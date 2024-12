Ukrajinci spremaju 30 tisuća dronova za strateške napade. Što to znači za nastavak rata?

Ruski napadi dronovima na ukrajinske gradove sve su žešći. Svake noći stambene blokove i energetsku infrastrukturu udara najmanje stotinu kamikaza-dronova tipa Shahed, izazivajući nestanke struje i strahove o tome kako će izgledati zima. Ipak, i Ukrajina je pojačala strateške napade dronovima.

To bi mogao biti samo uvod u ono što slijedi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski za Reuters je u utorak, 3. prosinca, izjavio kako sljedeće godine planira izgraditi 30 tisuća komada oružja za daleke napade.

Iako najdramatičniji dokazi ukrajinskih napada dronovima čine snimke zapaljenih naftnih rafinerija i zračnih baza koje se objavljuju na ruskim društvenim mrežama, najopsežnija izvješća dolaze sa službenog Telegram računa ruskog ministarstva obrane. Ona detaljno opisuju svaku tvrdnju o srušenim ukrajinskim dronovima, kao i gdje i kada je do rušenja došlo.

Rostov region, Russia ❗

Boom 💥 Bavovna 🔥🔥🔥💨

Rostov's local telegram channels reporting about a massive UAV attack tonight!!! Local publics report that a drone hit a fuel tank, causing a fire at the Atlas oil depot near Kamensk-Shakhtinsky. This information has not been… https://t.co/NCPY6CYPc3 pic.twitter.com/G3TKUAtWqY