemi.

“Nedostatak standarda i transparentnosti o tome kako se one provode bio nam je najveći problem,” kaže ona. “Sve to zvuči dobro u izvješću o održivosti, ali koliko su te revizije zapravo efikasne za investitore kojima je ovo pitanje važno i koji ga smatraju velikim rizikom?”

Kamioni natovareni bakrom u rudniku Tenke Fungurume, jednom od najvećih rudnika kobalta i bakra na svijetu/ FOTO: Emmet LIVINGSTONE / AFP / Profimedia

Smanjenje korištenja kobalta

Tesla tvrdi kako rade na tome da smanje količinu kobalta kojeg koriste tako što će se s vremenom prebacivati na nove sastave baterija. Također recikliraju metal za korištenje u novim baterijama. Prošle godine je iz kompanije rečeno kako su reciklirali 117 metričkih tona kobalta, a Musk je rekao kako kobalt čini samo 3 posto težine Tesline baterije i kako mu je cilj s vremenom ga prestati koristiti. Baterije s litij-željeznim fosfatom koje je Tesla počela koristiti ne sadrže kobalt.

Tvrtka nije nedavno objavila detalje o tome koliko kobalta koristi na godišnjoj razini, no Benchmark Mineral Intelligence, koji prati potražnju za metalima korištenima u proizvodnji baterija, kaže kako je količina od 3 posto još uvijek točna, u velikoj mjeri zato jer je cijena pala za više od 50 posto u protekle dvije godine.

Iako potrošnja kobalta polako pada gledano po jedinici, ukupna potrošnja zapravo raste zbog veće prodaje vozila. Casper Rawles, Benchmark Mineral Intelligence

“Koraci za smanjenje količine kobalta u baterijskim ćelijama postaju, šire gledano, sve manji prioritet za mnoge proizvođače ćelija i automobila zbog niže cijene povezane s trenutnim periodom pretjerane ponude koju vidimo na tržištu kobalta,” rekao je Casper Rawles, glavni direktor za podatke u Benchmarku. “Iako potrošnja kobalta polako pada gledano po jedinici, ukupna potrošnja zapravo raste zbog veće prodaje vozila, što je daleko važnije od bilo kakvog smanjenja na razini pojedine ćelije.”

U studiji o rudarenju kobalta napisanoj u suradnji sa ženevskim Centrom za biznis i ljudska prava, Posner i njegovi kolege tvrde kako bi za zaustavljanje problema s radom u malenim rudnicima najbolje bilo priznati ulogu koju takvi rudnici imaju u lancu opskrbe i početi raditi na poboljšanju tamošnjih uvjeta rada.

“Umjesto da sve ignoriraju i prave se da to nije njihov problem, moraju jasno reći da je to dio i njihovog lanca opskrbe i kako će napraviti što moraju kako bi došlo do procesa formaliziranja tih lokacija na kojima onda više neće biti djece i na kojima će ljudi raditi u sigurnim uvjetima,” kaže Posner.

Što se Glencorea tiče, oni kažu kako priznaju da su manji rudnici “izvor posla i prihoda u mnogim zemljama” i podržavaju korake za regulaciju tih rudnika kako bi oni bili što odgovorniji, rekao je Watenphul.

Autor originalnog članka: Alan Ohnsman, Forbes

Link: Elon Musk’s Laughable Solution To Tesla’s Child Labor Worries

(Prevela: Nataša Belančić)